2026. január 18. vasárnap Piroska
-3 °C Budapest
Cím nélküli piros személyvonat érkezése a vasútállomásra. Peron vágány elülső nézet. Tömegközlekedés.
Utazás

Fontos vasúti fővonal hasalt el vasárnap: jelentős késéssel közlekednek a távolsági vonatok

Pénzcentrum
2026. január 18. 13:27

A felsővezeték helyreállítása miatt Szolnok és Szajol között szünetel a vasúti forgalom, a záhonyi és a békéscsabai fővonalon utazóknak jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell készülniük - közölte a Mávinform vasárnap délután.

A korlátozás ideje alatt a távolsági vonatok Budapest és Debrecen között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe - írták. A Szolnok és Budapest között utazóknak az elővárosi vonatok igénybevételét javasolták.

A forgalmi változásokat ismertetve felhívták a figyelmet egyebek mellett arra, hogy pótlóbuszok közlekednek két Tokaj InterCity helyett Szolnok és Törökszentmiklós között, valamint a Szolnok-Szentes vonal vonatai helyett Szolnok és Szajol között.

Vasárnap délelőtt feszültségkimaradás miatt állt a forgalom Szolnok és Szajol között, a vonatok várakozásra kényszerültek. Azután a felsővezeték-hiba elhárítása miatt ezen a szakaszon a szerelvények egy ideig csak egy vágányon közlekedhettek, emiatt nőtt a távolsági vonatok menetideje 40-50 perccel.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #vonat #vasút #debrecen #korlátozás #szolnok #vonatközlekedés #vonatok #mávinform

