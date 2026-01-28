2024-ben több mint 226 ezer kártyás tranzakciót és banki átutalást érintő visszaélés történt Magyarországon 41,9 milliárd forint értékben.
OTP új csúcson, a Mol lefordult: erős forgalommal zárt a BÉT
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta: az elmúlt napok lendülete folytatódott a BÉT-en. Elsősorban az OTP húzta az indexet, a bankpapír is csúcsot állított be 40 490 forinton - tette hozzá.
A vezető részvények közül csak a Mol ára esett, mert a befektetők profitrealizálásba kezdtek a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalat felvásárlásának értékével kapcsolatban érkezett, egymásnak ellentmondó információk miatt - jegyezte meg. Hangsúlyozta: Európában sok nagy technológiai vállalat negyedéves jelentése érkezik, a kivárás miatt az ottani tőzsdéken csökkenés van.
- A Mol 60 forinttal, 1,53 százalékkal, 3850 forintra csökkent, 4,5 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,13 százalékkal, 40 350 forintra erősödött, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,01 százalékkal, 2000 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,6 százalékkal, 10 810 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 260,43 ponton zárt szerdán, ez 1,37 pontos, 0,01 százalékos növekedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Figyelemmel arra, hogy a csalás gyanúja is felmerülhet az ügyben, az NKFH a nyomozóhatósághoz fordult az esetleges bűncselekmény felderítése érdekében.
Négy év börtönbüntetést ajánlottak fel neki az előkészítő ülésen, ezt azonban az apa nem fogadta el.
Az emberi tevékenység és a globális feszültségek miatt az emberiség veszélyesen közel került a globális katasztrófához az atomtudósok szerint.
A Paks-3 blokkban december végén előre nem tervezett leállás történt, amely során egyik generátort ki kellett vonni a munkából.
A BÉT részvényindexe, a BUX 830,08 pontos, 0,66 százalékos emelkedéssel, 127 493,86 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Rekordév a turizmusban: a külföldi turisták özöne növelte meg a bevételt, ilyen adatokat ritkán látni
A KSH adatai szerint 2025-ben több belföldi és külföldi vendég érkezett, a bevétel pedig 14%-kal nőtt az előző évhez képest.
Az euró hét órakor 380,05 forinton állt, magasabban a kedd esti 379,63 forintnál.
Az IMF vezetője kulturális különbségekre is felhívta a figyelmet. Tapasztalatai szerint az európaiak visszafogottan viszonyulnak saját eredményeikhez.
A Magyar Nemzeti Bank hétfői kamatdöntése után jelentősen erősödött a forint: az euróval szemben 380, a dollárral szemben 318 forint alá került az árfolyam.
Bemondta Varga Mihály, ekkor csökkenthet kamatot az MNB: szigorú feltételeket szabott a jegybankelnök
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály jegybankelnök ismertette a részleteket.
Legutóbb 2024 szeptemberében változott a jegybanki alapkamat, akkor 25 bázispontos csökkentésről határoztak a tanácstagok.
Az MVM ideiglenesen felfüggesztette a lakossági számlák kiküldését és beszedését.
Vegyesen alakult a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1601,97 pontos, 1,28 százalékos emelkedéssel, új történelmi csúcson, 126 663,78 ponton zárt hétfőn.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az Európai Bizottság az úgynevezett Ipari Gyorsító Törvénnyel (Industrial Accelerator Act) lényegében lemásolná Kína évtizedek óta vitatott gazdaságpolitikai gyakorlatát.
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa várhatóan nem változtat a 6,5 százalékos alapkamaton a keddi ülésén.
Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.
