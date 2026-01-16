2026. január 16. péntek Gusztáv
0 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fortepan / Gábor Viktor
Gazdaság

Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk

Nagy Béla Ádám
2026. január 16. 12:57

Az Ipsos 30 országra kiterjedő kutatása szerint Magyarország több kulcsterületen is a legborúlátóbb országok közé tartozik, sőt egyes mutatókban kifejezetten listavezető. A magyar válaszadók többsége nemcsak boldogabbnak és biztonságosabbnak látja az 1975-ös évet, hanem az egészségügy megítélésében is kirívóan negatív a jelenről alkotott kép. Magyarországon a legmagasabb azok aránya, akik szerint az egészségügy 50 évvel ezelőtt jobb volt, miközben a közbiztonság, a háborútól való félelem és az életszínvonal megítélésében is erősebb a múlt iránti nosztalgia, mint a régiós és a globális átlagban.

Az Ipsos egy 30 országra kiterjedő kutatást végzett, amely azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak az emberek a mai korhoz az 50 évvel ezelőttihez képest. A felmérés arra kérdezett rá, hogy az emberek miként értékelik a jelenlegi életkörülményeket az 1975-ös állapotokhoz viszonyítva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatás egyik fő eredménye, hogy az emberek többsége inkább 1975-ben született volna, mint 2025-ben. Ez a különbség közel kétszeres, annak ellenére, hogy a válaszadók 72 százaléka 1975 után született. Átlagosan 44 százalék választotta volna a korábbi születési időpontot, miközben csak 24 százalék mondta azt, hogy inkább ma születne.

Dél-Korea az egyetlen ország a vizsgált harminc közül, ahol többen választanák azt, hogy most szülessenek meg, mint ötven évvel ezelőtt. Ezzel szemben Franciaországban a legerősebb a nosztalgia, ott 57 százalék az 1975-ös születést részesítené előnyben. Belgiumban és Mexikóban egyaránt 53 százalék, Nagy Britanniában és Új Zélandon pedig 52 százalék gondolkodik hasonlóan.

Kapcsolódó cikkeink:

A felmérés szerint széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy az emberek régen boldogabbak voltak. Átlagosan 55 százalék állítja, hogy országa boldogabb hely volt 1975-ben, miközben csak 16 százalék érzi úgy, hogy ma jobb a közhangulat. A kutatás arra is rávilágít, hogy sok válaszadó pontatlanul ítéli meg a múltat és a jelent: gyakran túlbecsülik az ötven évvel ezelőtti várható élettartamot, és alábecsülik a mai szintet, amikor sokan 75 évig vagy még tovább élnek.

A környezeti kérdések kiemelt szerepet kaptak a válaszokban. Átlagosan 61 százalék, és a 30 országból 26-ban a többség úgy véli, hogy a környezet állapota 1975-ben jobb volt. Sokak szerint akkor kedvezőbb volt a háborúktól és konfliktusoktól mentes élet, valamint a közbiztonság is. Ugyanakkor nem minden területen látnak romlást a válaszadók: 55 százalék szerint az egészségügy helyzete ma jobb, az oktatás megítélése pedig országonként eltérően alakul.

Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
EZ IS ÉRDEKELHET
Így eszi meg a magyarok életét a borzasztó közhangulat: egyre többen betegedhetnek bele?
A Pénzcentrum friss boldogságfelmérésének egyik legbeszédesebb kérdése arra kereste a választ, hogyan látják az emberek a hazai politikai közbeszéd alakulását az elmúlt egy évben.

Az életszínvonal megítélésében jelentős különbségek mutatkoznak országonként. Dél Koreában a válaszadók 80 százaléka mondja azt, hogy ma jobbak a körülmények, Szingapúrban ez az arány 70 százalék, Lengyelországban pedig 66 százalék. A másik oldalon Franciaország, Törökország és Kanada áll, ahol a többség szerint az életszínvonal 1975-ben volt kedvezőbb, rendre 59, 52 és 52 százalékos arányban.

A generációk közül a Z generáció tér el leginkább az összképtől. Ez az egyetlen korcsoport, ahol enyhe többségben vannak azok, akik inkább a 2020-as években születtek volna. Még ebben a csoportban is jelentős a megosztottság, ami jól mutatja a jelen és a jövő iránti bizonytalanságot és aggodalmakat.

Bezzeg régen...

Az Ipsos adatai alapján Magyarországon kifejezetten erős a múlt iránti nosztalgia a boldogság megítélésében. A válaszadók 63 százaléka szerint az emberek boldogabbak voltak 1975-ben, miközben mindössze 7 százalék érzi úgy, hogy 2025-ben jobb a helyzet. Ez az arány rosszabb a globális átlagnál, ahol 55 százalék gondolja jobbnak a múltat, és 16 százalék a jelent.

