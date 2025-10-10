2025. október 10. péntek Gedeon
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Viharos időjárás Rodosz szigetén Görögországban 2021. december 10-én.
Utazás

Megavihar csapott le Spanyolországra: rengeteg turista rekedt kint

Pénzcentrum
2025. október 10. 15:14

Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban, ahol járattörlések és áradások nehezítik a nyaralók helyzetét.  

Az Alice névre keresztelt vihar elérte a Costa Blanca térségét, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okoz a brit turisták által kedvelt üdülőövezetben. Pénteken hét, Alicante-Elche repülőtérre tartó járatot kellett átirányítani, és további 12 járatot töröltek az időjárási figyelmeztetés miatt - közölte az Aena repülőtér-üzemeltető - tudósított a Daily Mail.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Flightradar24 repüléskövetési oldal által közzétett grafikon több, a repülőtér körül körözni kényszerülő repülőgépet mutatott. Valencia és Murcia repülőterein szintén komoly késéseket tapasztaltak az utasok.

Az AEMET, Spanyolország meteorológiai szolgálata piros riasztást adott ki Alicante térségére a heves esőzések miatt. A figyelmeztetés szerint "rendkívüli veszély" áll fenn, áradások és villámárvizek alakulhatnak ki. A csapadékmennyiség 12 óra alatt meghaladhatja a 140 millimétert, különösen Valencia térségében.

A vihar várhatóan más mediterrán partvidéki régiókat is érint, köztük Murcia tartományt és a Baleár-szigeteket. Az előrejelzések szerint a "nagyon erős és tartós esőzések" hétfőig folytatódnak. A Baleár-szigetek kormánya megerősítette a vészhelyzeti szolgálatokat Ibizán, miután narancssárga riasztást adtak ki esőzésekre és viharokra.

A heves esőzések szerda este kezdődtek Spanyolország keleti részén, és várhatóan a hét hátralevő részében is folytatódnak. A Spanyolország mediterrán partjaira utazó turistákat arra kérik, hogy kövessék a helyi időjárás-előrejelzéseket és a hivatalos útmutatásokat.

A közösségi médiában megosztott felvételek már most mutatják, hogyan befolyásolja a heves esőzés a keleti parti régiókat: autók próbálnak átkelni az elárasztott utakon, önkéntesek pedig vizet és sarat takarítanak az utcákról. Egy másik videón egy vízben rekedt autó látható.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az időjárás-előrejelzés miatt Murcia régió hatóságai pénteken kiürítettek egy lakótelepet és 13 önkormányzat területén bezárták az iskolákat. Fernando Lopez Miras, Murcia elnöke "óvatosságra" intett, és figyelmeztette a lakosokat, hogy "a vihar legrosszabb része péntekre várható".

Bár súlyos incidensekről nem számoltak be, Murciában a sürgősségi szolgálatoknak egy idős személyt kellett ellátniuk, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a heves eső miatt beszakadt egy tető. Péntek hajnalban a valenciai Alcasser településen több vízátemelési műveletet hajtottak végre, és néhány kidőlt fáról is beszámoltak.

A hatóságok fokozott intézkedéseket hoznak, mivel a vihar közel egy évvel azután érkezik, hogy a Valenciában bekövetkezett kiterjedt áradások több mint 200 ember halálát okozták, ami Spanyolország elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. A tavalyi katasztrófa közfelháborodást váltott ki a figyelmeztető rendszerek és a vészhelyzeti reagálás miatt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vihar #turizmus #időjárás #turista #repülőtér #spanyolország #turisták #járattörlés #természeti katasztrófa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
15:02
14:20
14:16
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 10.
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
2025. október 9.
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
2025. október 10.
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
2025. október 10.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
2025. október 10.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 10. péntek
Gedeon
41. hét
Október 10.
A lelki egészség világnapja
Október 10.
A halálbüntetés elleni harc világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
1 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
3 hete
Megszűnik az egyik legnépszerűbb fővárosi buszjárat: ez lesz helyette
4
1 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
5
1 hete
Megvan a dátum, mikor és hol nyit először a világhírű csirkés étterem Budapesten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Limitfigyelés
az a szolgáltatás, ahol olyan csoportos beszedésekre, amelyeknél változó összegek kerülnek terhelésre a számlatulajdonos által megadott értékhatár felett nem teljesíti a banka kifizetést - ilyenkor a számla kifizetése külön útra kerül, de ez nem szünteti meg a beszedést a továbbiakban

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:57
Sok magyar kínját állíthatná meg: ezt a jolly jokert valamiért nem játsszák ki az egészségügyben
Pénzcentrum  |  2025. október 10. 12:28
Nesze neked Otthon Start: berobbant a lakásdrágulás, ezt már nem lehet letagadni
Agrárszektor  |  2025. október 10. 14:26
Veszélyes rovart hoztak be Magyarországra: durva, hogy került ide