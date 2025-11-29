Óriási átalakítás jön az országos közelekedésben: így fog érinteni mindenkit

Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje. A módosítások közel ezer település közlekedési lehetőségeit érintik. A cél a sűrűbb és kiszámíthatóbb eljutás biztosítása.

Az új rendszer több helyen új járatokat hoz, néhol meghosszabbítja a meglévő útvonalakat, és több viszonylaton módosítja a menetrendet. A települések és járásközpontjaik között napi három pár közvetlen járat lesz elérhető. A járásközpontok és a vármegyeszékhelyek között napi két pár közvetlen járattal számolhatnak az utasok.

A főváros és a megyei jogú városok között is bővül a kínálat. Budapest és Hódmezővásárhely, valamint Budapest és Kaposvár között sűrűbb lesz a kapcsolat. Új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között, és javul Debrecen elérhetősége is Ibrány és Nagykálló felől.

A MÁV csoport a növekvő utazási igényekkel indokolja a bővítést. Az ország és vármegyebérletek bevezetése több viszonylaton erősen növelte a forgalmat. Emiatt a Budapest Salgótarján vonalon félóránként induló járatokra állnak át, ráadásul hosszabb üzemidővel.

Új járatok jelennek meg többek között Pécs és Kaposvár, Pécs és Szekszárd, Győr és Székesfehérvár, Hűvösvölgy és Nagykovácsi, valamint Győr és Dunaszentpál között. Ezek főként a reggeli és délutáni időszakban adnak sűrűbb kapcsolatot.

Budapest és Pécs között is jelentősen javul az eljutás. Három új közvetlen járatpár indul, így a legforgalmasabb órákban a buszok és az InterCity vonatok együtt már óránkénti közlekedést biztosítanak. Javulnak a csatlakozások Székesfehérvár, Gánt, Csákvár és Bicske környékén, valamint Újhartyánban is.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