Régiós összevetésben Magyarország a pesszimistább országok közé tartozik. Lengyelországban 42 százalék mondja, hogy 1975-ben voltak boldogabbak az emberek, és 24 százalék szerint ma jobb a helyzet, ami jóval kiegyensúlyozottabb kép. A régióban Magyarország inkább a nyugat európai országokhoz közelít nosztalgia terén, mint a gyors felzárkózást megélő kelet ázsiai vagy közép kelet európai államokhoz. Az adatok azt jelzik, hogy a magyar társadalomban a jelen megítélése terén kifejezetten borúlátó, és a múlt idealizálása erősebb, mint a térség több más országában.

Nem lett biztonságosabb a világ?

Az Ipsos felmérése szerint Magyarországon a közbiztonság megítélésében is erős a múlt felé fordulás. A válaszadók 60 százaléka érzi úgy, hogy az utcákon 1975-ben biztonságosabb volt a helyzet, miközben csak 12 százalék gondolja, hogy 2025-ben jobb a közbiztonság. Ez az arány kedvezőtlenebb a globális átlagnál, ahol 55 százalék látja biztonságosabbnak a múltat, és 20 százalék a jelent.

Régiós összevetésben Magyarország a középmezőny felső részén helyezkedik el a nosztalgikus országok között. Lengyelországban alacsonyabb, 42 százalék azok aránya, akik szerint 1975-ben volt nagyobb biztonság, miközben 27 százalék szerint ma kedvezőbb a helyzet. Ez jóval kiegyensúlyozottabb képet mutat, mint a magyar adat. Törökországban 57 százalék érzi biztonságosabbnak a múltat, és 18 százalék a jelent, ami közelebb áll a magyar megítéléshez.

Régen minden jobb volt - akárki akármit mond

Magyarországon az életszínvonal megítélése megosztott, a válaszadók 48 százaléka gondolja úgy, hogy az életszínvonal 1975-ben jobb volt, miközben 23 százalék szerint 2025-ben kedvezőbbek a körülmények. Ez rosszabb kép, mint a globális átlag, ahol a múltat és a jelent azonos arányban, 38–38 százalék értékeli jobbnak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Régiós összevetésben Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. Lengyelország markánsan eltér, ott mindössze 14 százalék szerint volt jobb az életszínvonal 1975-ben, miközben 66 százalék érzi úgy, hogy ma kedvezőbb a helyzet. Ez erős felzárkózási élményt jelez. Érdekesség, hogy kimagaslóan a franciák érzik leginkább azt, hogy jobb volt 50 évvel ezelőtt.

Erős a háborús félelem

Hazánkban kiemelkedően erős az a vélekedés, hogy az emberek 1975-ben kevésbé éltek félelemben háborútól vagy fegyveres konfliktustól, mint napjainkban. A válaszadók 53 százaléka gondolja úgy, hogy ebből a szempontból a múlt kedvezőbb volt, miközben mindössze 11 százalék érzi biztonságosabbnak a helyzetet 2025-ben. Ez rosszabb megítélés a globális átlagnál, ahol 40 százalék látja jobbnak a múltat, és 23 százalék a jelent.

Régiós összevetésben Magyarország a pesszimistább országok közé tartozik. Lengyelországban szintén 45 százalék gondolja úgy, hogy 1975-ben kedvezőbb volt a háborútól való mentesség, de ott magasabb, 16 százalék azok aránya, akik szerint ma jobb a helyzet. 

Borzasztó megítélése van az egészségügynek

A felmérés szerint Magyarország listavezető abban a tekintetben, hogy az emberek mennyire érzik rosszabbnak az egészségügy minőségét ma, mint 50 évvel ezelőtt. A válaszadók 47 százaléka mondja azt, hogy az egészségügy 1975-ben jobb volt, ami a legmagasabb arány a vizsgált 30 ország közül. Ezzel szemben mindössze 21 százalék érzi úgy, hogy 2025-ben jobb a helyzet, miközben a globális átlag szerint csak 24 százalék látja jobbnak a múltat, és 52 százalék a jelent.

