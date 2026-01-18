Drónnal készült felvételeken láthatók emberek a befagyott Velencei-tó jegén Gárdonynál 2026. január 16-án.
Fontos vasúti fővonal hasalt el vasárnap: jelentős késéssel közlekednek a távolsági vonatok
A felsővezeték helyreállítása miatt Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük - közölte a Mávinform vasárnap délután.
A korlátozás ideje alatt a távolsági vonatok Budapest és Debrecen között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe - írták. A Szolnok és Budapest között utazóknak az elővárosi vonatok igénybevételét javasolták.
A forgalmi változásokat ismertetve felhívták a figyelmet egyebek mellett arra, hogy pótlóbuszok közlekednek két Tokaj InterCity helyett Szolnok és Törökszentmiklós között, valamint a Szolnok-Szentes vonal vonatai helyett Szolnok és Szajol között.
Vasárnap délelőtt feszültségkimaradás miatt állt a forgalom Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek. Azután a felsővezeték-hiba elhárítása miatt ezen a szakaszon a szerelvények egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek, emiatt nőtt a távolsági vonatok menetideje 40-50 perccel.
A Pénzcentrum 2026. január 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
A Pénzcentrum 2026. január 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
A túl sok kiránduló miatt két ösvényt lezárt a FÖRI, hogy megvédje a védett növényeket és a bunker környékét.
A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy...