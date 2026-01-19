Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb és nem utolsó sorban legolvasottabb pénzügyi-gazdasági hírek a Pénzcentrumon 2026 harmadik hetében.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 19.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. január 19., hétfő.
Névnap
Sára, Márió
Friss hírek
- A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
- Ijesztő méreteket ölt a gyógyszerszegénység Magyarországon: tízezrek egészsége mehet tönkre
- Könnyek a Cápák között stúdiójában: ki is nyílt a befektetők zsebe, milliókat hozott ez az ötlet
- Bűnbandák portyáznak a magyar boltokban: súlyos a helyzet, erre utaznak, mindenhol ott vannak
- Tényleg megtámadja az USA az Európai Uniót? Hangsúlyos bejelentést tett az amerikai képviselőház elnöke
- Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól
Deviza árfolyam
EUR: 385.66 Ft
CHF: 415.15 Ft
GBP: 444.3 Ft
USD: 331.58 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. január 15.
A Hatoslottó nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:
9, 20, 21, 24, 27, 30
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 22 db
4-es találat: 1194 db
3-as találat: 20071 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 38480 Ft
MOL: 3532 Ft
RICHTER: 10470 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.01.20: A zúzmarás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken, fokozatosan javulnak a látási viszonyok, egyre többfelé kisüt a nap. Főleg az Alföldön azonban tartósan borult körzetek is maradhatnak. Északkeleten, valamint a délnyugati, nyugati országrészben viszont végig derült, napos idő valószínű. Csupán a borult, ködös vidékeken fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás, ónos szitálás. A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +1 fok között valószínű.
2026.01.21: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek, utóbbiakra az Alföldön számíthatunk. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -21 és -8, a legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +2 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. (2026.01.19)
Akciók
A szélsőséges időjárás ma már nem kivétel, hanem az új norma, még akkor is, ha egy-egy év első pillantásra kevésbé tűnik drámainak.
Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük.
A Pénzcentrum 2026. január 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Káprázatos felvételeken a befagyott Velencei-tó: hosszú évekkel ezelőtt volt utoljára ilyen + Galéria
Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
Pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy brit férfi a vonatjáratai késéséből származó kártérítésekből finanszírozott luxusnyaralást édesanyjának Tenerifén.
Itt tényleg úgy érzi magát az ember, mintha hirtelen egy másik gazdasági ligába csöppent volna.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
A Pénzcentrum 2026. január 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.