Példátlan szigorítás a népszerű nyaralóhely repterein: alig tankolhatnak a felszálló gépek, hatalmas a hiány

Kedden átmenetileg teljesen elfogyott a kerozin a dél-olaszországi Brindisi repülőterén, miközben az ország hat másik légikikötőjében szigorú tankolási korlátozásokat kellett bevezetni a szűkös készletek miatt.

A brindisi repülőtér üzemeltetőinek tájékoztatása szerint a hiány nem tart sokáig. A tervek alapján kedd kora délutántól már újra fel tudják tölteni az induló gépeket. Antonio Maria Vasile, Puglia tartomány légiközlekedési vezetője hangsúlyozta, hogy nincs vészhelyzet.

A helyi tartalékok azért merültek le ilyen gyorsan, mert az elmúlt napokban a már korlátozás alatt álló repülőterekről érkező járatok jelentős része itt tankolt, teljesen felélve a készleteket.

Olaszországban április 4-e óta a milánói Linate, valamint Bologna, Treviso és Velence repülőterein vannak érvényben tankolási szigorítások. Ezekhez most Reggio Calabria és az Adria-parti Pescara légikikötője is csatlakozott. A szabályozás értelmében a gépek legfeljebb kétezer liter üzemanyagot vehetnek fel. Ez alól csak a sürgősségi, valamint a három óránál hosszabb utat megtevő járatok mentesülnek.

Az általános üzemanyag-ellátási helyzet kezelése érdekében a római kormány május elsejéig meghosszabbította az üzemanyagokra kivetett jövedéki adó literenkénti 25 centes csökkentését. Az intézkedés eredetileg április 7-én járt volna le.