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Különleges felhőket láthat, aki felnéz most az égre: brutális vihart jeleznek elő, órákon belül lecsap az országra
Éjszaka egy hidegfront hatására kiterjedt zivatarrendszer vonul át az ország felett, ám helyenként már a délutáni órákban is kialakulhatnak viharok. A csapadékos időjárás érkezését egy különleges, már a délelőtt folyamán feltűnt felhőtípus is egyértelműen előrejelezte.
A HungaroMet közösségi oldalán közzétett videóban a meteorológiai szolgálat szakértője hívta fel a figyelmet az úgynevezett Altocumulus Castellanus felhőkre, amelyekből a délelőtti órákban a főváros térségében is kifejezetten sok jelent meg. Ennek a felhőtípusnak a legfőbb ismertetőjegye a bástyaszerű kitüremkedés.
A szakember elmondása szerint ez a képződmény kiváló zivatarjelző, ugyanis a légkör középső és felső rétegeinek instabilitására utal.
A megfigyelések alapján a felbukkanását követő huszonnégy órán belül rendkívül nagy valószínűséggel számíthatunk viharokra, ami a közelgő hidegfront érkezésével most is beigazolódni látszik.
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