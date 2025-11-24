Folytatódik a Halászbástya Étterem körüli botrány: ki a felelős a közel 400 millió forintos tartozásért?

Vizsgálóbizottság alakult az I. kerületben a Halászbástya Étterem közel 400 millió forintos elmaradt bérleti díjának ügyében. Az önkormányzat éveken át nem számlázott az éttermet üzemeltető cégnek, amely most két év alatt törleszti a felhalmozott tartozását - jelentette a Telex.

Elmaradt Számlázást Vizsgáló Ideiglenes Bizottságot hozott létre a Budavári Önkormányzat, hogy feltárja, miért nem szedett bérleti díjat éveken keresztül a Halászbástya Éttermet működtető vállalkozástól. A négy önkormányzati képviselőből álló testületnek 2025. március végéig kell jelentést készítenie az ügyben.

A probléma gyökere 2021-re nyúlik vissza, amikor a koronavírus-járvány miatt bevezetett kormányrendelet ideiglenes mentességet biztosított bizonyos vendéglátóhelyeknek a bérleti díj fizetése alól. A Halászbástya Étterem 2021 februárjától júniusig jogszerűen nem fizetett bérleti díjat, azonban a mentesség lejárta után az akkori ellenzéki vezetésű önkormányzat elmulasztotta újraindítani a számlázást.

A mulasztás következtében az éttermet üzemeltető cég éveken át díjmentesen használhatta a patinás helyszínt. A szabálytalanság csak az idei önkormányzati választások után, a fideszes Böröcz László polgármesterré választását követően derült ki.

Az új városvezetés októberben megállapodást kötött az érintett céggel, amely vállalta, hogy két éven belül rendezi a felhalmozott, 393 millió forintos tartozását. Bár a megállapodást a közgyűlés elfogadta, Böröcz László november 20-ára rendkívüli ülést hívott össze, ahol megszavazták a vizsgálóbizottság felállítását.

V. Naszályi Márta, az I. kerület korábbi polgármestere közösségi média bejegyzésében azt állította, hogy a számlázás elmaradásáról ő is csak idén októberben értesült, és nem tudja, ki lehet felelős a mulasztásért.