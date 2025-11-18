Friss! Óriási bejelentést tett a Wizz Air: újabb elképesztő úti célokba repülhetnek a magyar utasok

A Wizz Air újabb bővítést jelentett be Budapesten: 2025 decemberétől három, 2026 elejétől további három új célállomás kerül a kínálatba, miközben tíz meglévő járat sűrűbben közlekedik. A társaság célja, hogy a magyar utazók még több városlátogatási és nyaralási lehetőség közül választhassanak, Budapest pedig tovább erősítse szerepét a régió légiközlekedési központjaként.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója kedd délelőtti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy 2025 decemberétől három, 2026 elejétől újabb 3 új célállomással bővíti budapesti hálózatát, valamint több meglévő járatát is sűríti.A bejelentés szerint a bővítés célja, hogy a magyar utazók még szélesebb választékot kapjanak, legyen szó városlátogatásról, nyaralásról vagy családi utazásról.

Az új desztinációk között szerepel:

Tallinn (Észtország) 10190 forinttól,

(Észtország) 10190 forinttól, Billund (Dánia) 12 290 forinttól

(Dánia) 12 290 forinttól Szkopje (Észak-Macedónia) 12 290 forinttól

ez utóbbi korábban már szerepelt a kínálatban, most visszatér. A következő csomagban, 2026-tól indul

Bergen (Norvégia) 12 290 forinttól

Lamenzia Terme 12 290 forinttól és

Rimini 13 090 forinttól.

A Wizz Air célja, hogy a magyar közönség és az országba érkező utasok számára is minél szélesebb hálózatot biztosítson.

Járatsűrítések 2026-tól

TelAviv

Bilbao

Alicante

Bari

Baku

Hurghada

Brassó

Sharm El Sheikh

Madrid

Antalya



A vezérigazgató, Váradi József kiemelte: Budapest továbbra is stratégiai központ marad a vállalat számára. A Wizz Air 2026-ban több mint 9 millió ülőhelyet kínál a magyar piacon, ami 44%-os növekedést jelent a 2019-es évhez képest. A cél, hogy a magyar utasok még rugalmasabban, több irányba utazhassanak – legyen szó városlátogatásról, nyaralásról vagy üzleti útról.

A légitársaság a hálózatbővítés mellett a társadalmi szerepvállalásra is hangsúlyt fektet: Budapesten működteti világszínvonalú kiképzőközpontját és karbantartási bázisát, emellett aktív támogatója a magyar sportéletnek és turizmusnak. Váradi szerint a Wizz Air nemcsak repülőket indít, hanem gazdasági és társadalmi motorként is működik Magyarországon.