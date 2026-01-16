2026. január 16. péntek Gusztáv
1 °C Budapest
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Újságírók hangrögzítő eszközökkel a fontos emberek körül sereglenek. Fekete-fehér retro stílusú feldolgozás
HRCENTRUM

Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum

Pénzcentrum
2026. január 16. 14:40

Csapatunk folyamatosan bővül, dolgozz nálunk Te is! Gazdasági alapismeretekkel rendelkező, de nem kizárólag gazdasági újságírók, és pályakezdők jelentkezését is várjuk. Jelentkezés ITT!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Nálunk a helyed, ha

  • nem elégszel meg a felszínnel, hanem szeretsz adatokat túrni, összefüggéseket keresni;
  • érdekel, hogyan hat a gazdaság, a politika vagy a kereskedelem a hétköznapi pénztárcákra;
  • tudsz gyorsan reagálni, de nem felületesen és igényes vagy a munkádra;
  • nem ijedsz meg a telefonálástól, a kérdezéstől, és attól sem, hogy egyszerre sok dologra kell figyelni;
  • szeretsz csapatban dolgozni, de önállóan is végigviszel egy témát az első ötlettől a publikálásig.

Ami még fontos!

  • Munkavégzés ideje: Teljes munkaidő
  • Munkavégzés helye: vegyesen home office és a Pénzcentrum szerkesztősége (1027 Budapest, Bem József u. 1/B).

JELENTKEZEM A SZERKESZTŐ-ÚJSÁGÍRÓ POZÍCIÓRA!
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #Budapest #munkahely #álláskeresés #home office #munka #munkavállaló #álláshirdetés #állás #penzcentrum #munkavégzés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:43
14:40
14:37
14:32
14:24
HR BLOGGER
hrdoktor  |  2026.01.14 12:39
Pingvinjárás: így csökkenthető az elesés kockázata csúszós járdán
Jelentősen megnehezíti a munkába járást, ha az ónos eső síkossá és csúszóssá teszi a járdákat. Ilyen...
legacykft  |  2026.01.12 12:13
Csak az nevezze magát coachnak, aki hajlandó önmagán dolgozni!
A coachingról gyakran úgy beszélünk, mint egy szakmáról. Egy szerepről, egy eszköztárról, módszertan...
laskainelli  |  2025.12.13 12:55
Elkényelmesedés a párkapcsolatban
Sokan gondolják úgy, hogy egy kapcsolatnak magától kellene működnie. Ha igazán szeretjük egymást, ak...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 16.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 16.
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
2026. január 16.
Zacher Gábor: 40 ezer szakdolgozó és ezer háziorvos hiányzik az egészségügyi ellátórendszerből
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
NAPTÁR
Tovább
2026. január 16. péntek
Gusztáv
3. hét
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2
1 hónapja
Minimálbér 2026: ennyivel emelkedik a garantált bérminimum, szakmunkás minimálbér
3
2 hónapja
Munkaszüneti nap január 2-a? Itt a munkaidőnaptár: ezen a napon lesz az első szombati munkanap 2026-ban
4
2 hónapja
Új kötelező juttatás jöhet a magyar munkahelyeken: rengeteg dolgozó kaphatja meg, itt vannak a részletek
5
1 hónapja
Leesik az állad, ennyi egy szerzetes órabére Magyarországon: ezzel keresik a legtöbb pénzt a monostorok
PÉNZÜGYI KISOKOS
THM - Teljes Hiteldíj Mutató
A Teljes Hiteldíj Mutató rövidítése a köznyelvben használt THM, amely a fogyasztók érdekében lett bevezetve, segítségével a bankok által kínált hitelek összehasonlíthatóvá váltak. Erről a 41/1997 (III.5) Kormányrendelet rendelkezik. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségéről nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. A teljes hiteldíj az az összeg, amelyet a hitelfelvevőnek a tőkeösszeg visszafizetésén felül fizetnie kell, így a THM tartalmazza a hitel folyósításához kapcsolódó és a hitel szerződés szerinti normál igénybevételével kapcsolatban felmerülő összes kamat-, d��j- és kezelési költséget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 14:32
Máris ömlik a pénz Bulgáriába az euróbevezetés után: előbb lehagyják Magyarországot, mint hittük?
Pénzcentrum  |  2026. január 16. 12:57
Régen tényleg minden jobb volt? Súlyos ítéletet mondtak Magyarországról: ebben 1975-ben előrébb voltunk
Agrárszektor  |  2026. január 16. 14:32
Csak így vehetsz 10 hektár alatti földet Magyarországon: ezt nem árt tudni