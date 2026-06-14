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Narancssárga riasztást adtak ki Magyarországon: durva viharral és hirtelen lehűléssel csap le a hidegfront
Vasárnap egy hidegfront hoz országszerte záporokat és zivatarokat, emiatt hat déli vármegyében másodfokú riasztás lépett érvénybe. Bár a hét első napjától némileg csendesedik a szélvihar, a változékony, szeles időjárás a folytatásban is jellemző marad.
A vasárnap érkező hidegfront jelentősen átalakítja az ország időjárását. Napközben egyre többfelé kell záporokra és zivatarokra készülni, amelyeket helyenként felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Míg a kora reggeli órákban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben legfeljebb 24 fokig melegszik a levegő, a csapadékos tájakon pedig hirtelen, jelentős lehűlésre lehet számítani. A heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére - írja az Időkép.
Hétfőn már változóan felhős, napos időre van kilátás. Elszórtan, leginkább a Dunántúlon és a déli országrészben alakulhatnak ki záporok és zivatarok, míg északon kezdetben kisebb eső is előfordulhat. Hajnalban helyenként pára- és ködfoltok képződhetnek, a minimum-hőmérséklet pedig 6 és 15 fok között alakul. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. A délnyugati területek kivételével országszerte élénk, néhol erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet.
A hét további részében ismét melegedés kezdődik, így a legmagasabb nappali hőmérséklet már 24 és 29 fok között alakul, a hajnali órákban pedig 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Nyugaton erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre kell számítani, ott futó záporok és gyengébb zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig sokfelé élénk marad.
Az elmúlt időszak időjárását egyébként is a gyakori, erős frontátvonulások és a szélsőségek jellemezték. A heves, sárga és narancssárga riasztással kísért viharokat rendszerint jelentős lehűlés követte, amely a kora nyári meleg után kifejezetten őszies érzetet keltett. Emellett látványos hőmérsékleti kontrasztok alakultak ki az országban, így nem egyszer előfordult, hogy a keleti és a nyugati tájak között 10-13 fokos különbséget mértek.
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