Régiós összevetésben a különbség szintén markáns. Lengyelországban csupán 19 százalék gondolja úgy, hogy az egészségügy korábban jobb volt, és 49 százalék szerint ma kedvezőbb a helyzet. Ez éles kontrasztot mutat a magyar adatokkal. A kelet ázsiai országokban szinte egyöntetű a pozitív megítélés. Dél Koreában, Szingapúrban és Thaiföldön a válaszadók több mint 80 százaléka szerint ma jobb az egészségügy minősége, mint 1975-ben. A magyar adatok alapján az egészségügy megítélése nemzetközi összevetésben kirívóan negatív, és ebben a mutatóban hazánk egyértelműen a lista élén áll.

Az oktatás is jobb volt?

Az Ipsos oktatási rendszerről szóló kérdése alapján Magyarországon az egyik legerősebb a múlt iránti nosztalgia a vizsgált országok között. A magyar válaszadók 59 százaléka gondolja úgy, hogy az oktatás minősége 1975-ben jobb volt, miközben mindössze 15 százalék érzi úgy, hogy 2025-ben kedvezőbb a helyzet. Ez az arány jóval kedvezőtlenebb a globális átlagnál, ahol 35 százalék látja jobbnak a múltat, és 40 százalék a jelent.

Nemzetközi összevetésben Magyarország a lista élmezőnyében szerepel a negatív megítélésben. Franciaország után a második helyen áll azok között az országok között, ahol a legtöbben érzik úgy, hogy az oktatás színvonala romlott az elmúlt öt évtizedben. A régióban Lengyelország jóval kiegyensúlyozottabb képet mutat, ott 30 százalék szerint volt jobb az oktatás 1975-ben, míg 38 százalék szerint ma jobb a helyzet. Ez éles különbséget jelez a két ország társadalmi közérzete között.

A nyugat európai országok közül többben is erős a kritikus hang, de Magyarország még ezekhez képest is borúlátóbb. Németországban és Olaszországban is magas a múltat kedvezőbbnek látók aránya, ugyanakkor ezekben az országokban lényegesen többen érzékelnek javulást, mint Magyarországon.

Címlapkép: Fortepan / Gábor Viktor
#generáció #oktatás #egészségügy #törökország #magyarország #boldogság #gazdaság #kutatás #dél-korea #franciaország #életszínvonal #globális #társadalom #lengyelország #háború #gen z

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:57
12:42
12:32
12:17
12:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 15. 16:50
NATO katonák tartanak Grönlandra - Mi jöhet most?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. január 16. 09:18
2026 lehet a fordulat éve Európában - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Pekár Dávid szenior portfóliókezelő beszél arról, mit hozhat  az...
ChikansPlanet  |  2026. január 16. 08:00
Így élné túl Nemo a tengeri hőhullámokat
A tengeri hőhullámok idején a bohóchalak ideiglenesen összezsugorodnak, hogy csökkentsék energiaigén...
KonyhaKontrolling  |  2026. január 16. 07:45
Az influencerek egyik nagy átverése: a túlélési torzítás
Az egyik nagy döntéshozatali nehézség, a túlélési torzítás, már többször szerepet kapott a blogon is...
MEDIA1  |  2026. január 15. 20:13
A TV2 megmutatta, hova kell húzni az ikszet a választásokon
A TV2 Tények Plusz műsorának Facebook-oldalára posztolták ki, hová kell tenni az X-et.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Ennyi volt: bezárja részlegeit a legendás vidéki gyógyfürdő, belerokkan a város a fenntartásába
2
6 napja
Máris óriásiak a hatások Bulgáriában az euró bevezetése miatt: a kanyarból nézhetjük, ahogy lehagynak minket?
3
4 napja
Hétmilliárdos csalás Budapesten: lecsapott a NAV, sok év börtön néz ki a bűnszervezetnek
4
2 hete
Nagyon rossz hírt kaptak a kivándorló magyarok: hallani se akar róluk ez az ország, súlyos oka van
5
1 hete
Olyan államadósság-krízis jöhet, amelyre 20 éve nem volt példa: már látszanak a baljós jelek, minden egy irányba mutat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejáratig számított hozam
A lejáratig megtartott állampapírok teljes hozama akkor kapható meg, ha a befektető a vásárlás napjától a lejáratig megtartja az értékpapírokat és a közben kapott kamatokat is befekteti. A hozammutató segítségével kiszámolhatjuk, hogy lejáratkor mennyi lesz a befektetés értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 12:32
Üzent a nyugdíjasoknak a Magyar Posta: ezt kell tudniuk a 13. havi és 14. havi nyugdíjak kézbesítéséről
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 11:30
Alig ismert szabály szedi áldozatait: csúnyán megbüntetnek, ha így vezetsz a jeges úton, nincs kibúvó
Agrárszektor  |  2026. január 16. 12:32
Kemény, amire az ukránok készülnek: ez sok mindent megváltoztathat