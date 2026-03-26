Nem várható látványos felfutás az idei húsvéti édességpiacon. Nagyon árérzékenyek a vásárlók.
Úgy kapkodják a magyarok a külföldi repjegyeket, mint a cukrot: ez a helyszín vonzza őket húsvétkor
A magyarok egyre gyakrabban töltik a húsvéti ünnepeket külföldön, és ezen a közel-keleti háborús helyzet sem változtat. Az Európán belüli járatokra szóló jegyek átlagárának több mint 10%-os csökkenése mellett a repülőjegyfoglalások száma éves szinten 84,8%-kal nőtt a Kiwi.com-on. A legtöbb magyar Olaszországba repül, a legnépszerűbb város pedig Barcelona ebben az időszakban.
A Kiwi.com-on március 23-ig leadott foglalások alapján a húsvéti időszakban az utasok száma 66,1%-kal nőtt tavalyhoz képest. Az Európán belüli járatok átlagára 11,2%-kal csökkent, 182,84 euróról 162,4 euróra esett vissza, az interkontinentális utakért pedig 6,4%-kal többet kellett fizetni (2025: 369,75 euró, 2026: 393,36 euró).
„A magyarok idén egyértelműen az európai úti célokat részesítették előnyben, ahol az árak is kedvezőbben alakultak. Bár a legtöbb foglalás Barcelonába érkezett, az olasz városok – például Nápoly, Bari, Catania vagy Bologna – együttesen továbbra is Olaszországot tartják az első helyen” – mondta Daniela Chovancová, a Kiwi.com sajtókapcsolati menedzsere.
A lista élén tehát továbbra is Olaszország áll, míg a városok versenyét Barcelona nyerte. A katalán főváros hatalmasat ugrott: tavaly még csak a 11. helyen állt, idén viszont már a legnépszerűbb úti cél lett. Róma és Milánó stabilan tartják magukat az élmezőnyben.
Nemcsak a klasszikus kedvencek erősödtek, Hollandia például az egyik legnagyobb nyertese az idei szezonnak, ahová 239%-kal több magyar utazik. A városok közül pedig Nápoly robbant be igazán: 241%-os növekedésével az egyik leggyorsabban felkapott úti céllá vált. A már említett Barcelona mellett Hurghada is látványosan erősödött (+200%).
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés.
A foglalási ablak átlagosan 10 nappal rövidült tavalyhoz képest. Míg egy éve még több mint 60 nappal az utazás előtt vették meg a repülőjegyeket a magyarok, addig idén ez már inkább 50 nap körül alakul. A tartózkodás hossza nem változott, a legtöbben továbbra is 4–5 napos húsvéti kiruccanásokat terveznek.
