Félmilliárd forintot oszt ki a hazai repülőtér: rengeteg magyar család élete változik meg hamarosan

Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport. A vállalat összesen közel félmilliárd forinttal támogatja többek között iskolák, óvodák és egészségügyi intézmények korszerűsítését.

A program részeként 250 millió forintos támogatást kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, amelyet hő- és zajszigetelési munkákra fordítanak. Emellett további mintegy 220 millió forint jut más intézmények fejlesztésére, így a teljes keret közel 500 millió forintra rúg.

A támogatásból többek között a vecsési családsegítő szolgálat, egy kőbányai általános iskola, egy XVII. kerületi bölcsőde, egy XVIII. kerületi kulturális központ, valamint az üllői városi könyvtár is részesül. Az intézmények jellemzően nyílászárócserére és egyéb zajcsökkentő beruházásokra költik az összeget.

A Budapest Airport célja, hogy működése mellett mérsékelje a környéken élők és az ott működő intézmények zajterhelését. A fejlesztések több száz gyermek és család mindennapjait érinthetik.

A vállalat szerint a repülőtér működése nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is értéket kell, hogy teremtsen. A támogatás különösen fontos a Heim Pál Gyermekkórház esetében, ahol a nyugodt környezet a gyógyulás egyik alapfeltétele.

A mostani támogatás mellett egy másik program is fut. Áprilisban elindult a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány zajvédelmi programjának hatodik üteme, amelyre eddig közel 3 milliárd forintot fordított a cég. Ez a kezdeményezés elsősorban a lakosság számára biztosít támogatást zajcsökkentő fejlesztésekhez.

