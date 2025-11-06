2025. november 6. csütörtök Lénárd
Washington National Airport, Washington D.C., Columbia USA
Utazás

Óriási a káosz az amerikai repülőtereken: totális a leállás, nem kapnak fizetést az emberek - mi jöhet még ezután?

Pénzcentrum
2025. november 6. 14:48

Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt, miközben a kormányzati leállás rekordot döntött 36 napos időtartamával, ez pedig hátráltatja a bérek kifizetését a területen - tudósított a Reuters.

Sean Duffy közlekedési miniszter szerdán jelentette be a drasztikus intézkedést, amely arra kényszeríti a légitársaságokat, hogy mindössze 36 óra alatt jelentősen csökkentsék járataik számát. Az utasok eközben elárasztották a légitársaságok ügyfélszolgálatait az elkövetkező napok légiközlekedésével kapcsolatos aggodalmaikkal.

A miniszter közölte, hogy a korlátozásokat visszavonhatják, ha a demokraták beleegyeznek a kormányzat újranyitásába. A leállás miatt 13000 légiirányító és 50000 közlekedésbiztonsági ügynök kénytelen fizetés nélkül dolgozni. A kormányzati szünetelés kezdete óta több tízezer járat késett a légiirányítók széles körű hiánya miatt. A légitársaságok szerint legalább 3,2 millió utazót érintett már a probléma.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint a kapacitáscsökkentés a repülőtereken 4%-kal kezdődik, szombaton 5%-ra, vasárnap 6%-ra emelkedik, majd jövő héten eléri a 10%-ot. A nemzetközi járatokat mentesítik a korlátozások alól.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár a kormány nem nevezte meg a 40 érintett repülőteret, a korlátozások várhatóan a 30 legforgalmasabb légikikötőt érintik, beleértve New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles és Dallas repülőtereit. Ez akár 1800 járat és több mint 268000 utasülés csökkentését jelentheti a Cirium légiközlekedési elemzőcég szerint.

A légitársaságok már reagáltak a helyzetre. A United Airlines vezérigazgatója, Scott Kirby közölte, hogy a nemzetközi és a csomópontok közötti járatok változatlanok maradnak, a csökkentések inkább a regionális és nem-csomóponti belföldi útvonalakat érintik. Minden utas jogosult visszatérítésre, ha nem kíván utazni, még akkor is, ha járatát nem érinti a korlátozás. Az American Airlines hasonló álláspontot képvisel, jelezve, hogy az utasok többsége minimális fennakadást tapasztal majd.

Duffy kedden figyelmeztetett, hogy ha a kormányzati leállás még egy hétig folytatódik, az "tömeges káoszhoz" vezethet, és arra kényszerítheti, hogy lezárja a nemzeti légtér egy részét. A légitársaságok részvényei, köztük a United és az American, körülbelül 1%-kal estek a kereskedési időn túl.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #kormány #légitársaság #repülőtér #amerika #járatkésés #utasok #repülőjárat #járattörlés #amerikai egyesült államok

