Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 8.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. november 8., szombat.

Névnap

Zsombor

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.42 Ft

CHF: 412.9 Ft

GBP: 437.57 Ft

USD: 332.42 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. november 7.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

13, 19, 22, 35, 40



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2 találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2 találat: 3 db

4+1 találat: 18 db

4-es találat: 31 db

3+2 találat: 65 db

3+1 találat: 763 db

2+2 találat: 783 db

3-as találat: 1513 db

1+2 találat: 4501 db

2+1 találat: 11007 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32470 Ft

MOL: 2920 Ft

RICHTER: 9850 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.09: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, és a déli órákig főleg a Dunától keletre többfelé várható eső, a nap második felében azonban helyenként már szakadozottabbá válhat a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték 8, 14 fok között valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.11.10: Hajnalra egyes helyeken köd, rétegfelhőzet képződhet. Ezalatt dél felől a magasabb szinteken is zárt, vastagabb felhőzet terjeszkedik, amely napközben leginkább a déli és keleti vidékeket érinti, főként arrafelé eshet. A Tiszántúlon a délnyugati, déli, másutt az északnyugati, nyugati szél élénkülhet meg helyenként. Hajnalban -1, +7, kora délután 8, 13 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2025.11.08)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!