Tragédia rázta meg az Ozora Fesztivált: két ember meghalt, rendkívüli döntést hoztak a szervezők

Két haláleset történt szombaton az Ozora Fesztiválon. A szervezők tájékoztatása szerint egy 39 éves nő életét a gyors orvosi segítség ellenére sem sikerült megmenteni, míg egy 45 éves férfi egy díszletelemről zuhant le. A tragédiák miatt a fesztivál vasárnapi zenei programját lerövidítik, a hatóságok pedig vizsgálják az esetek körülményeit.

Két tragikus halálesetről számoltak be az Ozora Fesztivál szervezői szombaton a közösségi oldalukon. Tájékoztatásuk szerint egy 39 éves nő szíve megállt, és bár a mentők perceken belül megkezdték az újraélesztést, az életét már nem tudták megmenteni.

Egy másik esetben egy 45 éves férfi felmászott a nagyszínpadot övező egyik díszletelemre, ahonnan lezuhant. A szervezők közlése szerint a férfi öngyilkossági szándékkal cselekedett. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az áldozat amerikai állampolgár volt, és a hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

A fesztivál szervezői részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és bejelentették, hogy a történtekre tekintettel a vasárnapi zenei programok éjfélkor befejeződnek. A rendezvény további lebonyolításáról és az esetek kivizsgálásáról később adnak további tájékoztatást.