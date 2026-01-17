Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 17.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. január 17., szombat.

Névnap

Antal, Antónia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.97 Ft

CHF: 413.24 Ft

GBP: 444.07 Ft

USD: 331.89 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2026. január 16.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 3. héten emelkedő számsorrendben a következők:

8, 16, 37, 39, 48



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 1 db

4+1 találat: 19 db

4-es találat: 47 db

3+2 találat: 35 db

3+1 találat: 626 db

2+2 találat: 425 db

3-as találat: 1679 db

1+2 találat: 2222 db

2+1 találat: 8810 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 38480 Ft

MOL: 3532 Ft

RICHTER: 10470 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.18: Derült, napos és borult, párás tájak egyaránt lesznek, utóbbira egy északnyugat-délkeleti tengely mentén van nagyobb esély. A borult tájakon hószállingózás, esetleg ónos szitálás lehet. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -10 és -2 fok között alakul, de az északkeleti, északi harmadban akár több fokkal hidegebbet is mérhetünk. A csúcsérték -5 és +2 fok között valószínű.

2026.01.19: Derült, napos, illetve borult, párás területek egyaránt lesznek. Utóbbira továbbra is egy északnyugat-délkeleti tengely mentén van nagyobb az esély. A borult tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum általában -12 és -5 fok között alakul, de az északkeleti, északi harmadban, illetve délnyugaton ennél több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak, néhol -20 fok közelébe süllyedhet a hőmérséklet. A csúcsérték -8, 0 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg fronthatás terheli az arra érzékenyeket. A fejfájás, migrén mellett a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet. (2026.01.17)

Akciók

