Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 20.)

Névnap

Jolán

Deviza árfolyam

EUR: 381.73 Ft

CHF: 410.92 Ft

GBP: 432.78 Ft

USD: 331.3 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 19.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:

6, 12, 18, 20, 26, 28, 33



Ezen a héten 2 telitalálat volt.

7-es találat: 2 db

6-os találat: 70 db

5-ös találat: 2573 db

4-es találat: 34634 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32200 Ft

MOL: 3078 Ft

RICHTER: 9700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.21: Túlnyomóan borult lesz az ég, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Sok helyen valószínű eső, zápor, a Dunántúlon és a hegyekben havas eső, tapadó hó is lehet. Az északias szél többfelé megélénkül, a nyugati megyékben és a Zemplénben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Kora délután általában 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, de az Alföld egyes részein 10 fok fölötti értékek is lehetnek.

2025.11.22: Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Átmeneti szünet után újabb csapadékzóna érkezik, az eső egyre nagyobb területen vált át havazásba - legkisebb eséllyel keleten. Kiterjedt hótakaró kialakulására is van esély! Az északias szelet változatlanul a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +4, kora délután -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.20)

Akciók

