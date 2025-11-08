A forint pénteken erősödött a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, és a hetet is nyereséggel zárta.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 8., szombat.
Névnap
Zsombor
Deviza árfolyam
EUR: 384.42 Ft
CHF: 412.9 Ft
GBP: 437.57 Ft
USD: 332.42 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. november 7.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
13, 19, 22, 35, 40
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 0 db
4+2 találat: 3 db
4+1 találat: 18 db
4-es találat: 31 db
3+2 találat: 65 db
3+1 találat: 763 db
2+2 találat: 783 db
3-as találat: 1513 db
1+2 találat: 4501 db
2+1 találat: 11007 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32470 Ft
MOL: 2920 Ft
RICHTER: 9850 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.09: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, és a déli órákig főleg a Dunától keletre többfelé várható eső, a nap második felében azonban helyenként már szakadozottabbá válhat a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték 8, 14 fok között valószínű.
2025.11.10: Hajnalra egyes helyeken köd, rétegfelhőzet képződhet. Ezalatt dél felől a magasabb szinteken is zárt, vastagabb felhőzet terjeszkedik, amely napközben leginkább a déli és keleti vidékeket érinti, főként arrafelé eshet. A Tiszántúlon a délnyugati, déli, másutt az északnyugati, nyugati szél élénkülhet meg helyenként. Hajnalban -1, +7, kora délután 8, 13 fok valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.11.08)
Akciók
November 7-e péntek estétől várhatóan november 9-e vasárnap estig a Budapest Közút útburkolatjavítást végez a XI. kerületi Sasadi úton a Márton Áron tér környezetében.
A hotelek szerint három év múlva már általános lesz a mesterséges intelligencia a magyar turizmusban.
A baleseti helyszínelés miatt a Budapest-Hatvan-Miskolc vonalon hosszabb eljutási időre lehet számítani.
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. visszaállítja a hagyományos kötényes fürdőzési napokat a Rudas fürdőben.
