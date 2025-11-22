Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 22.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 22., szombat.

Névnap

Cecília

Deviza árfolyam

EUR: 383.76 Ft

CHF: 412.53 Ft

GBP: 436.66 Ft

USD: 333.2 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. november 21.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

15, 24, 30, 45, 50



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 1 db

4+2 találat: 0 db

4+1 találat: 6 db

4-es találat: 16 db

3+2 találat: 26 db

3+1 találat: 562 db

2+2 találat: 398 db

3-as találat: 1119 db

1+2 találat: 2194 db

2+1 találat: 8519 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32740 Ft

MOL: 3018 Ft

RICHTER: 9615 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.23: Az ország keleti felén borult idő várható, nyugaton nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka egyre kevesebb helyen, gyengülő intenzitással valószínű havas eső, havazás, ami legtovább az északkeleti országrészben tarthat ki, napközben már csak északkeleten lehet kisebb havazás. Az északnyugati, nyugati, majd a délnyugatira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Hajnalban általában -5 és +2, kora délután -2 és +4 fok között alakul a hőmérséklet.

2025.11.24: A felhős keleti, északkeleti tájakon is átmenetileg csökken, majd nyugat, délnyugat felől újra növekszik a felhőzet és a csapadékhajlam. Egyre inkább az eső válhat az esélyesebb csapadékformává, de északon, északkeleten még (akár tartósabban) havazhat, majd várhatóan estétől ott is vált a csapadék halmazállapota. A déliesre forduló szelet élénk, egyes részeken erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és -2 fok között valószínű, de a kialakuló hótakaró függvényében (a szélcsendes, derült, elsősorban északi helyeken) ennél jóval hidegebb is lehet. Kora délután -1 és +9 fok között alakul a hőmérséklet, északkeleten lesz a leghidegebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Általában hideg fronthatással számolhatunk, ezért fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás tapasztalható, növekedhet a reakcióidő. (2025.11.22)

Akciók

