A következő napokban észak felől érkező hideg légtömegek miatt az átlagosnál jóval hűvösebb időre kell készülnünk.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 21.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. április 21.
Névnap
Konrád
Friss hírek
- Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
- A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus
- Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
- Sokkoló árkülönbségek: olyan erős a forint, hogy Szlovákiában tízezreket spórolhatsz egy nagybevásárláson
- Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
- Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Deviza árfolyam
EUR: 361.25 Ft
CHF: 393.82 Ft
GBP: 414.72 Ft
USD: 306.63 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 43890 Ft
MOL: 4024 Ft
RICHTER: 13000 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.22: Gomolyfelhős, napos idő várható délután kevesebb napsütéssel. Csapadék nem valószínű. Az északi szél többfelé lesz erős. Hajnalban általában -1, +5 fok lesz, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb lehet. Délután 13, 17 fok várható.
2026.04.23: Észak felől fölénk sodródó felhők mellett sok lesz a napsütés, csapadék nem várható. Az északnyugati, északi szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában -1 és +5 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb lehet, összességében több helyen van esély fagyra. Délután 16, 21 fok valószínű.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hidegfront mögött több fokkal hűvösebb levegő áramlik térségünk fölé, így hideg fronthatást tapasztalhatnak az arra érzékenyek. Többek között csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés. (2026.04.21)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
