A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Megavihar csapott le Spanyolországra: rengeteg turista rekedt kint
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban, ahol járattörlések és áradások nehezítik a nyaralók helyzetét.
Az Alice névre keresztelt vihar elérte a Costa Blanca térségét, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okoz a brit turisták által kedvelt üdülőövezetben. Pénteken hét, Alicante-Elche repülőtérre tartó járatot kellett átirányítani, és további 12 járatot töröltek az időjárási figyelmeztetés miatt - közölte az Aena repülőtér-üzemeltető - tudósított a Daily Mail.
A Flightradar24 repüléskövetési oldal által közzétett grafikon több, a repülőtér körül körözni kényszerülő repülőgépet mutatott. Valencia és Murcia repülőterein szintén komoly késéseket tapasztaltak az utasok.
Az AEMET, Spanyolország meteorológiai szolgálata piros riasztást adott ki Alicante térségére a heves esőzések miatt. A figyelmeztetés szerint "rendkívüli veszély" áll fenn, áradások és villámárvizek alakulhatnak ki. A csapadékmennyiség 12 óra alatt meghaladhatja a 140 millimétert, különösen Valencia térségében.
A vihar várhatóan más mediterrán partvidéki régiókat is érint, köztük Murcia tartományt és a Baleár-szigeteket. Az előrejelzések szerint a "nagyon erős és tartós esőzések" hétfőig folytatódnak. A Baleár-szigetek kormánya megerősítette a vészhelyzeti szolgálatokat Ibizán, miután narancssárga riasztást adtak ki esőzésekre és viharokra.
A heves esőzések szerda este kezdődtek Spanyolország keleti részén, és várhatóan a hét hátralevő részében is folytatódnak. A Spanyolország mediterrán partjaira utazó turistákat arra kérik, hogy kövessék a helyi időjárás-előrejelzéseket és a hivatalos útmutatásokat.
A közösségi médiában megosztott felvételek már most mutatják, hogyan befolyásolja a heves esőzés a keleti parti régiókat: autók próbálnak átkelni az elárasztott utakon, önkéntesek pedig vizet és sarat takarítanak az utcákról. Egy másik videón egy vízben rekedt autó látható.
Az időjárás-előrejelzés miatt Murcia régió hatóságai pénteken kiürítettek egy lakótelepet és 13 önkormányzat területén bezárták az iskolákat. Fernando Lopez Miras, Murcia elnöke "óvatosságra" intett, és figyelmeztette a lakosokat, hogy "a vihar legrosszabb része péntekre várható".
Bár súlyos incidensekről nem számoltak be, Murciában a sürgősségi szolgálatoknak egy idős személyt kellett ellátniuk, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a heves eső miatt beszakadt egy tető. Péntek hajnalban a valenciai Alcasser településen több vízátemelési műveletet hajtottak végre, és néhány kidőlt fáról is beszámoltak.
A hatóságok fokozott intézkedéseket hoznak, mivel a vihar közel egy évvel azután érkezik, hogy a Valenciában bekövetkezett kiterjedt áradások több mint 200 ember halálát okozták, ami Spanyolország elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. A tavalyi katasztrófa közfelháborodást váltott ki a figyelmeztető rendszerek és a vészhelyzeti reagálás miatt.
Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
Kétszer is riasztották az osztrák légierő vadászgépeit szerdán két különböző utasszállító repülőhöz.
A nappali csúcshőmérséklet 15-20 fok között alakul.
Az őszi gombászás során fontos tájékozódni a védett és a fokozottan védett a gombafélékre és területekre, különben hatalmas bírságokkal a zsebünkben térhetünk haza.
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt.
A legfrissebb modellek alapján megnéztük, mekkora az esély a fehér karácsonyra 2025-ben Magyarországon.
A Velencei-tó vízszintje aggasztóan alacsony: az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott.
Kedden napközben sokfelé gomolyfelhők tarkítják az eget, de az ország nagy részén több órára is kisüt majd a nap.
Az átlagos vízszint sem éri el a hetven centimétert, de több településről is jelentették, hogy helyenként sétálni lehet a tó medrében.
A kedvezőtlen időjárás és a csökkenő vásárlóerő együttesen alakította a nyár eredményeit.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
