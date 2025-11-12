2025 októberében ismét érezhető áremelkedés söpört végig a boltokon, amit éves, de azért bizonyos termékeken havi szinten is csúnyán megérezni.
Legalább az albérlők jól járnak: tovább csökkennek az árak, egyre olcsóbban bérelhetnek lakást
Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, az országos lakbérindex szerint 0,7 százalékkal, Budapesten pedig 1 százalékkal mérséklődtek az árak. Ez már a második egymást követő hónap, amikor negatív irányba mozdultak el a bérleti díjak, hasonló visszaesés utoljára a koronavírus-járvány idején volt tapasztalható. A kereslet csökkenése és a kínálat bővülése egyre erősebb versenyt eredményez a bérbeadók között.
Rendkívül ritka eredményeket produkált a magyarországi albérletpiac. A KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint a szeptemberi havi szintű csökkenés után októberben is negatív irányba változott mind az országos, mind a budapesti mutató. A legfrissebb, októberi eredmények szerint az országos havi index szerint 0,7 százalékkal csökkentek a lakbérek, Budapesten pedig 1 százalék visszaesés következett be. Az elmúlt két hónapban az országos albérletárak közel két százalékkal kerültek lejjebb. Hasonló mértékű csökkenés két egymást követő hónapban legutóbb a koronavírus járvány csúcsidőszakában, 2020 november-decemberében történt.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a lejtmenetben szerepet játszik, hogy az Otthon Start Program bérlőket szív ki az albérletpiac keresleti oldaláról, mivel ők kedvezményesen tudnak első lakást vásárolni. Emiatt viszont a kínálat is felhalmozódik és bővül, aminek köszönhetően fokozódik a versenyhelyzet a bérbeadói oldalon.
Az portál adatai szerint csak Budapesten és a megyei jogú városokban, valamint vármegyeszékhelyeken jelenleg közel 15 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathatnak a bérlők, ami 5 százalékkal nagyobb kínálatot jelent, mint egy évvel ezelőtt.
Észak-Magyarország a kivétel, de ott is csak stagnáltak az albérletárak
A részletes októberi adatokból kiderül, hogy szinte minden térségben csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. A legnagyobb visszaesés Nyugat-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Dél-Alföldön volt megfigyelhető, ahol 1–1,6 százalék közötti csökkenés történt az elmúlt hónapban. A Közép- és Dél-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében ennél enyhébb, 0,5–0,7 százalék körüli visszaesés történt. Egyedül Észak-Magyarország volt a kivétel, ahol szeptemberhez képest minimális, 0,1 százalékos emelkedés történt, ami valójában stagnálást tükröz.
Megrengetheti a budapesti albérletpiacot a Kúria döntése
A Kúria legfrissebb határozata szerint 2026-tól jogosan száműzi a VI. kerületi önkormányzat Terézvárosból a rövid távú lakáskiadást, vagyis az airbnb-zést. “A döntés jelentősen átrendezheti a budapesti albérletpiacot is, mivel az érintett városrészben több lakástulajdonos dönthet a hosszútávú bérbeadás mellett, ami növelheti az albérletkínálatot. A kínálat bővülése pedig tovább fékezheti a lakbérek emelkedését, ami hatással lehet a többi városrész bérleti díjaira is. Az egyik legnagyobb kérdés, hogy a többi belvárosi kerület vezetői körében mennyire lesz ragadós a terézvárosi példa.” - értékelte a helyzetet Balogh László.
Kerületek, nagyvárosok, albérletárak
November elején a fővárosi kiadó lakások bérleti díjának középértéke 260 ezer forint volt. A legnagyobb kínálattal rendelkező kerületek közé tartozik a XIII. kerület, ahol lakbérek középértéke 270 ezer forint. Szintén széles kínálatot nyújt a XI. kerület és a II. kerület, előbbiben ugyancsak 270 ezer forint a bérleti díjak mediánja, utóbbiban viszont jóval magasabb, mégpedig 360 ezer forint. A IX. kerületben 265 ezer, a VIII.-ban 250 ezer forintos mediánlakbérek jellemzőek. A kúriai döntéssel érintett VI. kerületben 280 ezer forint a havi átlagos bérleti díj, ami 20 ezer forinttal kevesebb a július végi szintnél, és pont ugyanannyi, mint egy évvel ezelőtt. “Sokat elmond a fővárosi albérletpiac változásáról, hogy július vége óta a huszonháromból csupán hat kerületben tudtak emelkedni a bérleti díjak” - fogalmazott az ingatlan.com szakértője.
A vármegyeszékhelyek közül Debrecen áll az élen 240 ezer forintos középértékkel, Utána Győr és Székesfehérvár következik 200-200 ezer forintos értékkel. Veszprém, Pécs és Nyíregyháza egyaránt 180 ezer forintos mediánnal kezdte a novembert. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek közé sorolható Békéscsaba és Szekszárd található, ahol a medián bérleti díj 100 ezer forint. Szolnokot és Miskolcot 130-130 ezer, Zalaegerszeget pedig 140 ezer forint körüli összeg jellemzi.
Bár Budapesten továbbra is magasabb az árszint, a vidéki nagyvárosokban is egyre többet kell fizetni egy lakásért. Debrecen minden kategóriában rekorder lett.
8,5 éve nem adtak ki olyan kevés lakásra használatba vételi engedélyt Magyarországon, mint az idei harmadik negyedévben.
Októberben jelentősen lassult a lakásárak növekedése Magyarországon.
