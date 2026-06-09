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Forró nyári meleg és hirtelen lecsapó viharok: nyolc vármegyében adtak ki figyelmeztetést keddre

Pénzcentrum
2026. június 9. 08:01

Változóan felhős, de továbbra is meleg idő várható kedden Magyarországon. A HungaroMet előrejelzése szerint a felhőzet mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is lehet számítani, ugyanakkor a nap folyamán időnként megnövekedhet a fátyol- és gomolyfelhőzet.

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Délutántól elsősorban az ország északnyugati térségeiben, valamint az Északi-középhegység környezetében alakulhatnak ki helyenként záporok és zivatarok. Emiatt nyolc vármegyére adtak ki elsőfokú veszélyjelzést: Somogy, Zala, Veszprém, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében kell fokozottan figyelni a zivatarokra.

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A déli szél többfelé élénk lesz, helyenként meg is erősödhet, késő délutántól pedig a Dunántúlon északnyugatira fordul a légmozgás. A zivatarokat átmenetileg erős, akár viharos széllökések is kísérhetik.

A hőmérséklet továbbra is nyárias marad, a délutáni órákban általában 29 és 34 Celsius-fok közötti csúcsértékek várhatók. Estére 21 és 26 fok közé hűl a levegő, az északnyugati országrészben ennél valamivel alacsonyabb hőmérséklet is előfordulhat.
Címlapkép: Getty Images
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