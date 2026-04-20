Veszélyben a nyaralás? Komoly baj közeleg a reptereken, ezt üzeni a Budapest Airport az utasoknak
Bár az európai kerozinhiány miatt nemzetközi szinten már járattörlések fenyegetnek, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg stabil az üzemanyag-ellátás. A Budapest Airport tájékoztatása szerint egyelőre zavartalan a forgalom. A légiközlekedési szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a kontinensen reális esély van a járatkimaradásokra - írta a 24.hu.
A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közelmúltbeli figyelmeztetései alapján Európának nagyjából hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga maradt. Emiatt május végére megkezdődhetnek a járattörlések. A Budapest Airport azonban arról számolt be, hogy Ferihegyen nem tapasztalnak ellátási problémákat. A partnerek nem jeleztek fennakadást, és jelenleg nincsenek üzemanyaghiányra visszavezethető járattörlések.
A magyarországi kerozinellátás nagyrészt importra épül. Az üzemanyag külföldi, főként európai és mediterrán finomítókból érkezik. A repülőtér napi kerozinfelhasználása a forgalomtól függően 1200 és 2000 tonna között mozog, ami a nyári csúcsidőszak közeledtével folyamatosan emelkedik. A ferihegyi tartályokban a jelenlegi forgalom mellett 4-5 napra elegendő üzemanyagot tudnak tárolni, de már vizsgálják a kapacitásbővítés lehetőségét. Az ellátásbiztonságot jelentősen növeli, hogy a beszerzés több forrásból történik. Ezenkívül az Európai Unió részéről eddig nem érkezett hivatalos vészjelzés a helyzettel kapcsolatban.
A Budapest Airport hangsúlyozta, hogy korábban is sikeresen kezeltek már hasonló, az ellátási láncot érintő kihívásokat. Szükség esetén alkalmazható az úgynevezett tankering eljárás is. Ennek során a légitársaságok az indulási repülőtéren többletüzemanyagot tankolnak, megelőzve ezzel a célállomáson felmerülő esetleges korlátozásokat.
Bár a repülőtér a légitársaságokkal együttműködve mindent megtesz a zavartalan működés fenntartásáért, a kockázatok továbbra is fennállnak. Madas László igazságügyi légiközlekedési szakértő szerint az európai helyzet miatt reális forgatókönyv, hogy a légitársaságok a közeljövőben akár egyik napról a másikra járatok törlésére kényszerülnek. A repülőtér üzemeltetője ezért azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt folyamatosan tájékozódjanak járataik állapotáról a légitársaságok hivatalos felületein.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) figyelmeztetése szerint Európának nagyjából hat hétre elegendő kerozinkészlete maradt.
-
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.