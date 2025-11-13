2025. november 13. csütörtök Szilvia
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Bemondta Orbán Viktor: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj első összege - óriási pénzesőre készülhetnek a szépkorú magyarok ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2022. december 28.Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épülete az Eötvös és Szófia utcák találkozásánál.MTVA/Bizományosi: Róka László***************************Kedves Felh
Utazás

Mégis lehet majd airbnb-zni Terézvárosban? Hiába a friss döntés, nem hagyják annyiban a helyiek

Pénzcentrum
2025. november 13. 09:23

A Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul, miután a Kúria jogszerűnek ítélte a VI. kerületi önkormányzat rövid távú lakáskiadást betiltó rendeletét. Az egyesület a kormányrendelet módosítását sürgeti, hogy megakadályozza a több ezer budapesti kisvállalkozó ellehetetlenítését - jelentette a Népszava.

A Kúria elutasította a Fővárosi Kormányhivatal indítványát, és a terézvárosi önkormányzat rövid távú lakáskiadást tiltó rendeletét jogszerűnek, valamint a lakók nyugalmának védelme érdekében hozott arányos intézkedésnek minősítette. A döntés értelmében a rendelet 2026. január 1-jén életbe léphet, ami váratlanul érte az apartmankiadókat képviselő szervezetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke a Népszavának elmondta, hogy az egyesület a VI. kerületi szállásadók és az egész szektor működőképessége érdekében az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul. Azonnali lépésként a rövid távú lakáskiadást szabályozó kormányrendelet módosítását szorgalmazzák, hangsúlyozva, hogy "nem lehet több ezer budapesti család, kisvállalkozó tönkretétele a célja a kormánynak".

A terézvárosi házigazdák helyzetét nehezíti, hogy az Alkotmánybírósághoz csak a rendelet hatályba lépése után fordulhatnak, így erre a jogorvoslati lehetőségre egyelőre nem számíthatnak.

Kapcsolódó cikkeink:

Kérdéses, hogy más belvárosi kerületek követik-e Terézváros példáját. Soproni Tamás terézvárosi polgármester bejelentését üdvözölte Shakkour Aram józsefvárosi önkormányzati képviselő, a Szikra Mozgalom VIII. kerületi elnöke is, aki szerint "nem szabad sehol sem odáig jutni, mint Terézvárosban, ahol már csaknem minden tizedik lakás Airbnb-szálláshely, és ha nem is a teljes tiltás, de a kiadható napok számának korlátozása szükséges."

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Make a teljes betiltás ellen érvel, kiemelve, hogy ez sem a kormánynak, sem az állami turisztikai ügynökségnek nem állt szándékában, és a Medián felmérése szerint a VI. kerületi lakosság is ellenzi. Schumicky Balázs szerint a Kúria döntésében szerepet játszott, hogy nem tudták eljuttatni saját érveiket a kormányhivatalhoz, ami árnyaltabbá tette volna a kérdés megítélését.

Az egyesület továbbra is bízik abban, hogy a betiltást végül jogszabályellenesnek nyilvánítják, és a szállásadók elmaradt hasznát az önkormányzaton perelhetik majd vissza. Ezért azt tanácsolják az érintetteknek, hogy ne adják vissza VI. kerületi engedélyeiket, különben később nem tudnak visszatérni a piacra.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #önkormányzat #Kúria #lakás #ingatlan #Budapest #Alkotmánybíróság #turizmus #lakáskiadás #bíróság #polgármester #airbnb #szállás #terézváros #apartman #rendelet #döntés #kisvállalkozás #szálláshely #józsefváros #budapesti

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:21
10:15
09:54
09:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 13.
Ennyiért robotolnak a magyar vidék legszegényebb dolgozói: döbbenet, milyen kevés pénzből tengődnek
2025. november 12.
A mesterséges intelligenciáról vallottak a Bosch kutatói: sokan nem állnak készen arra, ami még jön
2025. november 13.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
2025. november 13.
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
2025. november 12.
Ezek a leggyakoribb plasztikai műtétek itthon: döbbenetes, mennyi magyar fekszik kés alá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 13. csütörtök
Szilvia
46. hét
November 13.
A kedvesség világnapja
November 13.
A magyar nyelv napja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2
4 napja
Nyáron méregdrága, télen filléres úti cél: így éri meg igazán elutazni a magyarok kedvenc üdülőhelyére
3
3 hete
Újabb utazási iroda tűnt el a befizetett előlegekkel: több száz ügyfél maradt jegy nélkül
4
1 hete
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
5
5 napja
Láthatalan parazita vadászik a magyarokra: éjszaka, az ágyban támad az élősködő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Felmondás
a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a biztosítási időszak végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 10:21
Részleteket árult el Gulyás Gergely a jövő februári nyugdíjas pénzesőről: ennyi pénzre készülhetnek a szépkorú magyarok
Pénzcentrum  |  2025. november 13. 09:54
Most érdemes esküvőszervező tanfolyamokba belevágni: irdatlan drágák az esküvők, milliós fizut hozhat a szervezés
Agrárszektor  |  2025. november 13. 08:58
Hihetetlen, de igaz: napi 100 tonna kenyér sülhet ebben a magyar gyárban