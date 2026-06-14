A világ legmagasabb templomának utolsó szerkezeti eleme önmagában is mérnöki bravúrnak számít.
Hatéves rekord dőlt meg: pusztító széllökésekkel csapott le a vihar Magyarországon
Megdőlt az országos napi szélrekord június 13-án - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.
Szombaton egy átvonuló intenzív zápor környezetében Győr Egyetem meteorológiai állomáson kora délután óránként 99 kilométeres széllökést mértek, amellyel megdőlt az erre a napra vonatkozó legerősebb széllökés országos rekordja.
Hozzátették: a korábbi, óránkénti 97,6 kilométeres rekordot Békéscsabán rögzítették, még 2018-ban.
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Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki vasárnap délután a délnyugati országrészben - derül ki a HungaroMet Zrt. szombati veszélyjelzéséből.
Az Adria InterCity idén nyáron ismét közvetlen éjszakai összeköttetést ad Budapest és Split között.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok vasárnapra: kritikus szintet ér el a sugárzás az egyik magyar régióban
Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon
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Forgalmas nyári szezonra készül a Budapest Airport az idén is.
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Nagyot bukott a Széchenyi fürdő a külföldi turisták szemében: a világ legnagyobb csalódásai közé került
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A csúcshőmérséklet akár a 35 fokot is elérheti.
Elalvás okozhatta a kettős tragédiát: nyolcan vesztették életüket a hajnali balesetekben egy magyar autópályán
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán - közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
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Súlyos áramütést szenvedett egy 11 éves fiú csütörtök délután a várpalotai vasútállomáson, miután felmászott egy vasúti szerelvény tetejére.
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A Metallica budapesti koncertjei miatt jelentős forgalmi változásokra és útlezárásokra kell készülni a Puskás Aréna környékén.
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