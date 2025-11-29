2025. november 29. szombat Taksony
-1 °C Budapest
Új téli sláger a Balatonnál: ezeken a településeken robbanhat a forgalom
Utazás

Új téli sláger a Balatonnál: ezeken a településeken robbanhat a forgalom

Pénzcentrum
2025. november 29. 20:05

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a néhány órára vagy egy napra érkező látogatók összetett élményeket keresnek, ezért azok a szolgáltatók számíthatnak jó forgalomra télen, akik többféle programot kínálnak. A szervezet szombaton adott ki gyorselemzést, amelyet az MTI ismertetett.

A tó téli látványa sokakat vonz, és egyre több település készül korcsolyapályával. Idén eddig kilenc helyszín jelentett be műjégpályát. A legnagyobb érdeklődés Balatonfüreden, Siófokon, Fonyódon, Balatonbogláron, Balatonalmádiban és Keszthelyen várható.

A szövetség szerint azok a pályák teljesítenek jól, ahol a korcsolyázás mellé további szolgáltatásokat adnak. Ilyen a meleg italok kínálata, a helyi ételek, a kisebb kulturális események vagy a családi programok. A vendégek gyors élményeket keresnek, ezért ha a jégpálya környezete nem kínál elég lehetőséget, hamar továbbmennek.

A szervezet közölte, hogy a balatoni vendégéjszakák közel fele nem a nyári főszezonhoz kötődik. Ez azt mutatja, hogy a rövid, év közbeni kiruccanások egyre nagyobb szerepet kapnak a térség turizmusában.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Balaton #turizmus #műjégpálya #korcsolya #siófok #vendégéjszakák #balatonfüred #keszthely #fonyód

