Megavihar csapott le Spanyolországra: rengeteg turista rekedt kint

Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban, ahol járattörlések és áradások nehezítik a nyaralók helyzetét.

Az Alice névre keresztelt vihar elérte a Costa Blanca térségét, ami jelentős közlekedési fennakadásokat okoz a brit turisták által kedvelt üdülőövezetben. Pénteken hét, Alicante-Elche repülőtérre tartó járatot kellett átirányítani, és további 12 járatot töröltek az időjárási figyelmeztetés miatt - közölte az Aena repülőtér-üzemeltető - tudósított a Daily Mail.

A Flightradar24 repüléskövetési oldal által közzétett grafikon több, a repülőtér körül körözni kényszerülő repülőgépet mutatott. Valencia és Murcia repülőterein szintén komoly késéseket tapasztaltak az utasok.

Az AEMET, Spanyolország meteorológiai szolgálata piros riasztást adott ki Alicante térségére a heves esőzések miatt. A figyelmeztetés szerint "rendkívüli veszély" áll fenn, áradások és villámárvizek alakulhatnak ki. A csapadékmennyiség 12 óra alatt meghaladhatja a 140 millimétert, különösen Valencia térségében.

A vihar várhatóan más mediterrán partvidéki régiókat is érint, köztük Murcia tartományt és a Baleár-szigeteket. Az előrejelzések szerint a "nagyon erős és tartós esőzések" hétfőig folytatódnak. A Baleár-szigetek kormánya megerősítette a vészhelyzeti szolgálatokat Ibizán, miután narancssárga riasztást adtak ki esőzésekre és viharokra.

A heves esőzések szerda este kezdődtek Spanyolország keleti részén, és várhatóan a hét hátralevő részében is folytatódnak. A Spanyolország mediterrán partjaira utazó turistákat arra kérik, hogy kövessék a helyi időjárás-előrejelzéseket és a hivatalos útmutatásokat.

A közösségi médiában megosztott felvételek már most mutatják, hogyan befolyásolja a heves esőzés a keleti parti régiókat: autók próbálnak átkelni az elárasztott utakon, önkéntesek pedig vizet és sarat takarítanak az utcákról. Egy másik videón egy vízben rekedt autó látható.

Az időjárás-előrejelzés miatt Murcia régió hatóságai pénteken kiürítettek egy lakótelepet és 13 önkormányzat területén bezárták az iskolákat. Fernando Lopez Miras, Murcia elnöke "óvatosságra" intett, és figyelmeztette a lakosokat, hogy "a vihar legrosszabb része péntekre várható".

Bár súlyos incidensekről nem számoltak be, Murciában a sürgősségi szolgálatoknak egy idős személyt kellett ellátniuk, aki könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a heves eső miatt beszakadt egy tető. Péntek hajnalban a valenciai Alcasser településen több vízátemelési műveletet hajtottak végre, és néhány kidőlt fáról is beszámoltak.

A hatóságok fokozott intézkedéseket hoznak, mivel a vihar közel egy évvel azután érkezik, hogy a Valenciában bekövetkezett kiterjedt áradások több mint 200 ember halálát okozták, ami Spanyolország elmúlt évtizedeinek legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. A tavalyi katasztrófa közfelháborodást váltott ki a figyelmeztető rendszerek és a vészhelyzeti reagálás miatt.