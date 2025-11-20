2025. november 20. csütörtök Jolán
4 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 20.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 20.)

Pénzcentrum
2025. november 20. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 20.

Névnap

Jolán

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381.73 Ft
CHF: 410.92 Ft
GBP: 432.78 Ft
USD: 331.3 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 19.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 12, 18, 20, 26, 28, 33

Ezen a héten 2 telitalálat volt.
7-es találat: 2 db
6-os találat: 70 db
5-ös találat: 2573 db
4-es találat: 34634 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32200 Ft
MOL: 3078 Ft
RICHTER: 9700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.21: Túlnyomóan borult lesz az ég, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Sok helyen valószínű eső, zápor, a Dunántúlon és a hegyekben havas eső, tapadó hó is lehet. Az északias szél többfelé megélénkül, a nyugati megyékben és a Zemplénben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Kora délután általában 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, de az Alföld egyes részein 10 fok fölötti értékek is lehetnek.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2025.11.22: Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Átmeneti szünet után újabb csapadékzóna érkezik, az eső egyre nagyobb területen vált át havazásba - legkisebb eséllyel keleten. Kiterjedt hótakaró kialakulására is van esély! Az északias szelet változatlanul a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +4, kora délután -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.20)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:32
05:24
04:08
21:58
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 20.
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
2025. november 19.
Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
2025. november 19.
Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
2025. november 19.
Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
2025. november 19.
Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 20. csütörtök
Jolán
47. hét
November 20.
A filozófia világnapja
November 20.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 20.
A gyermekek jogainak világnapja
November 20.
Az ifjú zenebarátok világnapja
November 20.
A transzneműek emléknapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
2
5 napja
Súlyos árat fizetnek a magyar szurkolók Szoboszlai Dominik sikere miatt: ilyen még soha nem történt Magyarországon
3
3 napja
Érkezik a sarkvidéki hideg, komoly havazás tör be: pár nap alatt fordul óriásit az időjárás
4
1 hete
Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok
5
2 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházási teljesítményérték
fogalommal jelöljük az épülő, készülő beruházások értékét. A beruházások tartama alatt az érték a már felmerült, s ráfordított költségekből állapítható meg. Önköltség: a legélőbb és legmegfelelőbb valóságos érték. Önköltségen a biztosítók általában a termelési folyamatban lévő vagyontárgyakat biztosítják.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 06:32
Filléres legót dobott piacra a Lidl: indulhat a roham karácsony előtt - retteghet az igazi Lego?
Pénzcentrum  |  2025. november 20. 05:24
Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
Agrárszektor  |  2025. november 20. 07:07
Vegyes a kép az uborkapiacokon: érdekes számokat tettek közzé