Április 13-án, hétfőn célzott ellenőrzéssorozatot indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) öt régióban.
Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán
Hazánk régóta az európai sereghajtók között szerepel az idegen nyelvet beszélők arányában. A legfrissebb adatok szerint a lakosság közel fele beszél legalább egy idegen nyelven, ami ugyan javulást jelent az elmúlt évekhez képest, de még mindig elmarad az uniós átlagtól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan állunk a nemzetközi rangsorban, és miért vált kulcskérdéssé a nyelvtudás a modern gazdaságban.
Csak minden második magyar beszél idegen nyelvet, mégis kissé abszurd módon javul a helyzetünk az európai rangsorban. Az Eurostat felmérései alapján a magyarok több mint fele nem beszél idegen nyelvet, vagy csak alapszinten. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ennek hátterében több tényező állhat az oktatási rendszer hiányosságaitól kezdve, a kevés gyakorlati nyelvhasználaton át, a kulturális és történelmi sajátosságokig. Ugyanakkor a trend javul, hiszen különösen a fiatalabb generációk körében egyre elterjedtebb az idegen nyelvek használata.
A nemzetközi összehasonlítás ugyanakkor okot ad az optimizmusra. Az Education First 2025-ös angol nyelvtudási indexe szerint Magyarország a 22. helyen végzett a világ 123 országa közül, és a „magas jártasságú” kategóriába került. A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján ez azt jelenti, hogy az angol nyelvtudás szintje globálisan kifejezetten versenyképesnek számít. Eközben az angol dominanciája egyértelmű. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember beszéli, ami a leggyakrabban használt nyelvvé teszi, de az interneten pedig még erősebb a jelenléte: a weboldalak közel fele angol nyelvű, miközben a világ lakosságának jelentős része egyáltalán nem beszéli ezt a nyelvet.
-
