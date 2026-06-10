Brutális fordulat az időjárásban: másodfokú riasztást adtak ki a közelgő viharok miatt

A nyárias meleg után jelentős változást hoz a szerdai nap az időjárásban. A HungaroMet előrejelzése szerint ugyan napközben még 30 fok feletti hőmérsékletre is számítani lehet, estétől azonban hidegfront érkezik. A lehűlés többfelé záporokat, zivatarokat hoz magával, Budapestre reggeltől zivatar miatt elsőfokú, több megyére pedig másodfokú riasztást is kiadott a szolgálat.

Szerdán a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, különösen az ország középső és északi területein. A front érkezése előtt az ország nagy részén 27 és 34 fok közé emelkedik a hőmérséklet, az Alföld délkeleti területein pedig a napi középhőmérséklet 25 fok fölött alakulhat. Az északi, északnyugati határvidéken ugyanakkor ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő.

A reggeli, délelőtti órákra zivatar miatt Budapestre és környékére elsőfokú, több délnyugati megyére pedig szerda éjfélig másodfokú, narancssárga riasztást adott ki a HungaroMet. A déli óráktól elsősorban az Északi-középhegység tágabb térségében alakulhatnak ki záporok és zivatarok, amelyekből rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Egyes helyeken 10-30 milliméter eső is eshet, emellett helyenkér akár 1-3 centiméter átmérőjű jégeső is előfordulhat.

A nap második felében tovább fokozódik az esély a zivatarokra, melyek várhatóan egy összefüggő csapadékrendszerré szerveződnek. A legveszélyesebb helyzet a délnyugati és déli országrészekben alakulhat ki. Itt az esti, késő esti órákban egy-egy heves zivatar sem kizárt, amely során a jégeső sem kizárt, a széllökések pedig elérhetik vagy akár meg is haladhatják a 90 kilométer/órát.

Az éjszaka folyamán a zivatarokat hozó rendszer kelet felé vonul tovább, így csütörtökre virradóan már a Dunától keletre fekvő térségekben is sok helyen várható eső, zápor és zivatar. A front mögött egyre nagyobb területen északnyugatira, majd északira fordul a szél, amely többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódhat.