Utazás
Bezár a Gattyánhoz köthető Normafa Hotel, 45 dolgozó kerül utcára

Pénzcentrum
2025. november 21. 08:14

A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be, és januártól a nyilvánosság számára bezárja kapuit.

Gazdasági és racionalizálási okokra hivatkozva jelentős személyzeti átszervezést hajt végre a Docler cégcsoport tulajdonában lévő Normafa Hotel & Retreat. A menedzsment döntéséről Nemes Tamás, a cégcsoport kommunikációs vezetője tájékoztatta a Telexet.

"A Normafa Hotel & Retreat a december 23-ig szóló, eddig beérkezett foglalásainak eleget tesz, a már leszervezés alatt álló rendezvényeit a tervek szerint lebonyolítja, januártól azonban a szálloda szolgáltatásai a nyilvánosság számára nem lesznek elérhetők" - közölte a vállalat képviselője.

A kommunikációs vezető kiemelte, hogy a munkáltató a jogszabályi előírásoknak megfelelően értesítette az illetékes kormányhivatalt a létszámcsökkentésről, valamint a munkavállalók is megkapták a szükséges írásbeli és szóbeli tájékoztatást. A leépítési folyamat várhatóan december végéig lezárul. Az ingatlan jövőjével és hasznosításával kapcsolatos tárgyalások már elkezdődtek, tette hozzá Nemes Tamás. A szálloda 2013 óta van a Docler cégcsoport tulajdonában.

Ez nem az első létszámleépítés a Gattyán György érdekeltségébe tartozó vállalatcsoportnál. Augusztusban a Docler-Byborg budapesti irodájában 200 főt érintő csoportos létszámcsökkentés vette kezdetét, amely a tervek szerint ősszel zárul le. Korábban már napvilágot láttak olyan információk, hogy a leépítés a próbaidős munkavállalókat is érinti.

A Forbes legfrissebb ranglistája szerint Gattyán György 352,4 milliárd forintos becsült vagyonával Magyarország hatodik leggazdagabb embere. Vállalkozói sikertörténete az internetes szexkamera-szolgáltatást forradalmasító LiveJasmin platformmal kezdődött, amely a mai napig a cégcsoport fő bevételi forrása. A Docler portfóliója azóta jelentősen bővült: Byborg néven szoftverfejlesztő céget működtet, a LiveJasmin mintájára létrehozta a zenei fókuszú SonicBox és a jóslással foglalkozó Oranum videócsetes szolgáltatásokat, emellett a teqball sportág népszerűsítésében is aktív szerepet vállalt, valamint 2013-ban megvásárolta a Normafa Hotelt.
