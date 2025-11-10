Kiadta a figyelmeztetést a HungaroMet: komoly változás jön az időjárásban, erre kell készülni

2025. november 10. hétfő Réka
Utazás

Kiadta a figyelmeztetését a HungaroMet: komoly változás jön az időjárásban, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. november 10. 07:25

Hétfőn országszerte változékony időre számíthatunk: a felhőzet többfelé felszakadozik, javulnak a látási viszonyok, és időnként kisüt a nap, ám a keleti megyékben tartósan borult maradhat az ég.

A legtöbb helyen szakadozik, csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, és általában hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap - emellett maradhatnak tartósan borult területek, kiemelten a keleti megyékben. Gyenge esőre helyenként a délkeleti határvidéken lehet számítani, jelentéktelen szitálás másutt sem kizárt.

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Késő estére 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére hétfő éjfélig

Reggelig főként az Alföldön, a Dunántúl délkeleti felén valamint a nyugati megyékben képződhet nagyobb területen tartósabb, sűrű köd, amely a délelőtti óráktól várhatóan fokozatosan megemelkedik, felszakadozik.

Estétől a legtöbb helyen ismét romlanak a látási viszonyok és a kevésbé felhős tájakon egyre több helyen képződik köd, sűrű köd (nagyobb eséllyel a keleti harmadban és a Dunántúl nyugati részén).
