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Sokkoló eset az M44-esen: 40 kilométeren keresztül hajtott forgalommal szemben az idős nő
Meghökkentő és rendkívül veszélyes eset történt az M44-es autóúton, ahol egy idős nő hosszú kilométereken át a forgalommal szemben haladt. A szemből érkező autósok villogással próbálták jelezni a problémát, de a sofőr nem értette a figyelmeztetéseket. Végül egy műszaki hiba vetett véget az útnak, baleset szerencsére nem történt.
Az M44-es autóúton csaknem 40 kilométeren keresztül haladt a forgalommal szemben egy autós – közölte a jászsági rendőrség. A sofőr Kecskemétnél hajtott fel az autóútra, de rossz irányban.
A szemből érkező járművek vezetői folyamatosan villogással próbálták figyelmeztetni a veszélyes helyzetre, ám az idős nő nem értette a jelzéseket, és tovább haladt. Információk szerint Békéscsabára tartott.
Az út végül egy váratlan műszaki hiba miatt szakadt meg, amely megállásra kényszerítette az autót. A rendőrök a cserkeszőlői lehajtó közelében, a leállósávban találták meg a járművet. A hatóságok szerint csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt baleset.
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