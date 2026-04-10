2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. június 6.A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja 2024. június 6-án. Ezen a napon aláírásra került a repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése, így közel 20 év után ú
Utazás

Félmilliárd forintot oszt ki a hazai repülőtér: rengeteg magyar család élete változik meg hamarosan

Pénzcentrum
2026. április 10. 14:31

Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport. A vállalat összesen közel félmilliárd forinttal támogatja többek között iskolák, óvodák és egészségügyi intézmények korszerűsítését.

A program részeként 250 millió forintos támogatást kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, amelyet hő- és zajszigetelési munkákra fordítanak. Emellett további mintegy 220 millió forint jut más intézmények fejlesztésére, így a teljes keret közel 500 millió forintra rúg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A támogatásból többek között a vecsési családsegítő szolgálat, egy kőbányai általános iskola, egy XVII. kerületi bölcsőde, egy XVIII. kerületi kulturális központ, valamint az üllői városi könyvtár is részesül. Az intézmények jellemzően nyílászárócserére és egyéb zajcsökkentő beruházásokra költik az összeget.

A Budapest Airport célja, hogy működése mellett mérsékelje a környéken élők és az ott működő intézmények zajterhelését. A fejlesztések több száz gyermek és család mindennapjait érinthetik.

A vállalat szerint a repülőtér működése nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is értéket kell, hogy teremtsen. A támogatás különösen fontos a Heim Pál Gyermekkórház esetében, ahol a nyugodt környezet a gyógyulás egyik alapfeltétele.

A mostani támogatás mellett egy másik program is fut. Áprilisban elindult a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány zajvédelmi programjának hatodik üteme, amelyre eddig közel 3 milliárd forintot fordított a cég. Ez a kezdeményezés elsősorban a lakosság számára biztosít támogatást zajcsökkentő fejlesztésekhez.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
#utazás #Budapest #támogatás #fejlesztés #beruházás #alapítvány #repülőtér #környezetvédelem #lakosság #liszt ferenc repülőtér #gyermekek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
