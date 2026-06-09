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Danube river bank near Dunaujvaros in Hungary. The Danube is the second-longest river in Europe. Originating in Germany, the Danube flows southeast for 2,850 km, passing through or bordering Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia,
Utazás

Már rég nem is olyan olcsó Horvátország! Sokkal jobb ajánlatok is vannak a közelben

Pénzcentrum
2026. június 9. 18:13

A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) friss adatai szerint bár Horvátország továbbra is olcsóbb úti célnak számít a német turisták számára Németországnál, az ország árelőnye jelentősen elmarad a többi mediterrán versenytársétól - írta a Croatia Week.

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A hétfőn közzétett adatok alapján a horvátországi szálláshelyek és vendéglátóipari szolgáltatások árai átlagosan 9 százalékkal alacsonyabbak a németországinál. Ezzel szemben Görögországban 18 százalékkal, Spanyolországban pedig 22 százalékkal kell kevesebbet fizetni a német árszínvonalhoz képest - írta a Croatia Week.

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A legkedvezőbb árakat a balkáni úti célok kínálják, így Montenegróban 39 százalékkal, Bulgáriában 47 százalékkal, míg Észak-Macedóniában 52 százalékkal olcsóbbak a turisztikai szolgáltatások a németországi átlagnál. Az adatok alapján az elemzett országok közül Észak-Macedónia bizonyult a legolcsóbb célpontnak.

A német utazók körében szintén rendkívül népszerű Olaszországban és Ausztriában a helyi árak nagyjából a németországi szinten mozognak.

A skála másik végén elsősorban Németország északi és nyugati szomszédai, illetve partnerei találhatók. A legdrágább célpontnak Izland és Svájc bizonyult, ahol a szállásért és a vendéglátásért átlagosan 49 százalékkal kell többet fizetni, mint Németországban.
Címlapkép: Getty Images
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