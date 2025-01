5+1 mesés erdei luxus vidéken: eldugott felnőttbarát helyek, amiket télen is imádni fogsz 2025-ben

Még maradt a tavalyi szabadságodból? Akkor itt az ideje egy igazán nyugodt, elvonulós téli pihenésnek! Ha olyan vadregényes erdei szállást keresel, ahol finn szauna, dézsafürdő és kandalló is a kényelmedet szolgálja, akkor jó helyen jársz! Összegyűjtöttük a legjobb felnőttbarát helyeket, ahol csak a természet, a csend és egy jó forró ital társasága vár rád!

Kétféle szálláskereső létezik: van, aki a nyüzsgőbb, turisztikai központokhoz közel eső helyeket kedveli, és van, aki bizony a csendes, természetközeli, eldugott, romantikus erdei szállásokra vágyik. Ha te is az utóbbi csoportba tartozol, és olyan vadregényes kuckót keresel, ahol távol a város zajától, szauna, dézsafürdő, kandalló és kemence is vár, akkor jó helyen jársz! Ugye, nem mondasz nemet egy ilyen "felnőttbarát" kikapcsolódásra?!

1. Grafit kabin a zalai erdő szélén - teraszba süllyesztett jakuzzival

Tökéletes menedéket kínál a Grafit kabin mindazoknak, akik a város zajától távol, a természet csendjében szeretnének feltöltődni. A Nagykanizsa szélén, a Csónakázó-tó mellett elterülő, ötszáz hektáros erdő ölelésében található kabin garantáltan elhozza a friss levegőt és a nyugalmat.

Ez a 2022-ben épült, A-frame típusú kabin modern, praktikus kialakításával egy igazi kis pihenőhely. A földszinten egy wellness hangulatú konyha és panorámás nappali vár, ahonnan gyönyörködhetsz a környező erdő látványában. A hangulatos hálószoba és zuhanyzós fürdőszoba a kényelmet biztosítja, míg a galéria felé egy létrán keresztül juthattok fel – ott pedig egy meghitt kis alvókuckó várja a pihenésre vágyókat.

A kabin elsősorban pároknak ideális, de a két hálószobának köszönhetően egy kis család (akár négy fő) is kényelmesen elfér. Az erdő és a tópart közvetlen közelsége igazán feltöltő hatással van, de ha egy kis aktív pihenésre is vágytok, számos szórakozási és sportolási lehetőség közül is választhattok.

Az igazi luxust a teraszba süllyesztett jakuzzi adja, amiben a friss levegő és a természet közelségében lazíthattok.

Árak 2025-ben:

Hétköznap: 69.000,- Ft/éj

Hétvégén: 79.000,- Ft/éj

2. Fauna erdei Vendégház a Börzsönyben – Patak mellett, erdő szélén

Felfedezésre vár a Börzsöny-hegység déli lábánál, Kismaros festői településén megbújó Fauna vendégház is! A természet lágy ölén, egy kis patakon átívelő híd vezet a varázslatos kertbe, ahol egy télen meleg, nyáron pedig hűs erdei lak várja az ide érkezőket. A településről csak annyit, hogy a Dunakanyar egyik gyöngyszeme, a Duna bal partján, Visegrád és Szentendre közelében. Tökéletes úti cél túrázóknak, természetkedvelőknek és mindazoknak, akik igazi feltöltődésre vágynak.

Ha jövő hétvégén, egy éjszakára fizetnénk be magunkat két személyre a szállás díja: 42000 Ft.

3. Molla Villa: erdőre néző kis terasszal, finn szaunával

A Malomvölgyi Parkerdő közvetlen közelében található romantikus privát vendégház tökéletes választás azoknak, akik kiszakadnának a mindennapok rohanásából! A ház Pécs mellett, a csendes Kökény településén fekszik, távol a város zajától, mégis könnyen elérhető helyen.

A vendégház maximum 4 fő számára ideális, de leginkább pároknak ajánlott, akik nyugalmat és meghitt pillanatokat keresnek. A kétszintes ház földszintjén modern konyha, hangulatos nappali és zuhanyzós fürdőszoba található. A galériára vezető csigalépcső egy erdőre néző kis teraszra és egy meghitt alvókuckóba vezet.

A ház különlegessége a pincében található finn szauna, amely hatalmas üvegajtóval, sófallal, ledvilágítással és aromaterápiás olajokkal teszi különlegessé a pihenést. A teraszon elhelyezett Wellis Fyllspa jakuzzi minden évszakban tökéletes helyszín a relaxálásra.

