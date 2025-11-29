Az év egyik legnagyobb közlekedési változtatására készül a MÁV csoport. December 14-től átalakul a VOLÁN járatok menetrendje.
Új téli sláger a Balatonnál: ezeken a településeken robbanhat a forgalom
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a néhány órára vagy egy napra érkező látogatók összetett élményeket keresnek, ezért azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak. A szervezet szombaton adott ki gyorselemzést, amelyet az MTI ismertetett.
A tó téli látványa sokakat vonz, és egyre több település készül korcsolyapályával. Idén eddig kilenc helyszín jelentett be műjégpályát. A legnagyobb érdeklődés Balatonfüreden, Siófokon, Fonyódon, Balatonbogláron, Balatonalmádiban és Keszthelyen várható.
A szövetség szerint azok a pályák teljesítenek jól, ahol a korcsolyázás mellé további szolgáltatásokat adnak. Ilyen a meleg italok kínálata, a helyi ételek, a kisebb kulturális események vagy a családi programok. A vendégek gyors élményeket keresnek, ezért ha a jégpálya környezete nem kínál elég lehetőséget, hamar továbbmennek.
A szervezet közölte, hogy a balatoni vendégéjszakák közel fele nem a nyári főszezonhoz kötődik. Ez azt mutatja, hogy a rövid, év közbeni kiruccanások egyre nagyobb szerepet kapnak a térség turizmusában.
Veszélyes hitellel csábíták utazni a magyarokat: könnyen gigaadósságba verheti magát, aki nem vigyáz
Az utazási piacon is megjelent a „Buy Now, Pay Later” konstrukció, amely első látásra pénzügyi szabadságot kínál, a szakértők azonban óvatosságra intenek.
A fővárosban 2002, míg más nagyvárosokban 2005-2007 között volt utoljára havas a karácsony.
A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni.
A Bakonyban működő síkomplexum Magyarország legnagyobb ilyen jellegű létesítménye, már sokan várják a nyitást!
2025 októberében a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 1,7 millió vendég 3,8 millió vendégéjszakát töltött el.
Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, így hosszabb időre kisüthet a nap,
A francia hatóságok négy újabb személyt vettek őrizetbe a Louvre-ból ellopott, mintegy 88 millió euró (77 millió font) értékű koronaékszerek ügyében.
Rendkívüli csapadékmennyiség zúdult a Kárpát-medencére az elmúlt napokban, egyes magyarországi területeken 2-3 téli hónapnyi eső esett le néhány nap alatt.
Tizennyolc év működés után bezár a Mihályi Patisserie Vácon, de a tulajdonos, Mihályi László nem búcsúzik végleg a szakmától.
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
Csehországban évtizedek óta nem látott mértékben terjed a hepatitis A. A Magyar Orvosi Kamara szerint különösen kockázartos karácsonyi vásárba menni. Összeszedtük, mire kell figyelni.
Változékony, de annál csapadékosabb időjárásra lehet számítani a szerdai nap folyamán.
Te is találkoztál nemrég vaddisznóval a fővárosban? Megszólalt a Pilisi Parkerdő, erre kell figyelni
Az utóbbi hetekben a Fővárosban újra közbeszéd tárgya lett a belterületen felbukkanó vaddisznók jelensége.
A legtöbb csapadék az északkeleti országrészben hullott, ahol átlagosan 15-20 mm közötti mennyiséget mértek.
