Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 19.)

Névnap

Sára, Márió

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.66 Ft

CHF: 415.15 Ft

GBP: 444.3 Ft

USD: 331.58 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 15.

A Hatoslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

9, 20, 21, 24, 27, 30



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 22 db

4-es találat: 1194 db

3-as találat: 20071 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 38480 Ft

MOL: 3532 Ft

RICHTER: 10470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.20: A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, fokozatosan javulnak a látási viszonyok, egyre többfelé kisüt a nap. Főleg az Alföldön azonban tartósan borult körzetek is maradhatnak. Északkeleten, valamint a délnyugati, nyugati országrészben viszont végig derült, napos idő valószínű. Csupán a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű.

2026.01.21: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiakra az Alföldön számíthatunk. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -21 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +2 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2026.01.19)

Akciók

