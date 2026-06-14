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Wind turbines farm in the middle of fields in Europe
Utazás

Hatéves rekord dőlt meg: pusztító széllökésekkel csapott le a vihar Magyarországon

MTI
2026. június 14. 16:33

Megdőlt az országos napi szélrekord június 13-án - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján vasárnap.

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Szombaton egy átvonuló intenzív zápor környezetében Győr Egyetem meteorológiai állomáson kora délután óránként 99 kilométeres széllökést mértek, amellyel megdőlt az erre a napra vonatkozó legerősebb széllökés országos rekordja.

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Hozzátették: a korábbi, óránkénti 97,6 kilométeres rekordot Békéscsabán rögzítették, még 2018-ban.

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Vasárnap egy hidegfront hoz országszerte záporokat és zivatarokat, emiatt hat déli vármegyében másodfokú riasztás lépett érvénybe.
Címlapkép: Getty Images
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