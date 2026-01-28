OTP új csúcson, a Mol lefordult: erős forgalommal zárt a BÉT

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta: az elmúlt napok lendülete folytatódott a BÉT-en. Elsősorban az OTP húzta az indexet, a bankpapír is csúcsot állított be 40 490 forinton - tette hozzá.

A vezető részvények közül csak a Mol ára esett, mert a befektetők profitrealizálásba kezdtek a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalat felvásárlásának értékével kapcsolatban érkezett, egymásnak ellentmondó információk miatt - jegyezte meg. Hangsúlyozta: Európában sok nagy technológiai vállalat negyedéves jelentése érkezik, a kivárás miatt az ottani tőzsdéken csökkenés van.

A Mol 60 forinttal, 1,53 százalékkal, 3850 forintra csökkent, 4,5 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,13 százalékkal, 40 350 forintra erősödött, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,01 százalékkal, 2000 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,6 százalékkal, 10 810 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 260,43 ponton zárt szerdán, ez 1,37 pontos, 0,01 százalékos növekedés a keddi záráshoz viszonyítva.