2025. november 29. szombat Taksony
6 °C Budapest
Debrecen, 2024. június 19.Hajrá, magyarok! felirat a Volánbusz menetrendszerinti járatain Debrecenben 2024. június 19-én. A labdarúgó Európa-bajnokságon szereplõ magyar válogatott ezen a napon a házigazda Németország ellen játszik a
Utazás

Óriási átalakítás jön az országos közelekedésben: így fog érinteni mindenkit

Pénzcentrum
2025. november 29. 11:29

Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje. A módosítások közel ezer település közlekedési lehetőségeit érintik. A cél a sűrűbb és kiszámíthatóbb eljutás biztosítása.

Az új rendszer több helyen új járatokat hoz, néhol meghosszabbítja a meglévő útvonalakat, és több viszonylaton módosítja a menetrendet. A települések és járásközpontjaik között napi három pár közvetlen járat lesz elérhető. A járásközpontok és a vármegyeszékhelyek között napi két pár közvetlen járattal számolhatnak az utasok.

A főváros és a megyei jogú városok között is bővül a kínálat. Budapest és Hódmezővásárhely, valamint Budapest és Kaposvár között sűrűbb lesz a kapcsolat. Új járatok indulnak Kecskemét és Szekszárd között, és javul Debrecen elérhetősége is Ibrány és Nagykálló felől.

Kapcsolódó cikkeink:

A MÁV csoport a növekvő utazási igényekkel indokolja a bővítést. Az ország és vármegyebérletek bevezetése több viszonylaton erősen növelte a forgalmat. Emiatt a Budapest Salgótarján vonalon félóránként induló járatokra állnak át, ráadásul hosszabb üzemidővel.

Új járatok jelennek meg többek között Pécs és Kaposvár, Pécs és Szekszárd, Győr és Székesfehérvár, Hűvösvölgy és Nagykovácsi, valamint Győr és Dunaszentpál között. Ezek főként a reggeli és délutáni időszakban adnak sűrűbb kapcsolatot.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Budapest és Pécs között is jelentősen javul az eljutás. Három új közvetlen járatpár indul, így a legforgalmasabb órákban a buszok és az InterCity vonatok együtt már óránkénti közlekedést biztosítanak. Javulnak a csatlakozások Székesfehérvár, Gánt, Csákvár és Bicske környékén, valamint Újhartyánban is.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
 
