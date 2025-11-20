A Pénzcentrumnak adott interjúban Csörget Balázs, a CBRE Magyarország vezető szállodai tanácsadója arról is beszél, reális-e Budapest számára, hogy Bécs és Prága nyomába érjen a...
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 20.)
Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 20.
Névnap
Jolán
Friss hírek
- Ezért kerülik el messzire a luxusturisták Budapestet: évtizedekre vagyunk Bécstől, Prágától
- Sokszázezer magyar retteg 2026-tól: kilátásban az anyagi csőd, nem is tudják, van-e innen kiút
- Rettegett betegség tizedeli az idős magyarokat: duplázódik az esetszám, ezek az első tünetei
- Túl drága a Netflix? Itt a megoldás, amivel brutálisan lefaraghatod a számlákat – méghozzá legálisan
- Erre számítson, aki a következő hónapokban építkezik, felújít: az építőanyagok árát is felveri az Otthon Start?
- Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
Deviza árfolyam
EUR: 381.73 Ft
CHF: 410.92 Ft
GBP: 432.78 Ft
USD: 331.3 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 19.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 47. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 12, 18, 20, 26, 28, 33
Ezen a héten 2 telitalálat volt.
7-es találat: 2 db
6-os találat: 70 db
5-ös találat: 2573 db
4-es találat: 34634 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32200 Ft
MOL: 3078 Ft
RICHTER: 9700 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.21: Túlnyomóan borult lesz az ég, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Sok helyen valószínű eső, zápor, a Dunántúlon és a hegyekben havas eső, tapadó hó is lehet. Az északias szél többfelé megélénkül, a nyugati megyékben és a Zemplénben megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Kora délután általában 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, de az Alföld egyes részein 10 fok fölötti értékek is lehetnek.
2025.11.22: Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti szakadozás, vékonyodás előfordulhat. Átmeneti szünet után újabb csapadékzóna érkezik, az eső egyre nagyobb területen vált át havazásba - legkisebb eséllyel keleten. Kiterjedt hótakaró kialakulására is van esély! Az északias szelet változatlanul a Nyugat-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős, viharos lökések. Hajnalban -2 és +4, kora délután -1 és +6 fok között alakul a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Habár fronthatással nem kell számolni, a légkör magasabb szintjein zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2025.11.20)
Az Eventrend Group friss Turistamonitor-kutatásából kiderült, hogyan döntenek ma a turisták Budapesten, mit keresnek a városban és mely területeken látnak fejlődési lehetőséget.
Csütörtökön csapadék érkezik, péntekre pedig több dunántúli vármegyében már havazásra kell számítani.
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok.
A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
