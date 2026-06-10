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Különleges felhőket láthat, aki felnéz most az égre: brutális vihart jeleznek elő, órákon belül lecsap az országra

Pénzcentrum
2026. június 10. 13:23

Éjszaka egy hidegfront hatására kiterjedt zivatarrendszer vonul át az ország felett, ám helyenként már a délutáni órákban is kialakulhatnak viharok. A csapadékos időjárás érkezését egy különleges, már a délelőtt folyamán feltűnt felhőtípus is egyértelműen előrejelezte.

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A HungaroMet közösségi oldalán közzétett videóban a meteorológiai szolgálat szakértője hívta fel a figyelmet az úgynevezett Altocumulus Castellanus felhőkre, amelyekből a délelőtti órákban a főváros térségében is kifejezetten sok jelent meg. Ennek a felhőtípusnak a legfőbb ismertetőjegye a bástyaszerű kitüremkedés.

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A szakember elmondása szerint ez a képződmény kiváló zivatarjelző, ugyanis a légkör középső és felső rétegeinek instabilitására utal.

A megfigyelések alapján a felbukkanását követő huszonnégy órán belül rendkívül nagy valószínűséggel számíthatunk viharokra, ami a közelgő hidegfront érkezésével most is beigazolódni látszik.
Címlapkép: Getty Images
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