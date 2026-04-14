Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 14.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. április 14.
Névnap
Tibor
Friss hírek
- Drámai fordulat a hazai boltokban: észrevétlenül szoktunk rá az olcsó alternatívákra, de kegyetlen árat fizethetünk érte
- Kemény pofont kaptak a magyarok megtakarításai: alig maradt biztonságos befektetés, mi lesz itt a választás után?
- Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
- „Ez tüdőlövés a költségvetésnek”: a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
- Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
- Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják
Deviza árfolyam
EUR: 363.13 Ft
CHF: 394.04 Ft
GBP: 417.2 Ft
USD: 308.75 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 44750 Ft
MOL: 4380 Ft
RICHTER: 13000 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.04.15: Keleten többnyire napos időre van kilátás, míg nyugat felé haladva egyre több lehet a felhő. Néhol zápor kialakulhat. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.
2026.04.16: Gomolyfelhős, napos idő várható, elvétve zápor előfordulhat. Mérsékelt marad a változó irányú légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 3, 10, délután 18, 23 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2026.04.13)
A Lyridák nemcsak hullócsillagokat hoz, ritkán akár fényes tűzgömbök is felvillanhatnak az éjszakai égbolton.
A pilóták kétnapos sztrájkja miatt több budapesti járat is kiesett, és a fennakadások kedden is folytatódnak.
