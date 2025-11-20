Jó hírt közölt a BKK rengeteg tömegközlekedővel: erre már nagyon rég várhattak, sokan örülhetnek

A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Fokozatosan forgalomba állnak csütörtöktől a vadonatúj MAN Lion’s City 12C típusú autóbuszok.
A Budapesti Közlekedési Központ által megrendelt és az ArrivaBus által üzemeltetett járművekből összesen 24 kezdi el a munkát a következő napokban; az új buszok többek között a belvárost átszelő 105-ös vonalon szolgálják a fővárosban közlekedők kényelmét. Kifejtették, hogy a MAN Lion’s City 12C buszok 27 kényelmes ülőhellyel és tágas belső térrel rendelkeznek; a háromajtós, alacsonypadlós, légkondicionált járművek a legmodernebb utastájékoztató rendszerrel vannak felszerelve, nagyfelbontású külső LED-kijelzők és belső, színes TFT-monitorok segítik az utazók tájékozódását.
A járművek megfelelnek az Euro VIe környezetvédelmi normának, amely az Európai Unió egyik legújabb és legszigorúbb kibocsátási szabványa, azaz jelentősen csökkentik a károsanyag-kibocsátást és a zajterhelést. Az új buszok teljes hosszban alacsonypadlósak, a második ajtónál rámpával rendelkeznek, és tágas multifunkcionális teret alakítottak ki a kerekesszékkel, vagy babakocsival közlekedők számára.
A buszok kommunikálnak a látássérültek közlekedését segítő távirányítókkal, az utastéri jelzőgombokat pedig Braille-írással látták el - tájékoztattak.
Közölték azt is, hogy az automata ajtóvezérlés és az infraérzékelők sem hiányoznak a MAN Lion’s City 12C buszokról, amelynek ajtói élvédelmi rendszerrel is rendelkeznek, hogy biztonságosabbá tegyék az utascserét, ennek köszönhetően nem fordulhat elő, hogy bárkit odazárjon az ajtó. A teljes utasteret kamerarendszer felügyeli a biztonságos utazás érdekében, a beépített utasszámláló szenzorok pedig pontosabb forgalmi adatokat szolgáltatnak.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is felszereltek: holttérfigyelő rendszer, tolatókamera, éberségfigyelő, táblafelismerő és gyalogosvédelmi asszisztens segíti a járművezetők munkáját - áll a közleményben.
A Pénzcentrum 2025. november 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
