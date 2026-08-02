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Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Szórakozás

Tragédia rázta meg az Ozora Fesztivált: két ember meghalt, rendkívüli döntést hoztak a szervezők

Pénzcentrum
2026. augusztus 2. 13:32

Két haláleset történt szombaton az Ozora Fesztiválon. A szervezők tájékoztatása szerint egy 39 éves nő életét a gyors orvosi segítség ellenére sem sikerült megmenteni, míg egy 45 éves férfi egy díszletelemről zuhant le. A tragédiák miatt a fesztivál vasárnapi zenei programját lerövidítik, a hatóságok pedig vizsgálják az esetek körülményeit.

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Két tragikus halálesetről számoltak be az Ozora Fesztivál szervezői szombaton a közösségi oldalukon. Tájékoztatásuk szerint egy 39 éves nő szíve megállt, és bár a mentők perceken belül megkezdték az újraélesztést, az életét már nem tudták megmenteni.

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Egy másik esetben egy 45 éves férfi felmászott a nagyszínpadot övező egyik díszletelemre, ahonnan lezuhant. A szervezők közlése szerint a férfi öngyilkossági szándékkal cselekedett. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette, hogy az áldozat amerikai állampolgár volt, és a hatóságok vizsgálják a történtek pontos körülményeit.

A fesztivál szervezői részvétüket fejezték ki az elhunytak hozzátartozóinak, és bejelentették, hogy a történtekre tekintettel a vasárnapi zenei programok éjfélkor befejeződnek. A rendezvény további lebonyolításáról és az esetek kivizsgálásáról később adnak további tájékoztatást.
Címlapkép: Getty Images
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