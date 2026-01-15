2026. január 15. csütörtök Lóránt, Loránd
-3 °C Budapest
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Túrabakancs. Lábak hegyi ösvényen erdei túrázás közben. Bőr bokacipő
Utazás

Lezárták az Apáthy-szikla körüli turistaösvényeket a túlzott látogatottság miatt

Pénzcentrum
2026. január 15. 20:03

A Fővárosi Önkormányzati Rendészet lezárta az Apáthy-szikla II. világháborús bunkeréhez vezető két turistaösvényt. Erről Tordai Bence független országgyűlési képviselő számolt be a Facebook-oldalán.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészet (FÖRI) szalaggal zárt le két, az Apáthy-szikla II. világháborús bunkeréhez vezető turistaösvényt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elmúlt hetekben megnőtt a forgalom a környéken, miután a sajtó beszámolt a semmiből megszólaló figyelmeztető hangszórókról, melyek próbálták elriasztani a túrázókat a bunker környékétől. Bár a hangszórók azóta elnémultak, a forgalom nem csökkent, így a látogatók kénytelenek voltak letérni a kijelölt ösvényekről.

Az FÖRI szerint a nem kijelölt útvonalak használata veszélyezteti az ott élő védett és fokozottan védett növényeket, például a magyar gurgolyát, a Lumnitzer-szegfűt, a leánykökörcsint és a magyar repcsényt, amelyek a sziklakiugrás környékén találhatók, még ha jelenleg a hó el is takarja őket.

Aki továbbra is szeretné meglátogatni az Apáthy-sziklát, annak más, kijelölt ösvények is rendelkezésre állnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Telex kiemelte, hogy a szikla környéke és a közeli luxusvilla az elmúlt években többször a figyelem középpontjába került. 2020-ban közvetlenül a szikla mellett kezdődött egy nagy társasház építése, amely a Florion Invest tulajdonába tartozott, később pedig a Porticus Ingatlan Befektetési Alap is beszállt a projektbe. Az építkezés során a sziklából hatalmas mennyiségű követ vájtak ki, és egy betonozott szerkezet épült a hegyre, amely látványában uralja a területet. A kerületi önkormányzat több bejelentést kapott, például a kirándulókra majdnem rádőlő kerítés miatt, ezért a főépítész is szemlét tartott a helyszínen.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #önkormányzat #Budapest #túra #turista #lezárás #környezetvédelem #kirándulás #hegy #természet #természetvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:15
20:03
19:43
19:32
19:25
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 15.
Szakadék szélén az európai autóipar: ez Magyarországnak is fájni fog, rengeteg állás szűnhet meg
2026. január 14.
Ennyiért jut VIP-műtéthez soron kívül a magyar elit 2026-ban: nem titok, itt az árlista
2026. január 15.
Ilyen a történelemben még soha nem fordult elő: komoly fordulat érik a világgazdaságban, százmilliókat érint a dolog
2026. január 15.
Végre kiderült, hány ukrán menekült van Magyarországon: tényleg elveszik a magyarok munkáját?
2026. január 15.
Oszkó Péter: Rengeteg pénzünkbe kerül a bizonytalanságot és bizalmatlanságot előidéző gazdaságpolitika
NAPTÁR
Tovább
2026. január 15. csütörtök
Lóránt, Loránd
3. hét
Január 15.
A Wikipédia napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
5 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
3
1 hete
Nehéz elhinni, de tényleg példátlan módon lehalt a MÁV a havazás miatt: ha ezeken a vonalakon közlekednél, el se indulj, semmi értelme
4
2 napja
Filléres európai úti célok 2026 tavaszára: itt még a szezon előtt élvezheted a várost
5
2 napja
Itt a friss hótérkép: ábrán is mutatjuk, hol csap le hamarosan a durva havazás Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 19:01
Meglepően olcsó úti célok februárra: elképesztő "téből a nyárba" ajánlatok
Pénzcentrum  |  2026. január 15. 18:02
Kvíz: Ismered ezeket a kihalt állatokat? Lássuk, mit tudsz a letűnt korok gigantikus őslényeiről!
Agrárszektor  |  2026. január 15. 19:29
Lassan eltűnik ez az állat Magyarországról: egyre ritkábban bukkan fel