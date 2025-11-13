Mégis lehet majd airbnb-zni Terézvárosban? Hiába a friss döntés, nem hagyják annyiban a helyiek

A Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul, miután a Kúria jogszerűnek ítélte a VI. kerületi önkormányzat rövid távú lakáskiadást betiltó rendeletét. Az egyesület a kormányrendelet módosítását sürgeti, hogy megakadályozza a több ezer budapesti kisvállalkozó ellehetetlenítését - jelentette a Népszava.

A Kúria elutasította a Fővárosi Kormányhivatal indítványát, és a terézvárosi önkormányzat rövid távú lakáskiadást tiltó rendeletét jogszerűnek, valamint a lakók nyugalmának védelme érdekében hozott arányos intézkedésnek minősítette. A döntés értelmében a rendelet 2026. január 1-jén életbe léphet, ami váratlanul érte az apartmankiadókat képviselő szervezetet.

Schumicky Balázs, a Magyar Apartmankiadók Egyesületének elnöke a Népszavának elmondta, hogy az egyesület a VI. kerületi szállásadók és az egész szektor működőképessége érdekében az Alkotmánybírósághoz és a kormányhoz fordul. Azonnali lépésként a rövid távú lakáskiadást szabályozó kormányrendelet módosítását szorgalmazzák, hangsúlyozva, hogy "nem lehet több ezer budapesti család, kisvállalkozó tönkretétele a célja a kormánynak".

A terézvárosi házigazdák helyzetét nehezíti, hogy az Alkotmánybírósághoz csak a rendelet hatályba lépése után fordulhatnak, így erre a jogorvoslati lehetőségre egyelőre nem számíthatnak.

Kérdéses, hogy más belvárosi kerületek követik-e Terézváros példáját. Soproni Tamás terézvárosi polgármester bejelentését üdvözölte Shakkour Aram józsefvárosi önkormányzati képviselő, a Szikra Mozgalom VIII. kerületi elnöke is, aki szerint "nem szabad sehol sem odáig jutni, mint Terézvárosban, ahol már csaknem minden tizedik lakás Airbnb-szálláshely, és ha nem is a teljes tiltás, de a kiadható napok számának korlátozása szükséges."

A Make a teljes betiltás ellen érvel, kiemelve, hogy ez sem a kormánynak, sem az állami turisztikai ügynökségnek nem állt szándékában, és a Medián felmérése szerint a VI. kerületi lakosság is ellenzi. Schumicky Balázs szerint a Kúria döntésében szerepet játszott, hogy nem tudták eljuttatni saját érveiket a kormányhivatalhoz, ami árnyaltabbá tette volna a kérdés megítélését.

Az egyesület továbbra is bízik abban, hogy a betiltást végül jogszabályellenesnek nyilvánítják, és a szállásadók elmaradt hasznát az önkormányzaton perelhetik majd vissza. Ezért azt tanácsolják az érintetteknek, hogy ne adják vissza VI. kerületi engedélyeiket, különben később nem tudnak visszatérni a piacra.