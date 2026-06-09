Már rég nem is olyan olcsó Horvátország! Sokkal jobb ajánlatok is vannak a közelben

A német szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) friss adatai szerint bár Horvátország továbbra is olcsóbb úti célnak számít a német turisták számára Németországnál, az ország árelőnye jelentősen elmarad a többi mediterrán versenytársétól - írta a Croatia Week.

A hétfőn közzétett adatok alapján a horvátországi szálláshelyek és vendéglátóipari szolgáltatások árai átlagosan 9 százalékkal alacsonyabbak a németországinál. Ezzel szemben Görögországban 18 százalékkal, Spanyolországban pedig 22 százalékkal kell kevesebbet fizetni a német árszínvonalhoz képest - írta a Croatia Week.

A legkedvezőbb árakat a balkáni úti célok kínálják, így Montenegróban 39 százalékkal, Bulgáriában 47 százalékkal, míg Észak-Macedóniában 52 százalékkal olcsóbbak a turisztikai szolgáltatások a németországi átlagnál. Az adatok alapján az elemzett országok közül Észak-Macedónia bizonyult a legolcsóbb célpontnak.

A német utazók körében szintén rendkívül népszerű Olaszországban és Ausztriában a helyi árak nagyjából a németországi szinten mozognak.

A skála másik végén elsősorban Németország északi és nyugati szomszédai, illetve partnerei találhatók. A legdrágább célpontnak Izland és Svájc bizonyult, ahol a szállásért és a vendéglátásért átlagosan 49 százalékkal kell többet fizetni, mint Németországban.