Fizz Liga
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Brüsszel, Belgium â szeptember 04, 2025: A Tunisair és a Rwandair repülőgépei a brüsszeli repülőtéren egy napsütéses napon.
Utazás

Példátlan szigorítás a népszerű nyaralóhely repterein: alig tankolhatnak a felszálló gépek, hatalmas a hiány

MTI
2026. április 7. 15:01

Kedden átmenetileg teljesen elfogyott a kerozin a dél-olaszországi Brindisi repülőterén, miközben az ország hat másik légikikötőjében szigorú tankolási korlátozásokat kellett bevezetni a szűkös készletek miatt.

A brindisi repülőtér üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a hiány nem tart sokáig. A tervek alapján kedd kora délutántól már újra fel tudják tölteni az induló gépeket. Antonio Maria Vasile, Puglia tartomány légiközlekedési vezetője hangsúlyozta, hogy nincs vészhelyzet.

A helyi tartalékok azért merültek le ilyen gyorsan, mert az elmúlt napokban a már korlátozás alatt álló repülőterekről érkező járatok jelentős része itt tankolt, teljesen felélve a készleteket.

Olaszországban április 4-e óta a milánói Linate, valamint Bologna, Treviso és Velence repülőterein vannak érvényben tankolási szigorítások. Ezekhez most Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara légikikötője is csatlakozott. A szabályozás értelmében a gépek legfeljebb kétezer liter üzemanyagot vehetnek fel. Ez alól csak a sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb utat megtevő járatok mentesülnek.

Az általános üzemanyag-ellátási helyzet kezelése érdekében a római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését. Az intézkedés eredetileg április 7-én járt volna le.
#utazás #kormány #adó #üzemanyag #repülés #repülőtér #olaszország #jövedéki adó #ellátás #repülőjárat #légiforgalom

