Horvátországban nyaralsz idén? Nagyon nem mindegy, mikor mész: kijött a friss időjárás előrejelzés

A Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat közzétette a 2026-os nyári szezonra vonatkozó előrejelzését, amely szerint az adriai országban ismét az átlagosnál melegebb és szárazabb időjárás várható.

A júniusra, júliusra és augusztusra vonatkozó prognózis a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjának modelljein alapul. A meteorológusok szerint rendkívül nagy a valószínűsége annak, hogy a nyári átlaghőmérséklet Horvátország egész területén meghaladja majd az 1991 és 2020 közötti éghajlati átlagot. Bár mindhárom hónapban az átlagosnál melegebb időjárásra van kilátás, a legmelegebbnek a július ígérkezik, amikor a hőmérséklet jelentősen túlszárnyalhatja a sokéves átlagot- tudósított a Croatia Week.

A horvát meteorológiai szolgálat hangsúlyozta, hogy a szezonális előrejelzések nem alkalmasak a hőhullámok pontos idejének, időtartamának vagy földrajzi kiterjedésének meghatározására, mindazonáltal a tartós hőségperiódusok kialakulásának esélye a nyár folyamán igen magas. Emellett átmeneti hidegbetörések is előfordulhatnak, amelyek során a hőmérséklet időszakosan az átlagos szint közelébe vagy akár az alá süllyedhet.

A csapadékra vonatkozó előrejelzés a folyamatok összetettsége miatt bizonytalanabb, mint a hőmérsékleti prognózis. A jelenlegi számítások szerint a nyári csapadékösszeg Horvátország nagy részén elmarad majd a szokásostól, és a legszárazabb hónapnak a július ígérkezik. Júniusban ugyanakkor egyes térségekben az átlagosnak megfelelő, sőt, helyenként azt meghaladó mennyiségű eső is eshet. A horvát meteorológiai szolgálat azt tanácsolja a helyi lakosoknak és a turistáknak, hogy folyamatosan kövessék a rövid távú előrejelzéseket és a hivatalos riasztásokat, különösen a hőhullámok és a heves zivatarok idején. A nyári szezonra vonatkozó várakozások egyébként összhangban vannak a Délkelet-európai Éghajlati Kilátások Fóruma és a Mediterrán Éghajlati Kilátások Fóruma prognózisaival is.