A környéken elterülő Malomvölgyi Parkerdő 380 hektár erdős területével és 23 hektáros vízfelületével várja a természet szerelmeseit. A horgásztó körüli kiépített utak remek lehetőséget kínálnak biciklizésre, futásra vagy kellemes sétákra. A Zsírosdombi kilátóból pedig lélegzetelállító panoráma nyílik a tájra és a tóra.

Áraik 2025-ben:

Szállás 2 fő esetén 50.000 Ft/éjszaka

Ha bekukkantanál, hogyan is néznek ki ezek szállások, kattintsatok rá a cikkünket is inspiráló Tiktok-videóra:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

4. Rönkház a Szalajka-völgyben – Meseszép panorámával

Ha igazi hegyi idillre vágysz, a szilvásváradi Rönkfa-LAK tökéletes választás. Ez az egyedi kézi faragású rönkház a Bükk egyik legszebb panorámájával vár, ahol a természet nyugalma és a rusztikus kényelem találkozik.

Ez nem egy szokványos szálláshely. A 30-50 cm átmérőjű erdei fenyőből készült, kétszintes ház már az első belépéskor elvarázsol: a rönkfalak illata és hangulata garantáltan levesz a lábadról. Az alsó szinten modern konyha főzőszigettel, étkező, egy hangulatos kandallós nappali és egy praktikus zuhanyzós fürdőszoba található. Az emeleten két kényelmes hálószoba – egy franciaágyas és egy háromágyas – valamint egy galéria biztosítja, hogy mindenki megtalálja a saját kis kuckóját. A teraszon ülve pedig a Bükk panorámájában gyönyörködhetsz.

A fatüzelésű kandalló nemcsak melegíti a házat a hideg napokon, de borozgatáshoz vagy esti beszélgetésekhez is tökéletes hangulatot teremt. Ha szerencséd van, a ház udvarára még a vadak is beköszönnek – feltéve, hogy csendben figyelsz.

Aktuális áraik 2025-ben:

2 fő részére 59 900 Ft/éj + ifa

5. Kiskemence Faház Szatta

Vas megye és Zala megye találkozásánál, erdők által körül ölelt, egyutcás, kis lélekszámú mesebeli falu Szatta. Itt várja vendégeit egy gerendákból épített, a környezetbe illő és annak lehetőségei szerint minden igényt kielégítő házikó, és egy meghitt ,romantikus "kuckó" apartman. Télen a házigazdák meleg kályhával várják az érkezőket, és megtanítják hogyan kell fűteni, de igény esetén segítenek. Autóval kb fél órányi távolságon belül több természetes fürdőtó, wellness központ, lovas porták, skanzen, kiránduló útvonalak érhetők el. Az Őrség pedig tényleg az a hely, ahol a természet és a hagyományok kéz a kézben járnak.

5+1. Artam - ötcsillagos luxuskabinok az erdő szélés

Az erdei panorámától a finn szaunáig a parádi luxuskabinokban minden adott a felejthetetlen kikapcsolódáshoz! Ezek a kétszemélyes, felnőttbarát kabinok a tulajdonos saját terveink alapján, kétkezi munkájuk gyümölcseként készültek – a faiparban szerzett több mint 11 év tapasztalat és a gondosan válogatott prémium anyagok minden részletben visszaköszönnek.

Miért érdemes itt tölteni az idődet?

Különleges építészeti megoldások: Egyedi design és letisztult, harmonikus belső tér.

Luxus a természet közepén: Exkluzív szálláshely, ahol a nyugalom találkozik a kényelemmel.

Panoráma mindenhol: Akár a jakuzziban, akár a nappaliban, az erdei kilátás mindig veled van.

Wellis Teide Prémium jakuzzi: Garantált lazítás, bármilyen idő legyen.

Panorámás finn szauna: Egyedi építésű, ahol az élmény és a kilátás kéz a kézben jár.

Szezonális szabadság két keréken: Vespa, elektromos roller és bicikli áll rendelkezésre.

Szórakozás a maxon: PS5 játékokkal, 55” és 50” TV streaming szolgáltatásokkal, társasjátékok, könyvek.

Friss reggeli kosár: Helyi őstermelők válogatott termékeivel indíthatod a napot.

Extra kényeztetés: La Bottega kozmetikumok, bor- és pezsgőválogatás, bonbonok, snack bár.

Parád környéke sem hagy cserben: vadregényes túrák, eldugott kis kincsek és a Mátra csendje vár. Mindezt megkoronázza a kabin harmóniája, ahol a luxus és a természet találkozik. Ez nem csak egy szállás – ez egy élmény, amit nem felejtesz el!

Áraik 2025-ben: