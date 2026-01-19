2026. január 19. hétfő Sára, Márió
-7 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 19.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 19.)

Pénzcentrum
2026. január 19. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. január 19., hétfő.

Névnap

Sára, Márió

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.66 Ft
CHF: 415.15 Ft
GBP: 444.3 Ft
USD: 331.58 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 15.
A Hatoslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 20, 21, 24, 27, 30

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 22 db
4-es találat: 1194 db
3-as találat: 20071 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 38480 Ft
MOL: 3532 Ft
RICHTER: 10470 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.01.20: A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, fokozatosan javulnak a látási viszonyok, egyre többfelé kisüt a nap. Főleg az Alföldön azonban tartósan borult körzetek is maradhatnak. Északkeleten, valamint a délnyugati, nyugati országrészben viszont végig derült, napos idő valószínű. Csupán a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.01.21: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiakra az Alföldön számíthatunk. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -21 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +2 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2026.01.19)

#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

