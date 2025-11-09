2025. november 9. vasárnap Tivadar
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 9.)
Utazás

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 9.)

Pénzcentrum
2025. november 9. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. november 9.

Névnap

Tivadar

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.42 Ft
CHF: 412.9 Ft
GBP: 437.57 Ft
USD: 332.42 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 8.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
6, 12, 24, 30, 79
Joker: 954016

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 69 db
3-as találat: 3686 db
2-es találat: 75108 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32470 Ft
MOL: 2920 Ft
RICHTER: 9850 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.10: Hajnalra főleg délen köd, rétegfelhőzet képződhet. Ezalatt dél felől a magasabb szinteken is zárt, vastagabb felhőzet terjeszkedik, amely napközben leginkább a déli és keleti vidékeket érinti, de kicsi a csapadék esélye. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz. Hajnalban -1, +7, kora délután 10, 14 fok valószínű.

2025.11.11: Éjjel nagyobb területen köd, rétegfelhőzet képződése valószínű, ezek oszladozását követően alapvetően napos idő várható. Csapadék nem valószínű. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet -1, +6, a csúcsérték 8 és 14 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás ugyan nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért az ilyesmire különösen érzékenyen reagálóknál felléphet fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2025.11.09)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

