Fontos vasúti fővonal hasalt el vasárnap: jelentős késéssel közlekednek a távolsági vonatok

A felsővezeték helyreállítása miatt Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük - közölte a Mávinform vasárnap délután.

A korlátozás ideje alatt a távolsági vonatok Budapest és Debrecen között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe - írták. A Szolnok és Budapest között utazóknak az elővárosi vonatok igénybevételét javasolták.

A forgalmi változásokat ismertetve felhívták a figyelmet egyebek mellett arra, hogy pótlóbuszok közlekednek két Tokaj InterCity helyett Szolnok és Törökszentmiklós között, valamint a Szolnok-Szentes vonal vonatai helyett Szolnok és Szajol között.

Vasárnap délelőtt feszültségkimaradás miatt állt a forgalom Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek. Azután a felsővezeték-hiba elhárítása miatt ezen a szakaszon a szerelvények egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek, emiatt nőtt a távolsági vonatok menetideje 40-50 perccel.