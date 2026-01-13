Filléres európai úti célok 2026 tavaszára: itt még a szezon előtt élvezheted a várost

Habár még nagyon tél van, rövidek a nappalok és reggelente úgy érezzük, mintha sosem akarna világosodni, kettőt pislantunk és máris itt a tavasz. Ha pedig fejben már most elkezdünk tervezgetni, könnyen kifoghatunk olyan európai városokat, ahová tavasszal nevetségesen olcsó fapados jegyeket lehet találni. A szezon előtti időszak nemcsak pénztárcabarát, de a tömegek is elkerülnek, így pont ideális arra, hogy új helyeket fedezzünk fel.

A tavasz Európában a legjobb utazási időszakok egyike: még nincsenek tömegek, a szállások olcsóbbak, a fapados repjegyek pedig sokszor nevetségesen jó áron elérhetők. Ha már most elkezdjük nézegetni a lehetőségeket, könnyen kifoghatunk egy-egy 10–20 ezer forintos retúrjegyet is.

Összegyűjtöttünk ötolyan várost, ahová tavasszal rendszeresen indulnak olcsó járatok Budapestről, és ahol fesztiválok, tavaszi programok, pezsgő városi élet vár.

Bologna – Olaszország rejtett gasztrofővárosa

Bologna tavasszal egyszerűen tökéletes: március végétől 18–20 fok, tele teraszos éttermekkel, és a város még mindig kevésbé turistás, mint Firenze vagy Velence. A Wizz Air és a Ryanair is gyakran dob ki 10–15 ezer forintos retúrjegyeket.

Miért jó tavasszal? A város tele van egyetemistákkal, a hangulat vibráló, és a porticók alatt akkor is kellemes sétálni, ha elered az eső.

Tavaszi program: Áprilisban rendezik a Bologna Jazz Festival tavaszi kiadását, és ilyenkor indulnak a környékbeli gasztrotúrák is – parmezán-, balzsamecet- és sonkalátogatásokkal.

Porto – Portugália bohém tengerparti városa

Portóba tavasszal gyakran találni 20–30 ezer forintos retúrjegyet, és a város ilyenkor a legszebb: virágzó parkok, napsütés, óceánparti séták.

Miért jó tavasszal? Még nincs tömeg, de már kellemesen meleg a levegő. A Douro-parti borbárok tele vannak élettel, és a város meredek utcái is barátságosabbak 18 fokban, mint nyári hőségben.

Tavaszi program: Májusban tartják a Festa da Primavera tavaszünnepet, tele utcazenével, virágokkal és szabadtéri koncertekkel.

Thesszaloniki – Görögország legfiatalosabb városa

A görög tengerpart még hideg ilyenkor, de Thesszaloniki nem is erről szól: ez a város a gasztronómiáról, a bulikról és a vízparti sétányról híres. A Wizz Air rendszeresen kínál 15–20 ezer forintos jegyeket.

Miért jó tavasszal? A város tele van teraszos kávézókkal, a tengerparti promenádon pedig már márciusban is mindenki kint van.

A város tele van teraszos kávézókkal, a tengerparti promenádon pedig már márciusban is mindenki kint van. Tavaszi program: Áprilisban rendezik a Thessaloniki Street Food Festival-t, ami az egyik legjobb kulináris esemény a Balkánon.

Riga – Lettország art nouveau csodája

Riga tavasszal különösen hangulatos: a hó elolvad, a parkok kizöldülnek, és a város tele van kávézókkal, piacokkal, fiatalokkal. A Ryanair gyakran dob ki 10–12 ezer forintos retúrjegyeket.

Miért jó tavasszal? A város kompakt, gyalog bejárható, és a tavaszi fényben különösen szépek az art nouveau homlokzatok.

Tavaszi program: Májusban tartják a Riga City Festival-t, tele koncertekkel, szabadtéri programokkal és gasztroeseményekkel.

Valencia – Spanyolország napsütötte tavaszi fővárosa

Valencia a legjobb kompromisszum: tengerpart, modern építészet, paella, narancsvirág-illat. A Wizz Air és a Ryanair is repül ide, sokszor 20–25 ezer forintos retúráron.