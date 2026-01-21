A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Operatív Törzs: tavaszig bezártak egy óvodát, mert nem lehet fűteni
A meteorológiai előrejelzések szerint fokozatosan enyhül az időjárás, ugyanakkor csütörtök hajnalban északkeleten még mínusz 13 Celsius-fok is előfordulhat. Pénteken napközben már országszerte 0 fok feletti hőmérsékletre lehet számítani.
Kazincbarcikán szerda hajnalra teljes körűen helyreállt a távhőszolgáltatás. Az érintett vezetékszakasz hibáját a szolgáltató kiszakaszolással kezelte, így folyamatosan csökkent a fűtés és meleg víz nélkül maradt fogyasztók száma. Hajnali háromnegyed kettőkor már csak 512 fogyasztónál nem volt szolgáltatás, fél ötre azonban mindenhol helyreállt az ellátás.
A Csokonai utcában meghibásodott, mintegy száz méteres csőszakasz sérülésének helyét tűzoltók hőkamerával azonosították, ezt követően a szolgáltató feltárta és kijavította a hibát. A városban megnyitott melegedőhelyet senki nem vette igénybe.
A kiesés idején 39 lakásban az önkormányzat által biztosított kiegészítő fűtőtestekkel oldották meg a fűtést. Kilencen kértek átmeneti elhelyezést, végül mindannyian rokonokhoz költöztek, az önkormányzat által felajánlott lakásra nem volt szükség.
A Nefelejcs óvoda fűtését biztosító vezeték elavultsága miatt az intézmény tavaszig nem működik, a gyermekek elhelyezését a város más óvodáiban oldják meg. Kedden négy általános iskolában volt tanítási szünet, szerdán már csak a Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Ádám Jenő Tagiskolájában maradt el az oktatás, ahol a fűtés elindult, de a tanítás kezdetéig nem érte el a megfelelő hőfokot.
Az országban jelenleg nincs elzárt település, útlezárás vagy súlykorlátozás. A rendkívüli hideg miatt január 15-e óta összesen 4901 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak. Ebből 1598 köbméter közvetlenül a háztartásokhoz, 3303 köbméter pedig önkormányzatokhoz került. Kedden 469 tűzoltó végezte a tűzifa feldarabolását, majd 896 katona, rendőr és polgárőr 344 járművel szállította ki az anyagot 566 rászorulóhoz és 105 önkormányzati telephelyre. A tegnap kiszállított 2054 köbméterből 566 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1488 köbméter pedig az igényt jelző önkormányzatokhoz jutott.
A téli időjárás miatt 14 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, elsősorban közlekedési balesetek, lehulló jég és hó, valamint kidőlt fák miatt. A rendőrséget 152 közlekedési balesethez riasztották, két halálos kimenetelű és 17 személyi sérüléssel járó eset történt. A rendőrök a polgárőrséggel és a honvédséggel közösen 2155 egyedül élő, elszigetelt ember állapotát ellenőrizték, 76 esetben nyújtottak segítséget. Tavakon és folyópartokon 817 alkalommal ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályait, tíz embert figyelmeztettek.
A mentőszolgálat kedden 3933 esethez vonult. Hétfőn 33 településen és egy budapesti kerületben összesen 8909 fogyasztónál akadozott az áramellátás, a hibákat rövid időn belül elhárították. Jelenleg Cigándon és Tiszacsermelyen van áramkimaradás 1142 fogyasztónál. Az ivóvízellátás tegnap 20 településen, 2733 fogyasztónál akadozott, a hibaelhárítás Tiszaszőlősön hat fogyasztási helyen még folyamatban van.
A köznevelési intézményekben egy kazincbarcikai iskola kivételével zavartalan a tanítás. A kórházakban a betegellátás folyamatos, a betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal nőtt, műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.
A közúthálózaton rendkívüli esemény nem történt, a hóeltakarításon és síkosságmentesítésen 198 munkagép dolgozott. A munkákhoz 61 007 tonna útszóró só és 2 459 680 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A vasúti és autóbuszos közlekedést az időjárás nem akadályozza, busszal minden település minden megállója elérhető. A légiközlekedés zavartalan.
A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, csónakok és vízi sporteszközök, a Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók készenlétben állnak. Az Operatív Törzs arra kéri a lakosságot, hogy az enyhülés ellenére is figyeljenek a környezetükben élő rászorulókra, különösen az idős, egyedül élő emberekre.
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
