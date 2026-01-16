Szerkesztő-újságíró kollégát keres a Pénzcentrum

A budapesti gasztronómia egyik legprogresszívebb étterme, a Fiktív bejelentette: március 1-jén végleg bezár.
Lassan 4 éve tart az orosz-ukrán háború. Nálunk ennek lecsapódása elsősorban az ukrán menekültek "áradata".
Ezzel nagyon ritkán számol az állam, amikor a minimálbérről kell dönteni: jobb megfontolni, egy rossz lépés és minden összeomlik
A minimálbér emelése elsőre egyszerű és népszerű megoldásnak tűnik a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentésére, ám a gazdasági valóság ennél komplikáltabb.
Meglepő bérek a takarítói piacon: ennyit kereshetnek 2026-ban a bejárónők és házvezetők Magyarországon.
Durva leépítés következik napokon belül: ezer embert rúghat ki az egyik nagybank, mi lesz a dolgozókkal?
A létszámleépítés annak a két éve bejelentett programnak a része, amely 2025 végéig összesen 20 ezer fős csökkentést irányoz elő.
Ezekkel a melókkal 2026-ban is degeszre keresheted magad Magyarországon: milliósak a fizuk, diploma sem kell hozzájuk
A diplomások továbbra is sokszor átlag felett keresnek, de a legmagasabb fizetések között ma már olyan szakmák is jelen vannak, amelyekhez nem szükséges a felsőfokú...
A GKI legfrissebb kutatása szerint a magyarországi vállalkozások 27 százaléka teszi lehetővé dolgozóinak a távmunkát.
A CashTag legújabb kísérletében arra vállalkoztunk, hogy egy hét alatt, klasszikus értelemben vett munka nélkül próbáljuk összeszedni a heti minimálbért.
Családi adókedvezmény 2026: így történik az igénylése - Ez a nyilatkozat, nyomtatvány szükséges hozzá
Családi adókedvezmény 2026: a családi adókedvezmény kalkulátor megmutatja, mennyi a családi adókedvezmény összege. Milyen családi adókedvezmény nyilatkozat kell az igényléshez?
Kiderült a súlyos igazság a Magyarországot érintő vendégmunkás áradatról: meglepő ok áll a hátterében
A munkaerőpiaci helyzetet tovább rontja, hogy a beruházások mértéke 5 százalékkal csökkent, és a legnagyobb vállalatoknál csendes elbocsátások zajlanak.
Lassult a munkaerőáramlás a magyarországi vállalatoknál, ami szorosan összefügg a cégek óvatosabb toborzási gyakorlatával.
4 millió 637 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,4%.
Két HR szakember segítségével összegyűjtöttük, hogy milyen stratégiákkal, érvekkel és trükkökkel növelhetjük esélyeinket a teljesítményértékelésen.
Január elején érdemes ránézni arra, hogy hogyan alakul az év munkaidő naptára, hogy a lehető legideálisabban tervezhessünk a szabadságainkkal.
Az ALDI Magyarország béremeléssel kezdi az új évet, és a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársa számára magasabb fizetést biztosít.
Brutál béremelés érkezik 2026-ban a parlamenti képviselőknek: Orbán Viktor havi 8 milliónál is többet kereshet
A parlamenti képviselők márciustól jóval nagyobb fizetésemelésre számíthatnak, mint az átlagos munkavállalók
Két kézzel kapkodnak a magyar dolgozók után most a vendéglátásban: legalább nettó 700 ezres fizut ígérnek
Magyarország az egyik legfontosabb toborzási piaccá vált a folyami hajózásban.
Nem január 10-e lesz az egyetlen ledolgozós szombat: 2026-ban még két ilyen fordulhat elő.
NAV nyilatkozatok 2026-ra: itt van minden tudnivaló az új kedvezmények és az adóelőleg nyilatkozat kapcsán - Ezt minél hamarabb megéri elintézni
Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen jövőre is él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a...