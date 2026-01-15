Lezárták az Apáthy-szikla körüli turistaösvényeket a túlzott látogatottság miatt

A Fővárosi Önkormányzati Rendészet lezárta az Apáthy-szikla II. világháborús bunkeréhez vezető két turistaösvényt. Erről Tordai Bence független országgyűlési képviselő számolt be a Facebook-oldalán.

A Fővárosi Önkormányzati Rendészet (FÖRI) szalaggal zárt le két, az Apáthy-szikla II. világháborús bunkeréhez vezető turistaösvényt.

Az elmúlt hetekben megnőtt a forgalom a környéken, miután a sajtó beszámolt a semmiből megszólaló figyelmeztető hangszórókról, melyek próbálták elriasztani a túrázókat a bunker környékétől. Bár a hangszórók azóta elnémultak, a forgalom nem csökkent, így a látogatók kénytelenek voltak letérni a kijelölt ösvényekről.

Az FÖRI szerint a nem kijelölt útvonalak használata veszélyezteti az ott élő védett és fokozottan védett növényeket, például a magyar gurgolyát, a Lumnitzer-szegfűt, a leánykökörcsint és a magyar repcsényt, amelyek a sziklakiugrás környékén találhatók, még ha jelenleg a hó el is takarja őket.

Aki továbbra is szeretné meglátogatni az Apáthy-sziklát, annak más, kijelölt ösvények is rendelkezésre állnak.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Telex kiemelte, hogy a szikla környéke és a közeli luxusvilla az elmúlt években többször a figyelem középpontjába került. 2020-ban közvetlenül a szikla mellett kezdődött egy nagy társasház építése, amely a Florion Invest tulajdonába tartozott, később pedig a Porticus Ingatlan Befektetési Alap is beszállt a projektbe. Az építkezés során a sziklából hatalmas mennyiségű követ vájtak ki, és egy betonozott szerkezet épült a hegyre, amely látványában uralja a területet. A kerületi önkormányzat több bejelentést kapott, például a kirándulókra majdnem rádőlő kerítés miatt, ezért a főépítész is szemlét tartott a helyszínen.