Budapest, 2025. szeptember 1.Lázár János építési és közlekedési miniszter a Közlekedési infó sajtótájékoztatón az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2025.szeptember 1-jén.MTI/Kocsis Zoltán
Gazdaság

Újabb drámai fordulat a Strabag-ügyben: Lázár János rendkívüli auditot rendelt el

Pénzcentrum
2025. október 22. 16:29

Folytatódik a vita a Strabag és az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) között, Lázár János miniszter rendkívüli auditot rendelt el a Strabag érdekeltségébe tartozó AKA Zrt.-nél.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feloldotta a Strabag titoktartási kötelezettségét az M30-as Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz kapcsán, hogy a vállalat szabadon tájékoztathassa a nyilvánosságot a csúszásról – írta kedden reggel az ÉKM a Facebook-oldalán.

A Strabag reagált: a nyilvánosság felé közölt „szakmailag indokolatlanul szoros határidőt” a vállalat nem erősítette meg.

Az ÉKM ezután az alábbi közleményt adta ki:

"A STRABAG-nál teljes a valóságzavar! Nem elég, hogy az általuk vállalt határidőt sem tudják vállalni, és miattuk nem lehet átadni a forgalomnak az M30-as autópályát, most még egy gátlástalan és abszurd akcióba is belekezdtek a leányvállalatuk (M5 Holding GmbH) által tulajdonolt AKA Zrt. koncessziós szerződése kapcsán.

A 2031-ben lejáró koncessziós szerződésüket szeretnék úgy meghosszabbítani, hogy egy autópályát sem képesek megépíteni az általuk vállalt határidőre. Természetesen a Kormánynak nincs szándéka, hogy ezt a szerződést meghosszabbítsa – sokkal sürgetőbb feladat az, hogy a 2031-ig tartó időszakra vonatkozó feltételeket is felülvizsgálja: a nyereségmegosztást racionalizálni kell. A nyereségből az államnak kedvezőbb feltételek mellett kell részesednie! Ezért az erre vonatkozó felülvizsgálatot az építési és közlekedési miniszter ma elrendelte.

Továbbá elrendelt egy rendkívüli auditot is, mert felmerül a gyanú, hogy a korábbi időszakban pénzügyi visszaélések következtek be a koncesszió során. A STRABAG-nak azt javasoljuk, hogy készítse elő az utóbbi évek hiánytalan pénzügyi elszámolásait és teljesítéseit az auditra. Az ámokfutó felelősséghárításai helyett pedig igyekezzen elvégezni azt, amit vállalt!

Nem fogjuk hagyni, hogy a STRABAG diktáljon!"

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
