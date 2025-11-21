Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Bezár a Gattyánhoz köthető Normafa Hotel, 45 dolgozó kerül utcára
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be, és januártól a nyilvánosság számára bezárja kapuit.
Gazdasági és racionalizálási okokra hivatkozva jelentős személyzeti átszervezést hajt végre a Docler cégcsoport tulajdonában lévő Normafa Hotel & Retreat. A menedzsment döntéséről Nemes Tamás, a cégcsoport kommunikációs vezetője tájékoztatta a Telexet.
"A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők" - közölte a vállalat képviselője.
A kommunikációs vezető kiemelte, hogy a munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően értesítette az illetékes kormányhivatalt a létszámcsökkentésről, valamint a munkavállalók is megkapták a szükséges írásbeli és szóbeli tájékoztatást. A leépítési folyamat várhatóan december végéig lezárul. Az ingatlan jövőjével és hasznosításával kapcsolatos tárgyalások már elkezdődtek, tette hozzá Nemes Tamás. A szálloda 2013 óta van a Docler cégcsoport tulajdonában.
Ez nem az első létszámleépítés a Gattyán György érdekeltségébe tartozó vállalatcsoportnál. Augusztusban a Docler-Byborg budapesti irodájában 200 főt érintő csoportos létszámcsökkentés vette kezdetét, amely a tervek szerint ősszel zárul le. Korábban már napvilágot láttak olyan információk, hogy a leépítés a próbaidős munkavállalókat is érinti.
A Forbes legfrissebb ranglistája szerint Gattyán György 352,4 milliárd forintos becsült vagyonával Magyarország hatodik leggazdagabb embere. Vállalkozói sikertörténete az internetes szexkamera-szolgáltatást forradalmasító LiveJasmin platformmal kezdődött, amely a mai napig a cégcsoport fő bevételi forrása. A Docler portfóliója azóta jelentősen bővült: Byborg néven szoftverfejlesztő céget működtet, a LiveJasmin mintájára létrehozta a zenei fókuszú SonicBox és a jóslással foglalkozó Oranum videócsetes szolgáltatásokat, emellett a teqball sportág népszerűsítésében is aktív szerepet vállalt, valamint 2013-ban megvásárolta a Normafa Hotelt.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
Japánba az árfolyam miatt olcsóbb lett a mindennapi szolgáltatás és a vásárlás, ez rengeteg turistát vonz.
Érik a komoly fordulat az időjárásban: kiadták a jelzést, ekkor csap le a havazás az egész országban
A legfrissebb előrejelzések szerint a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében várható havas eső.
A Pénzcentrum 2025. november 20.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a...
Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Marseille-ben, Franciaország legizgalmasabb városában új éttermi hullám alakítja át a fine dining fogalmát.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026 augusztusában évszázados élmény vár azokra, akik hajlandók néhány órát utazni:
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Magyarország csúnyán lemaradt nemcsak az életszínvonal indexben legelől álló európai országokhoz képest, hanem a régiónk országaihoz viszonyítva is.
A Wizz Air újabb bővítést jelentett be Budapesten: 2025 decemberétől három, 2026 elejétől további három új célállomás kerül a kínálatba,
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
