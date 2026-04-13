Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán

Hazánk régóta az európai sereghajtók között szerepel az idegen nyelvet beszélők arányában. A legfrissebb adatok szerint a lakosság közel fele beszél legalább egy idegen nyelven, ami ugyan javulást jelent az elmúlt évekhez képest, de még mindig elmarad az uniós átlagtól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan állunk a nemzetközi rangsorban, és miért vált kulcskérdéssé a nyelvtudás a modern gazdaságban.

Csak minden második magyar beszél idegen nyelvet, mégis kissé abszurd módon javul a helyzetünk az európai rangsorban. Az Eurostat felmérései alapján a magyarok több mint fele nem beszél idegen nyelvet, vagy csak alapszinten. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ennek hátterében több tényező állhat az oktatási rendszer hiányosságaitól kezdve, a kevés gyakorlati nyelvhasználaton át, a kulturális és történelmi sajátosságokig. Ugyanakkor a trend javul, hiszen különösen a fiatalabb generációk körében egyre elterjedtebb az idegen nyelvek használata.

A nemzetközi összehasonlítás ugyanakkor okot ad az optimizmusra. Az Education First 2025-ös angol nyelvtudási indexe szerint Magyarország a 22. helyen végzett a világ 123 országa közül, és a „magas jártasságú” kategóriába került. A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján ez azt jelenti, hogy az angol nyelvtudás szintje globálisan kifejezetten versenyképesnek számít. Eközben az angol dominanciája egyértelmű. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember beszéli, ami a leggyakrabban használt nyelvvé teszi, de az interneten pedig még erősebb a jelenléte: a weboldalak közel fele angol nyelvű, miközben a világ lakosságának jelentős része egyáltalán nem beszéli ezt a nyelvet.

CHART by Pénzcentrum: érdekes számok, statisztikák - heti 3-szor a YouTube-on!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.