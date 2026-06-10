Hiába próbálták megmenteni, elkezdődött a bontás: rengeteg magyar járt ide úszni, örökre eltűnhet a kedvelt budapesti strand

Évtizedeken át Budapest egyik legkülönlegesebb strandjaként működött a Külkerpark, amely a II. kerület zöldövezetében, a fák között kínált nyári kikapcsolódást a fővárosiaknak. A strand jövője azonban márciusban bizonytalanná vált, egy friss Facebook-bejegyzés alapján pedig már nem is maradt esély a megmentésére.

A Külkerpark üzemeltetői még márciusban jelentették be, hogy a területet átvette a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

A közleményben azt írták, hogy ettől kezdve már nem rendelkeznek a park üzemeltetésével kapcsolatos információkkal, ugyanakkor reményüket fejezték ki, hogy a helyszín a jövőben is Budapest egyik legzöldebb strandjaként működhet tovább.

A strand sorsa körül kialakult bizonytalanság miatt Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere is megszólalt. Márciusban indított kezdeményezést a Külkerpark megóvására, és változtatási tilalom elrendelését sürgette annak érdekében, hogy a területen ne épülhessen lakópark vagy irodaház.

A polgármester szerint a budapestiek által kedvelt strandnak továbbra is a kikapcsolódást és a rekreációt kellene szolgálnia. Ahogy fogalmazott, "bár a terület nem a 2. kerületé, az építési szabályozás jogköreit több éve elvették az önkormányzattól, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a Külkerpark helyén ne épülhessen irodaház vagy lakópark."

Most azonban egy újabb bejegyzés szerint már meg is kezdődtek a munkálatok. Dr. Juhász Árpád geológus, az MTA Ismeretterjesztési Bizottságának tagja a közösségi oldalán azt írta, hogy ötven éven keresztül járt nyaranta úszni a Külkerparkba, ám most a strand története véget ért. Bejegyzése alapján már jelenleg is bontási munkák zajlanak a strandon, romok láthatók több helyen.