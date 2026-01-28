2026. január 28. szerda Károly, Karola
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénztakarékossági koncepció forintérmék
Gazdaság

OTP új csúcson, a Mol lefordult: erős forgalommal zárt a BÉT

MTI
2026. január 28. 18:55

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 701,01 pontos, 0,55 százalékos emelkedéssel, 128 194,87 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 23,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője azt mondta: az elmúlt napok lendülete folytatódott a BÉT-en. Elsősorban az OTP húzta az indexet, a bankpapír is csúcsot állított be 40 490 forinton - tette hozzá.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezető részvények közül csak a Mol ára esett, mert a befektetők profitrealizálásba kezdtek a szerb Naftna Industrija Srbije (NIS) olajvállalat felvásárlásának értékével kapcsolatban érkezett, egymásnak ellentmondó információk miatt - jegyezte meg. Hangsúlyozta: Európában sok nagy technológiai vállalat negyedéves jelentése érkezik, a kivárás miatt az ottani tőzsdéken csökkenés van.

  • A Mol 60 forinttal, 1,53 százalékkal, 3850 forintra csökkent, 4,5 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 450 forinttal, 1,13 százalékkal, 40 350 forintra erősödött, forgalmuk 13,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 1,01 százalékkal, 2000 forintra nőtt, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 170 forinttal, 1,6 százalékkal, 10 810 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 260,43 ponton zárt szerdán, ez 1,37 pontos, 0,01 százalékos növekedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:00
18:55
18:43
18:32
18:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. január 28. 16:45
Aranyat venne az MNB: biztosan jó ötlet ez, amikor csúcson az árfolyam?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. január 28. 17:48
Pénzzel rángathatják - Egri Viktor szerint az ATV és az RTL sem független
Egri Viktor, az ATV Csatt és Csatt.2 című vitaműsorának eltávolított műsorvezetője Lampé Ágnesnek ad...
Bankmonitor  |  2026. január 28. 15:01
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autó...
Holdblog  |  2026. január 28. 09:34
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb...
Kasza Elliott-tal  |  2026. január 25. 16:37
AT&T - elemzés
Mindjárt írok az AT&T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 28.
Így tűnik el több mint fél millió forint rengeteg magyar zsebéből havonta: a legtöbben észre sem veszik, ezért nem tudnak megélni
2026. január 27.
Olyan válság közeleg, amilyenre a történelemben még nem volt példa: kivédhetetlennek tűnik az összeomlás
2026. január 28.
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
2026. január 28.
Karnyújtásnyira van a magyaroktól az olcsó albérletpiaci álom: idők kérdése, hogy lecsapjanak rá?
2026. január 28.
Így mozgatják most a pénzüket a világ csúcsmilliárdosai: bárki kaszálhat a taktikájukkal 2026-ban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. január 28. szerda
Károly, Karola
5. hét
Január 28.
Az adatvédelem nemzetközi világnapja
Ajánlatunk
  • Jön a Planet Expo 2026 (x)

    Világhírű előadóval és magyar fejlesztésű energetikai innováció bejelentésével indul a Planet Budapest üzleti programja.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Bedőlhet az egyik legismertebb magyar műszaki áruházlánc: üzletbezárások és leépítések jöhetnek
2
2 hete
Gulyás Gergely: változik a 13. és 14. havi nyugdíjak kifizetése, erről minden idős magyarnak tudnia kell
3
5 napja
Óriási az étolajpara Magyarországon: már a hatóság is vizsgálódik a háttérben, minden egy irányba mutat
4
1 hete
Bűnbandák portyáznak a magyar boltokban: súlyos a helyzet, erre utaznak, mindenhol ott vannak
5
2 napja
Most érkezett: váratlan hiba léphetett fel azoknál, akik ennél a magyar banknál vettek fel pénzt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 19:00
Döbbenet: ennyi magyar lopja a szomszédtól az internetet Magyarországon
Pénzcentrum  |  2026. január 28. 18:03
Kvíz: Nem is hinnéd, kikről nevezték el a híres magyar utcákat, tereket! Te hány nevet ismersz a 10-ből?
Agrárszektor  |  2026. január 28. 18:34
Ez komoly? Ennyibe kerül most egy hektár föld itthon és az EU-ban