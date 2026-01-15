A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy...
Lezárták az Apáthy-szikla körüli turistaösvényeket a túlzott látogatottság miatt
A Fővárosi Önkormányzati Rendészet lezárta az Apáthy-szikla II. világháborús bunkeréhez vezető két turistaösvényt. Erről Tordai Bence független országgyűlési képviselő számolt be a Facebook-oldalán.
Az elmúlt hetekben megnőtt a forgalom a környéken, miután a sajtó beszámolt a semmiből megszólaló figyelmeztető hangszórókról, melyek próbálták elriasztani a túrázókat a bunker környékétől. Bár a hangszórók azóta elnémultak, a forgalom nem csökkent, így a látogatók kénytelenek voltak letérni a kijelölt ösvényekről.
Az FÖRI szerint a nem kijelölt útvonalak használata veszélyezteti az ott élő védett és fokozottan védett növényeket, például a magyar gurgolyát, a Lumnitzer-szegfűt, a leánykökörcsint és a magyar repcsényt, amelyek a sziklakiugrás környékén találhatók, még ha jelenleg a hó el is takarja őket.
Aki továbbra is szeretné meglátogatni az Apáthy-sziklát, annak más, kijelölt ösvények is rendelkezésre állnak.
A Telex kiemelte, hogy a szikla környéke és a közeli luxusvilla az elmúlt években többször a figyelem középpontjába került. 2020-ban közvetlenül a szikla mellett kezdődött egy nagy társasház építése, amely a Florion Invest tulajdonába tartozott, később pedig a Porticus Ingatlan Befektetési Alap is beszállt a projektbe. Az építkezés során a sziklából hatalmas mennyiségű követ vájtak ki, és egy betonozott szerkezet épült a hegyre, amely látványában uralja a területet. A kerületi önkormányzat több bejelentést kapott, például a kirándulókra majdnem rádőlő kerítés miatt, ezért a főépítész is szemlét tartott a helyszínen.
Az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.
A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.
A Budapestet Győrrel összekötő 1-es vasútvonalon, Tata térségben egy váltónál olyan anyagtörést fedeztek fel, amelyet a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítani.
Megelőző intézkedéseket javasolt egy magyar város polgármestere: a kemény havazás után jön az árvíz?
Győrfi Mihály polgármester megelőző intézkedéseket rendelt el, noha az illetékes hatóságok szerint a folyók vízszintje egyelőre nem ad okot aggodalomra.
Halálos balesetben volt érintett a Samsung-gyár dolgozói járata, a melósokat továbbvitték a műszakba
A balesetben többen megsérültek, mégis a mentők kiérkezése előtt vitték tovább dolgozni a Samsung-gyár felé az utasokat.
A Pénzcentrum 2026. január 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A januári tél közepén egészen szokatlan meteorológiai jelenség alakult ki Magyarország felett: erős hőmérsékleti inverzió.
Lemaradtál az újévi bécsi koncertről? Így juthatsz be a következőre: ilyen jegyárak mellett nem árt sietni
Mutatjuk, hogyan lehetséges a jegyvásárlás a Bécsi Filharmonikusok újévi koncert eseményeire, és hogy alakulnak 2026-ban a jegyárak.
Szokatlanul enyhe és száraz volt 2025 decembere Magyarországon, derül ki a HungaroMet Zrt. szerdán közzétett elemzéséből.
184 országba utazhatunk vízum nélkül magyar útlevéllel, miközben az amerikai és a brit okmányok látványosan visszaestek.
Amióta felújították a győri vasutat, feljött a legproblémásabbak listájának második helyére, egyre több a gond a Balatonnál is, a bajnok viszont letaszíthatatlan a trónjáról.
Kazahsztán légterében kis híján összeütközött két utasszállító repülőgép január 10-én hajnalban.
A Pénzcentrum 2026. január 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Dunántúlon nagy területen zúzmarás köd képződhet, amely szerdán napközben is tartósan megmaradhat.
Habár még nagyon tél van, rövidek a nappalok és reggelente úgy érezzük, mintha sosem akarna világosodni, kettőt pislantunk és máris itt a tavasz.
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 13:00 órakor újraindította a forgalmat, miután a szakembereknek sikerült megszüntetniük az extrém jegesedést.
A kezdeti havazás után ónos eső, fagyott eső, délnyugaton néhol eső is eshet.