Hidegebb léghullámok érkeznek a Kárpát-medence fölé egy úgynevezett hidegcsepp hatására, így a hétvége során több lesz felettünk a felhő, és folytatódik a csapadékosabb időjárás.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 9.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 9.
Névnap
Tivadar
Friss hírek
- Színt vallott a Michlen díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
- Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
- Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
- Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
- Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
- Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
Deviza árfolyam
EUR: 384.42 Ft
CHF: 412.9 Ft
GBP: 437.57 Ft
USD: 332.42 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 8.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 12, 24, 30, 79
Joker: 954016
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 69 db
3-as találat: 3686 db
2-es találat: 75108 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32470 Ft
MOL: 2920 Ft
RICHTER: 9850 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.10: Hajnalra főleg délen köd, rétegfelhőzet képződhet. Ezalatt dél felől a magasabb szinteken is zárt, vastagabb felhőzet terjeszkedik, amely napközben leginkább a déli és keleti vidékeket érinti, de kicsi a csapadék esélye. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. Hajnalban -1, +7, kora délután 10, 14 fok valószínű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
2025.11.11: Éjjel nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése valószínű, ezek oszladozását követően alapvetően napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet -1, +6, a csúcsérték 8 és 14 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Frontátvonulás ugyan nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért az ilyesmire különösen érzékenyen reagálóknál felléphet fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2025.11.09)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A klasszikus tengerparti célpontok mellett egyre népszerűbbek az egyedi élményeket kínáló desztinációk.
Szakértők szerint a szállodai szekrények és fiókos bútorok az ágyi poloskák kedvelt búvóhelyei.
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
A Pénzcentrum 2025. november 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Ezek lesznek 2026 sláger úti céljai: meglepő helyszínek kerültek fel a friss listára, mindenki ide megy majd nyaralni
2026-ban a turizmus új korszakba lép: a klasszikus nagyvárosok helyett egyre többen keresik a rejtett gyöngyszemeket.
Óriási a káosz az amerikai repülőtereken: totális a leállás, nem kapnak fizetést az emberek - mi jöhet még ezután?
Az amerikai közlekedési miniszter 10%-os járatcsökkentést rendelt el 40 nagyobb repülőtéren a légiirányítás biztonsági problémái miatt.
Csütörtök estig még napos, száraz idő várható, péntektől azonban fokozatosan megváltozik az időjárás.
Szentendre, Pomáz és Budakalász polgármesterei választ várnak Lázár Jánostól arra, mit jelent pontosan a H5-ös HÉV felújításának „racionalizált” műszaki tartalma.
A Pénzcentrum 2025. november 6.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hajnali órákban még felhős, kisebb derengéssel indul a reggel.
Az Európai Bizottság átfogó közlekedési reformcsomagot jelentett be, ennek örülhetünk!
Egy kínai buszgyártó távoli hozzáféréssel rendelkezik a járművek vezérlőrendszereihez szoftverfrissítések és diagnosztika céljából.
Drónészlelések miatt kedden brüsszeli repülőtereket zártak le a müncheni reptér egyik kifutópályája is érintett volt.
A kormány döntése szerint megkezdődhet a H5-ös HÉV vonal felújítása.
A Pénzcentrum 2025. november 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!