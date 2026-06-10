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Vészjósló mérési eredmények láttak napvilágot: rekordközeli hőséget hozott a május, fokozódhatnak az időjárási szélsőségek
A mérések kezdete óta a második legmelegebb májust jegyezték fel idén a Földön. A globális átlaghőmérséklet emelkedését az éghajlatváltozás és a kibontakozó El Niño-jelenség együttesen okozza, ami világszerte tovább fokozza az időjárási szélsőségeket - írta a 444.hu.
Az Európai Unió Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgálatának (C3S) adatai alapján a múlt hónap globális átlaghőmérséklete 1,42 Celsius-fokkal haladta meg az iparosodás előtti, 19. századi átlagot. Bár az 1940 óta vezetett statisztikák szerint a legmelegebb május rekordját továbbra is 2024 tartja, a szárazföldi és a tengeri hőmérsékletek egyaránt kiugróan magasak maradtak.
A felmelegedés következményei a mindennapokban is egyértelműen megmutatkoznak. Nyugat-Európát az évszakhoz képest szokatlanul korai és rendkívül súlyos hőhullám sújtotta, míg Kínában és Törökországban halálos áradások pusztítottak. Eközben a Csendes-óceán egyes térségeiben is kivételesen magas vízhőmérsékletet mértek, ami már a formálódó El Niño-jelenség hatása.
Ez a néhány évente természetes módon ismétlődő éghajlati jelenség várhatóan a következő hónapokban teljesedik ki. Kialakulásakor a passzátszelek gyengülése miatt a Csendes-óceán keleti medencéjének felszíni vize felmelegszik, ami világszerte felborítja a megszokott csapadékeloszlást. Ez egyes régiókban súlyos aszályt, máshol heves esőzéseket okoz, miközben tovább emeli a globális átlaghőmérsékletet. A szakértői elemzések szerint idén akár egy rendkívül intenzív, úgynevezett "szuper El Niño" is létrejöhet, amelynek hatására Magyarországon is a megszokottnál jóval enyhébb lehet a téli időszak.
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