Budapest, Magyarország- 2024. július 13: A sárga villamos a budapesti Margit hídon, alatta a Duna folyik. A híd a helyiek és a turisták számára egyaránt létfontosságú összeköttetés.
Utazás

Figyelem! Változik a 6-os villamos közlekedése: erről jobb, ha tudsz!

MTI
2025. november 27. 19:29

A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.

November 30-tól december 4-ig, december 7-től 11-ig, illetve december 14-től 18-ig minden vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök éjszaka, valamint december 29-én, hétfőről keddre virradó éjszaka 0 és 4 óra között a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg. A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél - írták. A 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll meg.

Címlapkép: Getty Images
