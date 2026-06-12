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Utazás

Kettészakad az ország időjárása pénteken: ragyogó napsütés mellett zivatarokra figyelmeztetnek a keleti részen

Pénzcentrum
2026. június 12. 07:05

Pénteken többnyire napos időre számíthatunk 20 és 24 fok közötti csúcshőmérséklettel, a keleti országrészben azonban záporok és zivatarok is kialakulhatnak, ami miatt négy vármegyére figyelmeztetést adtak ki.

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A nap folyamán a vastagabb felhőtömbök északkelet felé elhagyják az országot, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire a napsütés dominál majd. Délután ugyanakkor a Dunántúl nyugati területein északnyugat felől ismét erőteljesebb felhősödés kezdődik.

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Kisebb csapadékra, elsősorban záporokra főként a keleti és északkeleti országrészben van kilátás, de helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A várható viharok miatt a HungaroMet Zrt. négy vármegyére is figyelmeztetést léptetett életbe. Emellett sokfelé élénk, helyenként erős északnyugati szél kíséri majd az időjárást.

A nappali felmelegedés kellemesnek ígérkezik, a legmagasabb hőmérséklet várhatóan 20 és 24 fok között alakul, míg késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

A Pénzcentrum Nagy Utazáskutatása - 2026 

A 2026‑os nyári szezon küszöbén különösen fontosnak tartjuk felmérni, hogyan készülnek a magyarok az utazásra, hiszen az év első fele tele volt bizonytalansággal: tavasszal az amerikai–iráni konfliktus miatt látványosan visszaesett az utazási kedv, választási év lévén óvatosabbak a háztartások, miközben a balatoni szállásárak 10–15 százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az erős forint sokak számára újra vonzóvá tette a külföldi nyaralást. Ezek a gazdasági és társadalmi hatások együtt alapjaiban formálhatják a 2026‑os szezon döntéseit, ezért indítjuk el ismét a Pénzcentrum Nagy Utazáskutatását, hogy pontos képet kapjunk arról, mire költenek a magyarok, mire nem, és hogyan alakítja a bizonytalanság az idei nyarat.
Címlapkép: Getty Images
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