Kiadta a figyelmeztetést a HungaroMet: komoly változás jön az időjárásban, erre kell készülni
Hétfőn országszerte változékony időre számíthatunk: a felhőzet többfelé felszakadozik, javulnak a látási viszonyok, és időnként kisüt a nap, ám a keleti megyékben tartósan borult maradhat az ég.
A legtöbb helyen szakadozik, csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, és általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap - emellett maradhatnak tartósan borult területek, kiemelten a keleti megyékben. Gyenge esőre helyenként a délkeleti határvidéken lehet számítani, jelentéktelen szitálás másutt sem kizárt.
A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig
Reggelig főként az Alföldön, a Dunántúl délkeleti felén valamint a nyugati megyékben képződhet nagyobb területen tartósabb, sűrű köd, amely a délelőtti óráktól várhatóan fokozatosan megemelkedik, felszakadozik.
Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd, sűrű köd (nagyobb eséllyel a keleti harmadban és a Dunántúl nyugati részén).
Egyre több magyar tervezi így a családi síelését ebben a szezonban: rengeteget spórolnak ezzel a trükkel
Nem kell napokat tervezni, szállást foglalni vagy határon túlra költözni ahhoz, hogy egy jóízű reggeli után már a sípályán legyél.
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket.
Óriási a káosz az amerikai repülőtereken: totális a leállás, nem kapnak fizetést az emberek - mi jöhet még ezután?
Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt.
Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás.
Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma.
A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel.
Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, ennek örülhetünk!