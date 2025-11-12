2025. november 12. szerda Jónás, Renátó
Lázár János építési és közlekedési miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án.
Utazás

Hatalmas változás jön a közúti bírságoknál Magyarországon: készen áll minden, innentől leshetnek az autósok

Pénzcentrum
2025. november 12. 19:26

Lázár János építési és közlekedési miniszter átfogó törvénymódosító csomagot terjesztett az Országgyűlés elé, amely jelentősen átalakítaná a hazai közlekedési szabályozást, bővítené a hatóságok jogköreit és új rendszereket vezetne be a határátkelőknél - közölte a Portfolio.

Az építési és közlekedési miniszter által benyújtott 35 oldalas javaslat a közlekedés valamennyi ágazatát - közúti, légi, vízi és vasúti közlekedést - érintő változtatásokat tartalmaz, amelyről a gazdasági szakportál számolt be részletesen.

A tervezet szerint a rendőrség új kényszerítő intézkedéseket alkalmazhatna a közúton veszteglő, forgalmat akadályozó járművekkel szemben. Ez kiterjedne a járművezetőkkel szembeni kényszercselekményekre is, valamint megkönnyítené az akadályok eltávolítását a forgalomból.

Jelentős újítás, hogy a közlekedési hatóság munkatársai és az ellenőrök testkamerát viselhetnének, valamint jogosultak lennének kép- és hangfelvételek készítésére az ellenőrzések során. Emellett a közlekedési hatóság önálló intézkedési jogköre is bővülne, beleértve a bírságok kiszabását is.

A közigazgatási bírságolás rendszere is átalakulna: a jogsértéssel okozott hátrány mértéke új szempontként jelenne meg a bírság meghatározásakor, ami differenciáltabb szankciórendszert eredményezne, különösen a súlyosabb szabálysértések esetében.

A határforgalom gördülékenyebbé tétele érdekében előzetes időpontfoglalási rendszert vezetnének be az államhatárhoz érkező járművek számára. A parlament jóváhagyása esetén a kormány felhatalmazást kapna annak meghatározására, hogy mely tehergépkocsi-kategóriák és határátkelők esetében biztosítanák a várakozás nélküli kilépést előjegyzéssel, ami enyhíthetné a forgalmas határszakaszokon rendszeresen kialakuló torlódásokat.

A törvénymódosítás az útdíjrendszerrel kapcsolatban is változásokat hozna: az Európai Unió jogharmonizációs előírásainak megfelelően átvenné az útdíjrendszerek átjárhatóságára vonatkozó szabályozást, elősegítve ezzel az EU-tagállamok közötti egységesebb díjfizetési rendszer kialakítását.

(Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA)
