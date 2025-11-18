A Pénzcentrum 2025. november 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Tényleg kiürültek a fizetős balatoni strandok? Döbbenetes adatok érkeztek az idei nyárról
A balatoni fizetős strandok idén nyáron olyan forgalomvisszaesést produkáltak, amire évek óta nem volt példa: Siófokon 26 százalékos bevételzuhanást mértek, Balatonlellén és Földváron pedig harmincnál is több napon maradt száz fő alatt a látogatottság. Megnéztük, mi történt valójában, és hogy tényleg összeomlóban van-e a strandszezon, vagy csak a rossz idő verte szét a nyarat.
Ahogy a Pénzcentrum is írt róla, a Balaton idei nyári szezonjáról erősen megoszlottak a vélemények: míg egyesek kongó strandokról és visszaeső forgalomról beszéltek, mások teltházas szállásokról és zsúfolt éttermekről számoltak be. A közösségi médiás hangulatjelentések után még nyár közepén vendéglátósokat, szállásadókat és szakmai szervezeteket is megkérdeztünk, hogy kiderüljön: mi az igazság. A válaszokból kirajzolódott, hogy a vendégszokások átalakulnak, a szezon rövidül, a költési kedv visszafogottabb, és a gazdasági bizonytalanság is érezteti hatását. Most a Sonline.hu nézett utána annak, hogyan is alakult az idei, 2025-ös szezon a magyar tenger fizetős strandjain.
Nagy kiesés, gyenge forgalom – nehéz nyarat zártak a fizetős balatoni strandok
A hűvös, esős nyári hetek súlyos bevételkiesést okoztak a siófoki fizetős strandoknak. A Balaton-parti Kft. adatai szerint a Nagystrand árbevétele 26 százalékkal csökkent, miközben a vendégszám ennél valamivel kisebb mértékben esett vissza.
Kósz Ágota, a társaság ügyvezetője a Sonline.hu-nak elmondta: "Június közepe és augusztus vége között 19 olyan napunk volt, amikor a bevétel nem érte el az egymillió forintot, míg 2024-ben mindössze négy ilyen nap fordult elő."
A társaság idén több alkalommal csökkentette a belépők árát, volt, hogy ingyenes belépést is biztosított. A gyengébb forgalom összességében 75 millió forintos bevételkiesést okozott.
A sóstói fizetős strandon is hasonló volt a helyzet: 20–30 százalékkal kevesebb látogató érkezett. Ezzel szemben a szálláshelyek számai Siófokon kedvezőbben alakultak: 1,2 millió vendégéjszakát regisztráltak, ami tíz százalékos növekedés az előző évhez képest.
Balatonlelle is komoly veszteségeket könyvelt el
36 olyan nap volt, amikor kevesebb mint százan váltottak jegyet a a balatonlellei Napfény strandra – tavaly ez a szám mindössze 12 volt.
Felházi Miklós polgármester szerint a jelenség egyértelműen mutatja, mennyire sérülékeny a balatoni turizmus: "A nyár olyan, mint a vékony jég. Ha jó az idő, nyerünk, ha rossz, veszítünk. Egy gyengébb nyár akár egy teljes év költségvetését is felboríthatja" – mondta.
A településvezető szerint a balatoni régió egyik legnagyobb problémája, hogy a szezon rövidsége miatt nem tudja megtartani a fiatalokat, és támogatásra van szükség ahhoz, hogy valódi, tartós munkahelyek jöjjenek létre.
Balatonföldváron csúcsforgalom volt – kivéve a fizetős Keleti strandon
Balatonföldvár összességében jó szezont zárt, de a fizetős Keleti strand itt is gyengélkedett. Herényi Károly alpolgármester közlése szerint a strand több mint 20 millió forintos bevételkiesést szenvedett el. Ennek okai között a rossz idő mellett az is szerepelt, hogy a város ingyenessé tette a Nyugati strandot, amely a felújítás után rendkívül népszerű lett a kisgyerekes családok körében. A Keleti strandon mintegy 30 nap volt, amikor száz fő alatt maradt a látogatottság.
A település ugyanakkor fejlesztésekre készül: új csúszdarendszer és játszótér épülhet, nagyjából 100 millió forintos beruházással, a sportpályák fejlesztése is napirenden van, strandröplabda-bajnokságokkal és más rendezvényekkel.
Négyévszakos Balaton nélkül nincs jövő
Herényi Károly szerint a megoldás az időjárási függés csökkentése. A térségben már zajlanak olyan beruházások, amelyek rossz időben is vonzó programokat kínálnak majd – ilyen a most épülő Boldog Békeidők látogatóközpont, illetve az esős napokon már most is népszerű kilátó.
A cél világos: olyan szolgáltatásokra van szükség, amelyek nem dőlnek össze egy hidegfront miatt. A strandok idei szezonja ugyanis egyértelmű üzenetet küldött: ha a Balaton jövője a két nyári hónaptól függ, akkor a következő esős nyár újabb komoly csapást jelenthet a tóparti településeknek.
