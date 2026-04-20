Veszélyben a nyaralás? Komoly baj közeleg a reptereken, ezt üzeni a Budapest Airport az utasoknak

Bár az európai kerozinhiány miatt nemzetközi szinten már járattörlések fenyegetnek, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás. A Budapest Airport tájékoztatása szerint egyelőre zavartalan a forgalom. A légiközlekedési szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kontinensen reális esély van a járatkimaradásokra - írta a 24.hu.

A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közelmúltbeli figyelmeztetései alapján Európának nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt. Emiatt május végére megkezdődhetnek a járattörlések. A Budapest Airport azonban arról számolt be, hogy Ferihegyen nem tapasztalnak ellátási problémákat. A partnerek nem jeleztek fennakadást, és jelenleg nincsenek üzemanyaghiányra visszavezethető járattörlések.

A magyarországi kerozinellátás nagyrészt importra épül. Az üzemanyag külföldi, főként európai és mediterrán finomítókból érkezik. A repülőtér napi kerozinfelhasználása a forgalomtól függően 1200 és 2000 tonna között mozog, ami a nyári csúcsidőszak közeledtével folyamatosan emelkedik. A ferihegyi tartályokban a jelenlegi forgalom mellett 4-5 napra elegendő üzemanyagot tudnak tárolni, de már vizsgálják a kapacitásbővítés lehetőségét. Az ellátásbiztonságot jelentősen növeli, hogy a beszerzés több forrásból történik. Ezenkívül az Európai Unió részéről eddig nem érkezett hivatalos vészjelzés a helyzettel kapcsolatban.

A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy korábban is sikeresen kezeltek már hasonló, az ellátási láncot érintő kihívásokat. Szükség esetén alkalmazható az úgynevezett tankering eljárás is. Ennek során a légitársaságok az indulási repülőtéren többletüzemanyagot tankolnak, megelőzve ezzel a célállomáson felmerülő esetleges korlátozásokat.

Bár a repülőtér a légitársaságokkal együttműködve mindent megtesz a zavartalan működés fenntartásáért, a kockázatok továbbra is fennállnak. Madas László igazságügyi légiközlekedési szakértő szerint az európai helyzet miatt reális forgatókönyv, hogy a légitársaságok a közeljövőben akár egyik napról a másikra járatok törlésére kényszerülnek. A repülőtér üzemeltetője ezért azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt folyamatosan tájékozódjanak járataik állapotáról a légitársaságok hivatalos felületein.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA