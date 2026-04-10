Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.
Félmilliárd forintot oszt ki a hazai repülőtér: rengeteg magyar család élete változik meg hamarosan
Jelentős összeget fordít a repülőtér környezetében működő intézmények zajvédelmére a Budapest Airport. A vállalat összesen közel félmilliárd forinttal támogatja többek között iskolák, óvodák és egészségügyi intézmények korszerűsítését.
A program részeként 250 millió forintos támogatást kapott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet, amelyet hő- és zajszigetelési munkákra fordítanak. Emellett további mintegy 220 millió forint jut más intézmények fejlesztésére, így a teljes keret közel 500 millió forintra rúg.
A támogatásból többek között a vecsési családsegítő szolgálat, egy kőbányai általános iskola, egy XVII. kerületi bölcsőde, egy XVIII. kerületi kulturális központ, valamint az üllői városi könyvtár is részesül. Az intézmények jellemzően nyílászárócserére és egyéb zajcsökkentő beruházásokra költik az összeget.
A Budapest Airport célja, hogy működése mellett mérsékelje a környéken élők és az ott működő intézmények zajterhelését. A fejlesztések több száz gyermek és család mindennapjait érinthetik.
A vállalat szerint a repülőtér működése nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is értéket kell, hogy teremtsen. A támogatás különösen fontos a Heim Pál Gyermekkórház esetében, ahol a nyugodt környezet a gyógyulás egyik alapfeltétele.
A mostani támogatás mellett egy másik program is fut. Áprilisban elindult a Budapest Airport Szomszédjaiért Alapítvány zajvédelmi programjának hatodik üteme, amelyre eddig közel 3 milliárd forintot fordított a cég. Ez a kezdeményezés elsősorban a lakosság számára biztosít támogatást zajcsökkentő fejlesztésekhez.
A Pénzcentrum 2026. április 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, kifejezetten hűvös tavaszi időre készülhetünk pénteken Magyarországon.
Elképesztő égi jelenség tart felénk: a tavasz közepén akár távcső nélkül is megpillanthatjuk az égbolton
Az üstökös végig a hajnali égbolton látszik majd, a napközelséghez közeledve egyre alacsonyabbra kerül a horizonton.
A derült ég és a száraz levegő miatt gyors lehűlés jön, ami különösen a kerti növényekre jelenthet veszélyt.
Több mutatóban is európai dobogóra kerültek a magyar régiók az európai ingázási rangsorokban.
Sok magyar számára még mindig az autó jelenti a legkényelmesebb utat a horvát tengerpartra, 2026-ban azonban már könnyen sokkoló lehet a végszámla.
A szabályszegő kamionosoknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk: egyetlen letérés a kijelölt útról súlyos büntetést hozhat.
A Pénzcentrum 2026. április 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Miközben nyugaton derült ég lesz, keleten akár hódarazápor is kialakulhat, és az erős szél szinte mindenhol érezhető lesz.
Az Egyesült Államok turizmusa rendkívül nehéz időszakot él át, a repülőtéri káosz és a politikai feszültségek is visszafoghatják a turistákat.
Idén is visszatér a DiscoverEU program, amelynek keretében több mint 40 ezer európai fiatal utazhat ingyen vonattal a kontinensen.
Vance már ma elment volna, a terv azonban némi változást kapott, így holnap lesz megint közlekedési káosz Budapesten.
Brutálisan megdrágulhat a repülés: durva üzemanyaghiány és tömeges járattörlések bénítják majd a reptereket?
Az iráni konfliktus nyomán gyakorlatilag lezárult a Hormuzi-szoros, ami világszerte súlyos kerozinhiányt okoz.
A Pénzcentrum 2026. április 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vaskos belépődíjat szednek a magyarok egyik kedvenc városában: keményen fizethet minden nyaraló 2026-ban
Velence 2026-ban tovább szigorítja a turistaforgalom szabályozását: az egynapos látogatóknak a főszezonban ismét belépődíjat kell fizetniük.
Minderről maga a tulajdonos számolt be a közösségi médiában.
Példátlan szigorítás a népszerű nyaralóhely repterein: alig tankolhatnak a felszálló gépek, hatalmas a hiány
A helyi tartalékok azért merültek le ilyen gyorsan, mert az elmúlt napokban a már korlátozás alatt álló repülőterekről érkező járatok jelentős része itt tankolt.
A Pénzcentrum 2026. április 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
