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Egy rét az erdő és egy napsütötte sötét viharfelhő előtt, Kelet-Lengyelországban
Utazás

Narancssárga riasztást adtak ki Magyarországon: durva viharral és hirtelen lehűléssel csap le a hidegfront

Pénzcentrum
2026. június 14. 08:35

Vasárnap egy hidegfront hoz országszerte záporokat és zivatarokat, emiatt hat déli vármegyében másodfokú riasztás lépett érvénybe. Bár a hét első napjától némileg csendesedik a szélvihar, a változékony, szeles időjárás a folytatásban is jellemző marad.

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A vasárnap érkező hidegfront jelentősen átalakítja az ország időjárását. Napközben egyre többfelé kell záporokra és zivatarokra készülni, amelyeket helyenként felhőszakadás és jégeső is kísérhet. Míg a kora reggeli órákban 17 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben legfeljebb 24 fokig melegszik a levegő, a csapadékos tájakon pedig hirtelen, jelentős lehűlésre lehet számítani. A heves zivatarok veszélye miatt a HungaroMet másodfokú, narancssárga figyelmeztetést adott ki Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegyére - írja az Időkép.

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Hétfőn már változóan felhős, napos időre van kilátás. Elszórtan, leginkább a Dunántúlon és a déli országrészben alakulhatnak ki záporok és zivatarok, míg északon kezdetben kisebb eső is előfordulhat. Hajnalban helyenként pára- és ködfoltok képződhetnek, a minimum-hőmérséklet pedig 6 és 15 fok között alakul. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. A délnyugati területek kivételével országszerte élénk, néhol erős lökések kísérik a nyugati, északnyugati szelet.

A hét további részében ismét melegedés kezdődik, így a legmagasabb nappali hőmérséklet már 24 és 29 fok között alakul, a hajnali órákban pedig 6 és 14 fok közé hűl le a levegő. Nyugaton erőteljesebb gomolyfelhő-képződésre kell számítani, ott futó záporok és gyengébb zivatarok is előfordulhatnak, a szél pedig sokfelé élénk marad.

Az elmúlt időszak időjárását egyébként is a gyakori, erős frontátvonulások és a szélsőségek jellemezték. A heves, sárga és narancssárga riasztással kísért viharokat rendszerint jelentős lehűlés követte, amely a kora nyári meleg után kifejezetten őszies érzetet keltett. Emellett látványos hőmérsékleti kontrasztok alakultak ki az országban, így nem egyszer előfordult, hogy a keleti és a nyugati tájak között 10-13 fokos különbséget mértek.

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A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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