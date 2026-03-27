A Bakonyban, a Balaton környékén is komoly szélre kell készülni, helyenként pedig vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat pénteken.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. március 27.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. március 27., péntek.
Névnap
Hajnalka
Friss hírek
- Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
- Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
- Megszólaltak a szakértők az idei húsvéti árakról: erre jobb, ha minden magyar család még most felkészül
- Rengeteg magyar település meglépte a dolgot: ezzel a csodakártyával akár féláron is vásárolhatsz
- Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: döbbenet, ami történik, nagyon gyorsan terjed a kíméletlen kopasztás
- Kiderült a kőkemény igazság a forintról: eljött az idő a 100 ezres bankó bevezetésére - mit fog lépni az MNB?
Deviza árfolyam
EUR: 387.84 Ft
CHF: 422.42 Ft
GBP: 448.42 Ft
USD: 336.16 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 36050 Ft
MOL: 3968 Ft
RICHTER: 11840 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.03.28: Északon szakadozik, csökken a felhőzet, több órára kisüt a nap, ugyanakkor a déli, délkeleti tájakon még erősen felhős vagy borult idő várható. Elszórtan - nagyobb eséllyel délen - valószínű eső, zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé lesz erős, főleg a Nyugat-Dunántúlon viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 18 fok között valószínű, de a Nyugat-Dunántúlon néhol 10 fok alatt alakul a csúcsérték, ugyanakkor az Alföld északkeleti részén 19, 20 fok is előfordulhat.
2026.03.29: A többórás napsütés mellett változóan felhős lesz az ég. Elszórtan várható zápor. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, főként a Dunántúlon időnként viharos. A hőmérséklet hajnalban többnyire 3 és 9 fok között alakul, de a szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12, 18 fok között, a Dunántúlon néhol kevéssel 12 fok alatt valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A meleg- és a hidegfrontra érzékenyeket is megterheli az időjárás. Sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás. A megnövekedő reakcióidő hozzájárulhat a közlekedési balesetek kialakulásához. (2026.03.27)
Akciók
-
