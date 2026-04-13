2026. április 13. hétfő Ida
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Angol óra. Nyelvtani kategóriák Igeidők és aspektusok
Oktatás

Aranyat ér ez a tudás a modern gazdaságban: nem is gondolnád, milyen előkelő helyre került hazánk a globális toplistán

Jeki Gabriella
2026. április 13. 19:01

Hazánk régóta az európai sereghajtók között szerepel az idegen nyelvet beszélők arányában. A legfrissebb adatok szerint a lakosság közel fele beszél legalább egy idegen nyelven, ami ugyan javulást jelent az elmúlt évekhez képest, de még mindig elmarad az uniós átlagtól. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában azt vizsgáljuk, hogyan állunk a nemzetközi rangsorban, és miért vált kulcskérdéssé a nyelvtudás a modern gazdaságban.

Csak minden második magyar beszél idegen nyelvet, mégis kissé abszurd módon javul a helyzetünk az európai rangsorban. Az Eurostat felmérései alapján a magyarok több mint fele nem beszél idegen nyelvet, vagy csak alapszinten. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint ennek hátterében több tényező állhat az oktatási rendszer hiányosságaitól kezdve, a kevés gyakorlati nyelvhasználaton át, a kulturális és történelmi sajátosságokig. Ugyanakkor a trend javul, hiszen különösen a fiatalabb generációk körében egyre elterjedtebb az idegen nyelvek használata.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nemzetközi összehasonlítás ugyanakkor okot ad az optimizmusra. Az Education First 2025-ös angol nyelvtudási indexe szerint Magyarország a 22. helyen végzett a világ 123 országa közül, és a „magas jártasságú” kategóriába került. A CHART by Pénzcentrum elemzése alapján ez azt jelenti, hogy az angol nyelvtudás szintje globálisan kifejezetten versenyképesnek számít. Eközben az angol dominanciája egyértelmű. Világszerte több mint 1,5 milliárd ember beszéli, ami a leggyakrabban használt nyelvvé teszi, de az interneten pedig még erősebb a jelenléte: a weboldalak közel fele angol nyelvű, miközben a világ lakosságának jelentős része egyáltalán nem beszéli ezt a nyelvet.

Címlapkép: Getty Images
#generáció #oktatás #magyarország #nyelvtanulás #penzcentrum #fiatalok #idegen nyelv #nyelv #idegennyelv #CHART by Pénzcentrum

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:32
20:16
20:07
19:52
19:34
NAPTÁR
Tovább
2026. április 13. hétfő
Ida
16. hét
Ajánlatunk
Oktatás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
