Mentőhelikopterrel vittek kórházba egy 11 éves fiút, miután megrázta az áram egy vagon tetején

Súlyos áramütést szenvedett egy 11 éves fiú csütörtök délután a várpalotai vasútállomáson, miután felmászott egy vasúti szerelvény tetejére. A gyermeket mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A fiú a barátjával ment be az állomás területére, majd felmászott egy vagonra, ahol veszélyesen közel került a nagyfeszültségű felsővezetékhez. Ebben a helyzetben a vezetéket meg sem kell érinteni a balesethez, ugyanis az áram már kisebb távolságból is áthúzhat, ami súlyos, gyakran halálos sérüléseket okoz. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyermek az áramütés következtében zuhant le a szerelvényről. Az eset pontos körülményeit a Várpalotai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja.- jelentette a szeretlekmagyarorszag.hu.

A közelmúltban több hasonló eset is történt. Tavaly novemberben a Rákospalota-Újpest vasútállomáson rázott meg az áram egy fiatal férfit, és a segítségére siető vasutas is megsérült. Idén márciusban Budaörsön végződött tragédiával egy ugyanilyen eset, amikor egy 18 éves fiú vesztette életét, miután felmászott egy mozdonyra.