2026. június 10. szerda Margit, Gréta
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kislány hűsít a ventilátorral a nyári hőségben.
Utazás

Vészjósló mérési eredmények láttak napvilágot: rekordközeli hőséget hozott a május, fokozódhatnak az időjárási szélsőségek

Pénzcentrum
2026. június 10. 07:59

A mérések kezdete óta a második legmelegebb májust jegyezték fel idén a Földön. A globális átlaghőmérséklet emelkedését az éghajlatváltozás és a kibontakozó El Niño-jelenség együttesen okozza, ami világszerte tovább fokozza az időjárási szélsőségeket - írta a 444.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Európai Unió Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgálatának (C3S) adatai alapján a múlt hónap globális átlaghőmérséklete 1,42 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti, 19. századi átlagot. Bár az 1940 óta vezetett statisztikák szerint a legmelegebb május rekordját továbbra is 2024 tartja, a szárazföldi és a tengeri hőmérsékletek egyaránt kiugróan magasak maradtak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A felmelegedés következményei a mindennapokban is egyértelműen megmutatkoznak. Nyugat-Európát az évszakhoz képest szokatlanul korai és rendkívül súlyos hőhullám sújtotta, míg Kínában és Törökországban halálos áradások pusztítottak. Eközben a Csendes-óceán egyes térségeiben is kivételesen magas vízhőmérsékletet mértek, ami már a formálódó El Niño-jelenség hatása.

Ez a néhány évente természetes módon ismétlődő éghajlati jelenség várhatóan a következő hónapokban teljesedik ki. Kialakulásakor a passzátszelek gyengülése miatt a Csendes-óceán keleti medencéjének felszíni vize felmelegszik, ami világszerte felborítja a megszokott csapadékeloszlást. Ez egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves esőzéseket okoz, miközben tovább emeli a globális átlaghőmérsékletet. A szakértői elemzések szerint idén akár egy rendkívül intenzív, úgynevezett "szuper El Niño" is létrejöhet, amelynek hatására Magyarországon is a megszokottnál jóval enyhébb lehet a téli időszak.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #áradás #hőség #május #klímaváltozás #felmelegedés #aszály #globális felmelegedés #szélsőséges időjárás #hőhullám

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:17
07:59
07:45
07:32
07:18
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 10.
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
2026. június 9.
Tízezrek álma ez a munkahely Magyarországon: akár milliós fizetést is bezsebelhetünk és a prémium sem semmi
2026. június 9.
Kiszámoltuk, mikor érhetjük utol Ausztriát: 50 év vagy -3,5 millió magyar
2026. június 9.
Hiába a szuper olcsó árcédula: durva titkot rejtenek a kínaiak slágerautói - ennek egy tulaj sem fog örülni
2026. június 9.
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 10. szerda
Margit, Gréta
24. hét
Június 10.
A kézművesség világnapja
Június 10.
A magyar ügyészség napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megvan Európa legszebb fővárosa, Párizs, Róma a fasorban sincs: mutatjuk, mennyiért utazhatsz el oda 2026-ban
2
22 órája
20:40 után nincs Balaton, a menetrend döntheti be a szezont: sok vendéglátós ki sem nyit 2026-ban
3
1 hete
Romba dönti a 2026-os balatoni szezont az euró: óriási a bizonytalanság, ennyivel kerülhet többe az idei nyaralás
4
1 hete
Jobb, ha mindenki felkészül a legrosszabbra: jégesőre és heves viharra is számíthatunk ezekben a megyékben délután
5
1 hete
Ingyen szállással és ellátással kínálnak álommunkát egy görög szigeten: csak ezt az egy dolgot kérik cserébe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 06:30
Felejtsd el a méregdrága bolti cseresznyét, itt fillérekből megszedheted magad: 2026-os lista, friss árakkal
Pénzcentrum  |  2026. június 10. 05:32
Sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki a szemüket nyáron: akár a látásuk is múlhat rajta
Agrárszektor  |  2026. június 10. 07:07
Eláraszthatja a boltokat az import gyümölcs: nem is hinnéd, honnan jöhet